FÚNEBRES | 17 de diciembre del 2020

17/12/2020 - 02:23 Funebres

FALLECIMIENTOS

17/12/20

- Leonardo Lorenzo Farías

- Daniela Mabel Roldán (Silípica)

- Blanca Clemira Suárez

- Oscar Alberto Viotti (El Simbolar)

- Ámbar Nicoll Trejo

- Blanca Nélida Fernández (Dpto. Jiménez)

- Silvia Ester Herrera de Gerez

- Abraham Camilo Brahim (Tucumán)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

Su esposa Dra. Camila Mahmud, sus hijos: Milo y Soraya, Claudio y Paula y sus nietos: Santi, Sofi, Indira y Male, lamentan irrecuperable pérdida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

La presidenta provisional del Senado de la Nación, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

El jefe de Gabinete de Ministros, Elias Suarez, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

Raquel Nazha y Ricardo Monti, sus hermanos en ésta vida, participan con profundo dolor su partida de éste mundo. Acompañan con afecto a Camila, Milo, Claudio y sus familias.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

Tus sobrinos del corazón Susana, Ricardo, Fernando, Raquel, María del Carmen Monti y familias, te despiden agradecidos de haberte tenido en nuestras vidas. Abrazamos a tía Camila, Milo, Claudio y sus familias.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

“Felices los de corazón puro, porque ellos verán a Dios”. Dr. Francisco Canllo, su esposa Dina Juan y sus hijos, acompañan a la Dra. Camila y a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria. “Que brille para él la luz que no tiene fin”.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

Tus amigos y colegas, Constantino Gomez Montero y flia. Luis H Bellomo y flia. Que compartimos la tarea Consular en Santiago del Estero, te despidemos con profundo dolor y rogamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

La Sra. intendente de la Ciudad Capital, Ing. Norma Fuentes participa con pesar el fallecimiento del cónsul honorario de la Republica Árabe de Siria Abraham Camilo Brahím y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

Julio Víctor Navarro, su esposa Ana María Schuldt y sus hijos Gustavo, José Luis, Eugenia y Anita participan la desaparición física de nuestro hermano del alma Camilo y abrazan a la distancia a su esposa, nuestra querida Camila y a sus hijos Milo y Claudio con todo nuestro cariño. Descanse en paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

El senador nacional, Dn. José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad Dr. Ángel Hugo Niccolai participa el fallecimiento del Sr cónsul honorario de la República de Siria Dr. Camilo Abraham Brahím. Ruega una oración en su memoria y acompaña a su familia en este momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

El Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Unse Dr. Eduardo Lian Allub, participa con dolor el fallecimiento del hermano del docente Manuel Brahim. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

La comisión directiva, socios y empleados de la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero, participan con profundo pesar y mucho dolor el fallecimiento de quien fuera presidente de la institución, destacándose por su gentileza moral y su profundo conocimiento y profesionalismo, referente indiscutido de la colectividad y ferviente impulsor de la cultura árabe. Vaya nuestras condolencias a su familia. Rogamos una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

La Cámara de Expendedores de Sub Productos de Pétroleo y Afines (CEPA SE) y su presidente Dr. Pedro Llorvandi, participan con profundo dolor el fallecimiento del cónsul honorario de la Rep. Siria en Sgo. del Estero y acompañan a su familia y amigos en tan doloroso e inesperado momento. Elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

El Centro Social Sirio Libanés de la Banda participa con dolor del fallecimiento del cónsul honorario de Siria, Dr. Camilo Brahim. Destacando su constante preocupación por la difusión de la cultura árabe en la provincia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

S.E.R. Arzobispo Mons. Crisóstomo junto a toda la colectividad de la Iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía, expresan su profundo dolor por el fallecimiento del cónsul de Siria Dr. Abraham C. Brahim, orando que su alma descanse en la paz del Señor y otorgue consolación a su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

El Vice Consul de Italia en Santiago del Estero, Luis H Bellomo, lamenta profundamente su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d) Falleció el 15/12/20 c.a.s.r.c y b.p

El Encargado de Negocios y el Cónsul de Embajada de la República Árabe de Siria en la República Argentina: D. Maher Mahfouz y D. Safwan Barakat y los cónsules de la República Árabe de Siria de las provincias de Córdoba D. Abdala Saddi, de Santa Fe D. Jorge Fanos Abdelmalek y de Ciudad del Este (Paraguay) D. Mijail Meskin lamentan con profundo pesar el fallecimiento de nuestro amigo y colega el Dr. Abraham Camilo Brahim, permanente defensor de la causa Árabe en especial de la Republica Árabe de Siria, y hacemos llegar a Camila y a sus hijos nuestras condolencias y elevamos una oraciones por el eterno descanso de su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

Su partida nos afecta profundamente, sentimos un gran vacío y lloran nuestros corazones, nos conocíamos y apreciábamos muchísimo, eras nuestro ángel de la salud, un amigo, un excelente profesional con tanta humanidad, siempre con una sonrisa sincera y afectuosa. Como olvidarlo, gracias mille veces gracias, con el tiempo su recuerdo nos hará más fuerte y lo mantendremos vivos en nuestros corazones. Elevamos una oración en su querida memoria. Antonieta Lo Bruno de Francese y sus hijos José, Rosana y Miguel Ángel con sus respectivas familias acompañan con profundo dolor a su esposa hijos y nietos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

La ministra de Salud Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud Dr. César Monti, el coordinador Gral. CPN Norberto Zanni, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

Juan Roberto Montoto, Elizabeth Canllo de Montoto y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

La firma Centro de Distribución Parque S.R.L participa con profundo dolor el fallecimiento del gran profesional que acompaño estos años. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

Mariana del Valle Lucatelli de Cruz e hijo, Luisa Gomez Coronel de Lucatelli y familia participan el fallecimiento de tan distinguido y amigable profesional.

Abrazan a su señora esposa Camila, a sus hijos, nietos y demás familiares.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad, sus hijos Juan Pablo, Valeria, Andrea y Daniel y sus respectivas familias despiden con cariño al distinguido amigo, excelente persona con quien pasaron lindos momentos.

Abrazan en la oración y en el dolor a la querida Camila, a sus hijos y nietos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ERNESTO GERÓNIMO ZANONI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/12/20 y espera la resurrección.

Chiche Bobba e Isabel Ares de Bobba, con gran dolor lamentan tu sorpresiva partida, es una gran pérdida. Que Dios te reciba en su regazo con todo su amor.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

ARMINDA TERESITA DEL ROSARIO ÁBALOS

(q.e.p.d) Se durmió en el señor el 08/12/20 y espera la resurrección.

Tus hijas Gabriela y Mónica no encuentran consuelo de tu partida inesperada. Siempre estarás presente en nuestro corazón con tu cariño y alegría, tus consejos, tu calma y tu amor de madre y amiga. Solo nos queda seguir con este inmenso dolor y la esperanza de volvernos a encontrar. Al cumplirse nueve días de tu partida, invitamos a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la Iglesia San Francisco.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

LAURO DEL VALLE JUÁREZ

(q.e.p.d) Se durmió en el señor el 17/9/20 y espera la resurrección.

Amado esposo, padre, abuelo: envueltos por los festejos navideños y fin de año, tu presencia se agiganta ante nosotros, eras el promotor, organizador de estos festejos en nuestro hogar y ahora tu ausencia física nos duele tanto pero aquí estaré yo tu esposa Ana Maria Herrera de Juárez tu orgullo, tus hijos Dr. Mario Juárez y Maria Inés Varela, Dr. Oscar Daniel Juárez y Ruth Wainziger, tus nietos que no tiene consuelo Federico, Abigail, Santiago y Sabrina, Dra. Maria Florencia Juárez y Matías, Laury Valentina, en el tercer mes de tu partida, seguro que brindarás con nuestro Dios Padre, Jesús y la virgen Maráa y nos derrames tus bendiciones. Rezaremos ante tu tumba, nuestros hogares y en la misa que se realizará y transmitirá a través de Facebook hoy en la iglesia San Jose del barrio Belgrano.

RECORDATORIO

JULIO DOMINGO ARCE

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 17/12/11 y espera la resurreción.

A nueve años de tu partida al Reino Celestial, papá, guardo el recuerdo de tus aventuras e historias vividas y en cada reunión, cada encuentro, cada juntada era para que todos los presentes sonrían hasta más no poder, te convertías en el centro de atención. Nos has dejado un gran ejemplo a seguir y hasta tus obras hablan de la gran persona que fuiste. Te enviamos un fuerte abrazo y besos al cielo. Excelente esposo y padre. Que Dios lo tenga en su gloria. Adela y Pampero.

RESPONSO

JUAN ENRIQUE VERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 8/12/20 y espera la resurreción.

A nueve días de tu partida, gracias Papi por todo el amor y las buenas enseñanzas de la vida que nos diste. Siempre estarás en nuestro corazón. Su hija Analía y su nieto José invitamos para su responso hoy a las 9 hs. en el Cementerio la Piedad.

INVITACION A MISA

HÉCTOR MANUEL BRAULIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/6/20 y espera la resurrección.

Tío querido hace 6 meses que te fuiste sin despedirte, sin escuchar tu voz en silencio, tu mamita te espera todavía con la comida a horario, los fines de semana se volvieron muy tristes, el extrañarte duele y solo queda el Consuelo que estás con tu padre (Manolo) quien seguro te fue a recibir y el toca el bandoneón y vos seguro recitas algo de tu autoría. Aquí seguiremos recordándote con tu chispa con tu carisma con tu cariño. Decir que no lloraremos es mentirte el dolor de no verte lo hace casi imposible. Te amaremos por siempre, vives en cada recuerdo de los almuerzos de los sábados y de domingos en donde nos divertimos tanto.

Su mamá Lola, sus hermanos, y sobrinos rogamos una oración para mi tío querido en la misa que se oficiará hoy a las 9 hs. en la iglesia Catedral.

RECORDATORIO

EDUARDO A. GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/11/20 y espera la resurrección.

"Su alma seguro está en los brazos del Señor". Al cumplirse un mes de su fallecimiento, se ruega una oración en su memoria. Sus restos fueron cremados en ciudad capital.

BARRERA, LUISA ANTONIA (Lucha) (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Humberto Tití Floridia y familia participan con dolor el fallecimiento de su compañera de marcha en defensa de los que no tienen voz. Nuestras dolencias a sus hijos Ernesto y Carolina Caldera y familiares Barrera Caldera y elevan oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Ángel Domingo Cuba, Laura Saad y sus hijos Domingo Gabriel, Maria Laura e Ignacio Jorge participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Titi y acompañan a Camila, Milo y Claudio con mucho cariño.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Camila Gubaira, Fabián Reston, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Tito Saad, su esposa Reina Gubaira de Saad, Gabriel Saad, Adriana Reecchia de Saad e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este difícil momento.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. El equipo de trabajo y colaboradores del I.M.T.S.E, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Dr. Camila, a sus hijos Dr. Claudio y Dr. Camilo Brahim y demás familiares en estos momentos difíciles. Se ruegan oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Sus vecinos y amigos Salvador Cuba y Sra. Emilse Jorge, Edgardo Zarco y Sra. Paola Valentini participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera destacado por su caballerosidad, trato amable y generoso. Lo vamos a extrañar. Abrazamos a su esposa Camila e hijos Camilo y Claudio.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (Q.E.P.D.) Falleció el 15/12/20|. Nuestro más sentido pésame para Camila y sus hijos. Dra. Elena Ochoa y Dr. Orlando Mdalel, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (Q.E.P.D.) Falleció el 15/12/20|. Eden Habel Sapag, Susana Barbieri y sus hijos Estephania y Samir, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Camilo, muchas gracias por todo amigo. Nuestras condolencias a su familia. Rogamos oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (Q.E.P.D.) Falleció el 15/12/20|. Aldo Jorge Gómez, Yaya Macedo de Gómez, hijos y nietos, participan su fallecimiento, acompañan a su esposa y demás familiares en tan doloroso momento, destacando al hombre orgulloso de su cultura y tradiciones, al distinguido caballero comprometido con la vida y valores de los santiagueños. Paz en tu tumba.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Coronel Francisco Lepori, su esposa Roxana María Paz, sus hijas, Florencia, Belén, Sol y sus respectivas familias. Participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo Camilo... Acompañan a Camila y su familia en tan difícil momento. Que brille para él la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO(Q.E.P.D.) Falleció el 15/12/20|. Graciela Acuña Alfano e hijos Andrés y Javier Borrás, participan con profundo dolor el fallecimiento del gran medico y amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Enzo Trungelliti y familia, su mamá Pocha Trungelliti, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. "Feliz retorno a la casa de Dios, que el guarde tu alma y brille para ti la luz que no tiene fin. Descanse en paz querido amigo". CP Federico Mattar Caumo y su esposa Romina Robato, participan con profundo dolor la partida de su querido y entrañable amigo Camilo y acompañan a Camila y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio vitalicio Dr. Abraham Camilo Brahim, esposo de la Dra. Camila Mahmud de Brahim, socia de la institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. La Sociedad Sirio Libanesa de Frías, comisión directiva y socios, participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo, resaltando su permanente apoyo para con esta institución. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Sus amigos José Gubaira y su esposa Dominga Auat de Gubaira e Hijos: María Eugenia Gubaira, María José y Jorge LLaya y Mariano Gubaira y sus nietos: Alfonsito, Justina y Bautista Arce Gubaira, Milagros, Tomas, Sol y María LLaya Gubaira, part. con profundo dolor su fallecimiento, haciendo llegar a su esposa Camila e hijos: Milos y Claudio sus más sentido pésame y sus restos fueron inhumados ayer en Tucuman.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. AL-WATAN (La Patria) grupo interdisciplinario argentino-árabe participa con gran dolor el fallecimiento de nuestro amigo Camilo. Acompañan a su esposa Camila amiga y colega, a sus hijos Milo y Claudio y sus respectivas familias que encuentren paz en la vida y resignación ante su desaparición física. Adela Chedid, Irma Ise de Velarde, Delia Torresi Massuh, Alfonso Nassif, Nelly Tamer, Lilian Jozami.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. La comunidad educativa del Jardín de Infantes Argentino Árabe Shams, participa con hondo pesar el fallecimiento del Sr. cónsul honorario de la República Árabe Siria y profesional médico de nuestra institución. Acompaña a su esposa, hijos, nietos y demás familiares en el dolor de la despedida.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Irma Ise de Velarde, sus hijos con sus respectivas familias participan con gran dolor el fallecimiento del querido amigo, hombre de bien en su ámbito profesional y personal, de destacada trayectoria en el importante cargo que desempeñó como cónsul honorario de la República Árabe Siria en la provincia. Abrazan a su esposa, hijos y nietos en esta gran pérdida.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. El Instituto San Pedro Nolasco, Bachillerato Humanista Moderno, participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Brahim, a quien estamos profundamente agradecidos por tantos años de acompañamiento a la institución. Acompañamos a su familia en este momento de dolor y elevamos oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Erika Keller de Povedano y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Brahim, con quien se compartió tantos años de trabajo. Acompañan a sus seres queridos en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria. Que el Señor le dé el eterno descanso en su gloria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Participan su fallecimiento Victoria Uequín de Nabac, y sus hijos Gustavo Nabac y flia, Juan Carlos Nabac y flia. y Patricia Nabac y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Juan Ramón Colomer y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Amigo entrañable, médico confiable, gran corazón, lo despide con mucho dolor, su "otro patá". Ingeniero Daniel Juárez.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Crio. My. Néstor Trejo, su esposa Sonia Paz, sus hijos Luciana, Martín y Camila, participan con profundo pesar el fallecimiento de su médico de familia y amigo, destacando su profunda calidad humana y profesional en sus actos desinteresados y solidarios para con sus pacientes.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Justo Alegre, su esposa Silvia Assef y familia, participan su fallecimiento con profundo dolor, acompañando en este difícil momento a su esposa Camila y sus hijos, deseándole pronta resignación y elevamos oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Víctor Gustavo Navarro y Sra María Adela Tosi despiden con mucha tristeza al Dr. Camilo y acompañan a su esposa Dra. Camila y a sus hijos Milo y Claudio.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Dr. Carlos Tuate y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable y respetable amigo y colega.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Clara Gallardo de Tuate, sus hijos Carlos, Ricardo y Judith, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Los integrantes del Estudio Juridico Cerro & Asociados participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Carlos Tahhan y familia, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. La Sociedad Sirio Libanesa de Suncho Corral ,participa con profundo dolor la partida al reino de Dios del Cónsul de la República Árabe Siria, rogamos por su eterno descanso.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (Q.E.P.D.) Falleció el 15/12/20|. Edis Vilma Jalaf de Taín, sus hijos José Ernesto Taín y Alejandro Agustín Taín, sus hermanos Raúl José Jalaf y Roberto Jorge Jalaf, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Despedimos con dolor a nuestro querido amigo y médico de la Familia Poggi Liria, Cachin y Lucia. Abrazamos a la distancia a Camila e hijos.Elevamos oraciones por su descanso eterno.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Oscar Luis Karam, Carmen Venegas de Karam y sus hijos Luis Augusto, Carime y Oscar Gonzalo, participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Carime Susana Karam, participa con dolor el fallecimiento de su distinguido médico. Ruega una oración en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. "No te pongas triste por mi ausencia, no me he ido de tu lado, simplemente ahora no me puedes ver como antes, ni puedes oir mi voz, pero estoy contigo a toda hora, en cada latido de tu corazon. Asi te recordaremos siempre, que el Altisimo te reciba en sus brazos. La comunidad educativa del Colegio San Francisco de Asis: Directora General Silvia Adriana Basbus, Consejo Directivo, personal administrativo, personal docente y personal de maestranza participan con profundo dolor su perdida y elevan oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. La Sra. Olga Véliz y sus hijos: Daniela, Víctor, Silvana y Nicolás Paz lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en estos difíciles momentos.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Nelly Herrera de Basbús, sus hijos Abelardo, Luis, Nelly, Eugenia, Marcelo, María Beatriz y María Cecilia Basbús, participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera el amigo y médico del Dr. Abelardo Basbús, en un eterno agradecimento, lo despiden y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares. en tan profundo dolor. Y brillará siempre para él la luz infinita.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Dr. Sergio Werenitzky y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia en esta dificil etapa de la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento y Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado y esposo de la Dra. Camila Brahim, padre de los Dres. Camilo Abraham Brahim, Claudio Marcelo Brahim. Ruegan una oración en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. El presidente del Consejo Medico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega y esposo de la Dra. Camila Brahim, padre de los Dres. Camilo Abraham Brahim, Claudio Marcelo Brahim, Ruega una oración en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Beba de Gubaira, José Eduardo, Fernando Gubaira, Mercedes de Capellino y flia. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRAULIO, HÉCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/20|. Seis meses pasaron ya desde que pasaste de la vida terrenal a la vida celestial. Aún nos hacemos preguntas y no encontramos respuestas. Sabemos que estás bien en el regazo de nuestro Padre Celestial, pero te extrañamos tanto, ayúdanos a seguir adelante, te amamos por siempre. Tu mami Lola, hermanos, hijos sobrinos nietos y todos los que en vida te dimos y recibimos tu cariño. Descansa en paz Manu.

CHAZARRETA, GUSTAVO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Su madre Maria Esther Cortés, sus hermanos Jose, Sonia, Ines, Roger, Andrea, Mario, sobrinos, sus tias Maria, Antonia, Isabel y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CLIMENT, HILDA DEL VALLE (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20. Su esposo Cesar Castellano Pocho, su hija Silvina Castellano, h. politicos Federico, Graciela nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

FARIAS, LEONARDO LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Sus sobrinos Victor, Laura, Jonathan, Yohana, Antonella, Nicolas, Lautaro, Leonardo, Milton, Blanca, Maximo, y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de El Dean. Capital. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A- Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GEREZ, RAMÓN RUBEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/20|. Sus hijos Carlos, Rocio, Alejandro, su hija politica Fabiana, sus nietos Axel, Benjamin, Vinicio y demás familiares sus restos seran inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio Parque de la paz Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

HERRERA DE GEREZ, SILVIA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/20|. Su esposo Jorge Gerez, sus hijos Leisa, Jorge y Eric, hijos políticos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9,30 en el cementerio El Descanso. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERRERA DE GEREZ, SILVIA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/20|. Su esposo Jorge Gerez, sus hijos Jorge, Erik y Leisa participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9,30 hs. en el cementerio El Descanso.

HERRERA DE GEREZ, SILVIA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/20|. Sus hermanos pol. Lito Gerez y Noni Tijera, sus sobrinos Gabriela Gerez Tijera y Cristian Coronel, Luciana Gerez Tijera y Cristian Salvatierra, sus sobrinos nietos Constanza y Leonel Coronel Gerez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE GEREZ, SILVIA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/20|. Sus hermanos pol. Nena y Ruli, sus sobrinos Cintya, Karen y Nelson, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE GEREZ, SILVIA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/20|. Valentina Camus de Tijera, sus hijos Isolina Carmen, Celia y Noni, Perla, Marcos y Martín Tijera participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a Jorge y sus hijos ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE GEREZ, SILVIA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/20|. Sus consuegros Luis Fabián Arias, Ana Díaz y su hijo pol. Fabián Arias y sus hermanos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA DE GEREZ, SILVIA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/20|. Melitona Pérez y sus hijos Marcela, Omar y Tito Pérez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, BLANCA CLEMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Su hija Alejandra, su esposo Gabriel, sus nietos Agustin y Octavio, participan con profundo dolor su fallecimiento.

SUÁREZ, BLANCA CLEMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Sus hijos Odi, Mari, Gra, Lili, Ysa, Tere, Silvi, Ale, y Gusti, h. politicos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Antilo. Dpto. Capital. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SUÁREZ, BLANCA CLEMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Sus consuegros Blanca y René Orieta, participan con profundo dolor su fallecimiento.

TREJO, ÁMBAR NICOLL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/20|. Su madre Pamela, su hermana Aldana, sus abuelos Derly y Juan Trejo, tíos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Dean. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ACUÑA, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/09|. Querido padre, hoy se cumple un nuevo aniversario de tu partida, 11 años, no importa cuantos años sean, nuestro amor y agradecimiento hacia ti siguen intactos como ejemplo de vida. Tus hijos, nietos y demás familiares invitan a la misa el día viernes a las 9 hs. de la mañana en la iglesia Catedral, rogando por su eterno descanso y que brille para él la luz que no tiene fin.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

MONJE, ORLANDO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/15|. "No te acerques a mi tumba sollozando, no estoy ahí. Estoy en el viento que te acaricia, en las estrellas que brillan de noche sobre tu hogar, en los pájaros que cantan en tu ventana". Hoy te recordamos a 5 años de tu partida. Siempre en los corazones de tu esposa Clara Matteo, de tus hijos Emmanuel, Analía, Ivanna, Noelia, Emilio y Flavia, de tus nietos Ulises, Joaquín. Zoe, Axel y Juan Ignacio y de tus hijos políticos Ángela, Yamila, Guillermo y Ramiro. Rogamos una oración en su querida memoria.

VERA, JUAN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. Hace nueve días que partiste de este mundo al Reino Celestial. Tengo el consuelo de decir que en vida te agradecí por inculcar valores de vida a tu nieto Josecito como hicieron sus abuelos paternos. Tu amigo Jose Leiva y tu nieto Josecito Leiva. Invitamos al responso que se realizara a las 9 hs. en el cementerio La Piedad.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DEL PINO, JOSÉ RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Sus familiares en el afecto, Pelusa y Daniel Zanni, sus hijas Rita María y Lucrecia Magali y sus respectivas flias, despiden a Kuky con profundo dolor rogando al Altísimo les de resignación a Chabela, Jessi y flia, a Maxi y Nidia.

DEL PINO, JOSÉ RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. "Caminante no hagas ruido porque Kuki se ha dormido en los brazos del Señor...." Recordaremos siempre su amabilidad y calidez en los momentos compartidos. Acompañamos a su hija Jessica y Mariano, y a toda su flia, en este momento de dolor. Patricia, Roberto y Jero Piñón. Que brille para él la luz que no tiene fin.

DEL PINO, JOSÉ RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Mabel Nuri e hijos: Gordo y familia, Maximiliano y familia, Mariano y familia, Benjamín Sellán, acompañan en tan inesperada pérdida a Chabela, Yesi, Maxi y Nidia y elevan oraciones al Señor por su querida memoria.

GÓMEZ CARLOS EDUARDO FALLECIO 15/12/20|. Su madre Juana Bravo sus hnos., Raul, Roxana, Alejandro, Cintia, Roberto, Belen, Fernanda, y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio la Misericordia Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Sus sobrinos: Mily, Emita, Salvador y July, Constanza y Martin, Agustin, Nacho y Delfina, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su memoria por el descanso de su alma.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Su prima hermana Marta Gerez Zanoni junto a sus hijos: Milagros de Escobar, Constanza de Barcia, Dr. Agustin Barcia, participan con dolor su fallecimiento y abrazan con amor a su querida familia.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Su prima hermana Teresita Gerez Zanoni de Muratore, junto a sus hijos: Claudia Muratore y Genaro, Maria Paz, Dr. Ángel Muratore y Mariana Falcone, sus hijos: Cristina, Santino, Franchesca y Amparo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan por el descanso de su alma.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Su primo hermano Dr. Baiaon Gerez sus hijos: Maria Tereza, Mariela y Maria Marta participan con dolor su fallecimiento y abrazan con cariño a su querida familia. Elevan oraciones por el descanso de su alma.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Su sobrino Dr. Guillermo D. Molinari, su esposa Griselda E. Farias, e hijos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CÁCERES, CLAUDIA MARIEL (q.e.p.d) Falleció el 17/06/20|. "Entonces Jesús le dijo:- Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás". A 6 meses de tu partida te recordamos tus tíos: Esteban y Elvira, tus primos hermanos: Ines, Pablo, Fernando, Viviana, Belen y Milagros Caceres. Al cumplirse 6 meses de su inesperada partida.

CÁCERES, CLAUDIA MARIEL (q.e.p.d) Falleció el 17/06/20|. "Tu partida fue tan rápida y repentina. No esperábamos despedirte tan pronto, dejaste un legado de amor, trabajo, sacrificio, amistad, de quienes tuvimos el privilegio de compartir tantos momentos a tu lado". Tus padres Francisca, Tuni y hermanos : Trinidad, Dario y Mario, invitan al traslado de sus restos al cementerio La Esperanza de Clodomira al cumplirse 6 meses de su partida.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

FERNÁNDEZ, BLANCA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/20|. Mamá vivirás en nuestros corazones por siempre. Tus hijos. hijos políticos y nietos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Pozo Hondo, Dpto Jiménez. HAMBURGO CIA DE SEG SA . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MELENDRES, SERGIO MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Su esposa Aydee (Gringa), sus hijos Estela, Graciela, Fabian, Angel, Walter, Luis, Mariela, hijos politicos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ROLDÁN, DANIELA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Sus padres Rafael Roldán, Rosa Silva, hnos. Natalia, Cristian, Hernan, Carina y Jimena, sus cuñados José, Waldo, Viviana, sobrinos Lautaro, Imanoel, Daniel, Rafael, Josefina, Ayrton y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 8.30 horas en el cementerio del Simbol. Dpto. Silipica. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros.Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

VIOTTI, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 15/12/20|. Sus hijos Dani y Chichi Viotti, sus hnos Miguel, Tete, Gringo, Susi Viotti y sobrinos Nena Quiroga, sus nietas Cande y Consti, sus hijas politicas Belen y Florencia y flia, sus amigos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Colonia el Simbolar. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

VIOTTI, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 15/12/20|. Su tío Roberto Viotti, tus primos Roberto, Marisa, Mario y sus respetivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, y pedimos una oración en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

SANTILLÁN, LUIS MARTINIANO (Sub-Oficial Escribiente de La Policía Federal) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20 en la provincia de Bs. As|. Invitamos a la misa en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús de La Banda a las 20 hs. al cumplirse un mes de su fallecimiento.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ROSALES, ROBERTO GENARO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/20|. Dejaste gran dolor con tu partida Papito. Nos reconforta saber que estás a la par del Señor. Hoy hace dos meses de tu partida, su esposa Graciela Ponce, sus hijos Maisabe, Claudio, Erika, Yoana, hijos políticos: Fernando y Martin, sus nietos: Luis, Mía, Francisco, Mauro y Benicio.