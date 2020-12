El momento de las fiestas de fin de año pone en riesgo la condición cardíaca de las personas

17/12/2020 - 23:52 Santiago

Por lo general, la época previa a las fiestas de fin de año, es momento en que mucha gente hace sus balances y analiza lo vivido, lo cual genera un alto componente emotivo, que este año tendrá un condimento extra que es la pandemia que estamos padeciendo, en la que se vivieron momentos de mucha tensión, angustia y tristeza.

Estos componentes generan en las personas con enfermedades preexistentes o no, malestares, sentimientos de angustia, y otros más severos como temblores o falta de fuerzas, los que los especialistas los asocian a la carga emotiva del momento, y a los que recomiendan prestarles mucha atención, ya que pueden ser graves si persisten y no se consulta a tiempo con el especialista.

Momento

“El contexto habitual de esta época del año siempre viene cargado de algún grado de emotividad, de sensaciones, por pérdidas familiares u otras cosas traumáticas vividas. Siempre a fin de año uno se acuerda de los que se han ido, y las fiestas tienen un componente muy sentimental, sumado a que los excesos siempre dañan al enfermo cardíaco sobre todo, y al que no tiene el diagnóstico y tiene factores de riesgo, también”, explicó el médico cardiólogo doctor Francisco García Piazza, en diálogo con EL LIBERAL.

Y dijo que esos momentos de angustia previos a estas festividades pueden generar malestares o síntomas, que deben ser tenidos en cuenta.

“Hay que prestar mucha atención a los síntomas. Independientemente del efecto pandemia, todo síntoma como ser dolor de pecho muy fuerte, pérdida de fuerzas bruscas de un miembro inferior y uno superior del mismo lado, dificultad para hablar, dificultad para las muecas de la cara, falta de aire desproporcionada en relación al esfuerzo, o pérdidas fugaces de conocimiento deben ser alertas de un problema cardíaco, y se debe consultar urgente con el médico”, precisó.

Pánico

Interpretó que estos síntomas están asociados a una mayor carga emotiva, y que “hay muchos síntomas psicosomáticos y mucho pánico, porque ha habido además un aluvión de información, aunque muchas no fueron reales”, durante esta pandemia.

“Lamentablemente, las redes sociales están ocupando un espacio que ha relegado a los medios habituales de noticias, por la penetración que tienen. La gente lee todos los whatsapp, todas las publicaciones de Facebook, y eso no ayuda, porque no siempre es información veraz. Hay mucha noticia falsa que hace correr gente con intenciones desconocidas. Si las personas no tienen información seria, no hay que darles entidad y mucho menos replicarlas”, aconsejó.l

Dramático descenso de las consultas

El doctor García Piazza reveló que, a nivel nacional, “ya hay resultados de encuestas que muestran que se han reducido en un 50% las consultas cardiológicas. Eso ha hecho que aumente un 25% la cantidad de infartos, y la mortalidad, por la demora en la consulta”.

“En tiempos normales, un paciente que tiene dolor de pecho no demora demasiado en consultar cuando el dolor se prolonga, hay otros síntomas como angustias y falta de aire. En esta instancia se ha notado, según estadísticas de la Sociedad Argentina de Cardiología, que la gente se ha demorado en la consulta y ha concurrido cuando ya hubo otras consecuencias. Incluso, la ventana de tratamiento que se tiene, que es el tiempo en el que se pueden minimizar las consecuencias, se ha visto complicado”, amplió.

Confirmó que “desde el punto de vista cardiológico hemos tenido aumento de los infartos, de las complicaciones y posterior muerte por esa causa”.

Las consecuencias de la pandemia por Covid-19

“Para el enfermo del corazón todo sigue igual, aunque con el agravante de esta epidemia que, como dice Facundo Manes, ha tenido cuatro olas”, comentó el doctor García Piazza.

Y explicó la opinión del neurocirujano: “La primera ola fue la gran cantidad de contagios; la segunda las consecuencias de otras enfermedades que han pasado a un segundo plano porque la gente dejó de consultar, dejó de hacerse controles y por el aislamiento dejaron de ir al consultorio. La tercera está referida a las consecuencias de otras enfermedades crónicas, que han tenido un cambio por las demoras de consultas. Y la cuarta es la consecuencia psicológica. Hay un impacto psicológico muy grande. Hay mucha gente que, habiendo padecido o no coronavirus, está teniendo consecuencias a nivel de su vida de relación, como temor o pánico”.l