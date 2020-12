FÚNEBRES | 18 de diciembre del 2020

18/12/2020 - 02:07 Funebres

- Olímpia Miranda

- Perfecta Gutiérrez

- Hipólito Reimundo Valenzuela

- Raúl Ysidro Cancinos (Silípica)

- Enzo Lizandro Palavecino (La Banda)

- Beatriz Noemí Juárez (Fernández)

- Marcela Alejandra Sandoval (Río Hondo)

- Juan Carlos Moya

- Agustina Maguna (La Banda)

- Braian Wilson Santillán (Clodomira)

- Yésica Paola López (La Banda)

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

La comisión directiva de la Unión Regional del Maestro, participa con profundo dolor el fallecimiento del estimado director del Instituto de Medicina del Trabajo de Sgo. del Estero, acompaña a sus familiares en tan difícil momento. Elevan oraciones por su partida.

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

Dr. Martín Díaz Achával y familia, participa con dolor su fallecimiento, acompaña a su esposa e hijos y agradece el honor de su amistad ofrecida por el Dr. Camilo Brahim. Elevan oraciones en su memoria.

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

El Presidente del Honorable Consejo Deliberante Humberto Eduardo Santillan, Concejales, Secretario, Pro Secretario, Directores y Empleados del mismo, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Dr. ABRAHAM CAMILO BRAHIM

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/20 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

NORMA NAVARRO DE SUAREZ BURGOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/12/20 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

MODESTO ALEJANDRO PERALTA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 16/12/20 y espera la resurrección.

Querido Modesto: tu partida, duele profundamente. Tu ausencia, no será tal porque siempre estarás presente en cada uno de nosotros. Tu palabra hecha oración nos acompañara dándonos fortaleza. Tu luz, iluminará, cada día de muestras vidas. Descanse en paz, ante la presencia del Señor. Seguro que Él, tenía un preciado lugar para ti, porque profesaste su Palabra con gran entrega con más de cincuenta años. Su hermano Fermín, su cuñada Techy, sus sobrinos Fermín A., José David y Antonio Benjamín, su sobrina política Vanesa, sus sobrinos nietos Sofía, Alejandra, Nacho, Simón, Antonella y Letizia participan con gran pesar su fallecimiento elevan plegarias por su descanso en el Reino de Dios.

SILVIA ESTER HERRERA DE GEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/12/20 y espera la resurrección.

El personal directivo Sra. Liliana Rivas, docentes, comisión cooperadora, personal de maestranza, padres, alumnos y comunidad en general de la Escuela Nº 18 “Juan Agustín Maza” y Jardín Nº 197/18 “Mi pequeño Juancito” de la localidad de Los Acosta, participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora esposa del exdirector del establecimiento Sr. Jorge Gerez y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

JUAN CARLOS MOYA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/12/20 y espera la resurrección.

El fiscal General de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa con profundo dolor de su fallecimiento. Eleva una oración a su memoria.

MARÍA ELBA CORONEL DE CONCHA (Maru)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/12/16 y espera la resurrección.

“Quiero pensar que has caído en un profundo sueño del que algún día despertarás y nos reuniremos nuevamente junto al Señor. La vida me ha golpeado con tu partida y no encuentro el camino a seguir, pero sé que desde lo alto del cielo tú me ayudas a reconfortarme de este dolor”. Su esposo Alberto, sus hijos Carlos, Fredy, Ale, sus hijas políticas, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a la 8 hs. en la Pquia. Santo Cristo al cumplirse 4 años de su dolorosa pérdida.

DORA ELINA RODRIGUEZ VDA. DE ARANDA

(q.e.p.d.) Se durmió el Señor el 9/12/20 y espera la resurrección.

Querida madre los días pasan y cada vez se extraña más, tu ausencia en la casa. Pensamos que regresarías pronto a tu flia que te ama. Pero nuestro Padre celestial decidió que formarás parte de su jardín donde hoy junto a nuestro padre y tu nieto, son nuestros ángeles protectores. Tus hijos: Jorge, Gladys, Marta, Sandra Aranda y sus respectivas flia. Agradecen a los Dr. Gastón Noriega, Dr. Mario Gómez y Dr. Boris Enríquez por su atención, a familiares, amigos, vecinos y a todas aquellas personas que nos acompañaron en el triste momento que vivimos con la partida de nuestra madre e invitamos a la misa que se oficiará en la Parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs., al cumplir nueve días de su partida al reino celestial.

SARA DI PIETRO DE TASCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/12/19 y espera la resurrección.

No hay duelo infinito.

Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido, puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado tu corazón puede estar vacio porque no lo puedes ver o puede estar lleno del amor que compartes, puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacio, dar la espalda o puedes hacer lo que te gustaría, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir.

Poema Escocés

Sus hijos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

ROLANDO ANTONIO CARRIZO (Coco)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/20 y espera la resurrección.

"Hermano querido, como explicar el dolor de tu ausencia, te amamos y te recordamos en cada momento de nuestra vida. Solo nos consuela saber que ya descansas en paz junto a nuestros queridos padres, con la tranquilidad de la misión cumplida en esta vida y habiendo ganado un lugar especial en el Reino Celestial. Al cumplirse 3 meses de su fallecimiento. Sus hermanos Zule, Ani, Lilii, Niño y Walter lo recuerdan con mucho amor.

ALDERETE, CARLOS ROBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Que brille para El la luz que no tiene fin) Silvia Graciela Lludgar e hijos, Silvina, Mylena y Ramiro Gomez participaran con pesar del fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan el fallecimiento, del Dr. Abraham Camilo Brahim, Cónsul Honorario de la República Siria en Santiago del Estero, impulsor de numerosas acciones con la UNSE. Acompañan en el dolor a su hermano, Dr. Manuel Brahim, docente de la Facultad de Ciencias Médicas, y a todos sus seres queridos.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Monseñor Santiago El Khour y el padre Gregorio Makantassis, El Centro Ortodoxo Cristiano y Educativo San Jorge, participa el fallecimiento del cónsul honorario de la Repúblicas Árabe de Siria en Sgo. del Estero, y elevan oraciones por su eterno descanso. Que su memoria sea eterna.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. José Isa Assán, Delia León de Assán, sus hijas Mónica, Viviana y familias, despiden con profundo dolor a nuestro amigo Camilo (Tití), acompañamos con nuestro sentimiento a su esposa Camila, sus hijos Milo, Claudio, familiares y hermanos. Elevamos oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Las autoridades del Tribunal de Cuentas de la provincia: Dr. Martín Díaz Achával, CPN Alfredo Osvaldo Juri, C.P.N Ricardo Lino Rubio, Dra. Marcela Garnica, participan profundo pesar el fallecimiento del Sr. cónsul honorario de la República Arabe de Siria en Sgo. del Estero. Elevan oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. El Dr. Carlos Scaglione, la Dra. Susana M. de Scaglione y flia, saludan con profundo dolor el fallecimiento de su colega y amigo Camilo. Acompañan a Camila y flia. en este duro trance. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Eduardo López, su esposa Lía Debón y familia, participan su fallecimiento con profundo dolor, acompañan en este difícil momento a su esposa Camila y sus hijos. Deseándole pronta resginación y elevamos oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Mercedes Poggi y sus hijos Daniel, Carlos y Facundo, participan con profundo dolor tan irreparable pérdida y acompañan a su esposa Camila y a sus hijos Claudio y Milo en este triste momento. Lo voy a extrañar mi querido gran amigo. Gracias por estar siempre para nosotros. Rogamos por su eterno descanso.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Pianezzola y Cia SRL participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Adela Figueroa de Nassif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán y su hijos políticos participan su fallecimiento, recordándolo siempre por su amabilidad y calidez, acompañamos a su querida familia en este momento de dolor.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Marquesa Adriana Zurita de González y familia, lamentan profundamente la desaparición física del querido Dr. Camilo, amigo dilecto de la familia, en especial de su extinto esposo Gringo, a más de compadre por ser padrino de bautismo de una de sus hijas, Carolina. Fortaleza, mucha fortaleza espiritual para Camila, su esposa e hijos. Descansa ya en la paz del Señor.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Hay vidas que dejan huellas y marcan historias en una comunidad porque han seguido fielmente los ideales que los inspiró... Vidas valiosas y productivas, como las del Dr. Camilo Brahim, a quien tuve el honor de conocer y fui distinguida con su linda amistad... porque también su afecto y su labor dejó imborrables recuerdos en mi propia vida. Querido Dr. Camilo, descanse en paz!!. Ud. cumplió su misión en este mundo. Gracias !!! La Lic. Inés Simón de Covián y familia, participan con mucha tristeza la noticia de su partida al Reino del Señor.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Ricardo Jozami, su esposa Mary Canllo, sus hijos participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a la distancia a su esposa Camila y a sus hijos en estos difíciles momentos. Que su memoria sea eterna Amén.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. "Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Familiares de Luisa Paulina Ávila, se conduelen profundamente ante el deceso de su dilecto amigo, el cónsul de Siria, distinguido profesional y extraordinario ser humano que supo llevar bien alto el valor de la cultura de Siria. Saludan con mucho amor a la Dra. Camila y familia, rogando por su eterna paz.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Sara B. Navarrete de Hounau, su hijo Eduardo A. Hounau y sus nietos (a), participan con mucho dolor y tristeza el fallecimiento de un gran amigo y destacada personalidad de nuestra provincia y la República Árabe de Siria. Para quienes tuvimos la suerte de conocerlo como profesional médico, junto a su querida esposa Dra. Camila e hijos Dres. Milo y Claudio, será inolvidable su recuerdo por la sencillez y amabilidad de su trato y el respeto notable con el que atendía y se comunicaba. Desde la distancia obligada por las circunstancias que vivimos abrazamos a su familia y amigos. Ofrecemos oraciones por su eterno descanso en la paz de Dios.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Te fuiste inesperadamente dejando la impronta de un buen amigo, medico y pionero de la Medicina Laboral de Sgo. del Estero, te extrañaremos y acompañamos a Camila, a sus hijos Camilo y Claudia. Emilio Fonzo, Marta Fonzo y familia.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Blanca González de Vittar y sus hijos María Cecilia, Jorge Omar y Héctor Alejandro Vittar y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del amigo Camilo Brahim y acompañan a su esposa e hijos en tan doloroso trance.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Amalia Elena Filippa de Guber, Rosa Silvina y Nestor Daniel Guber y familias participan su fallecimiento y acompañan a los queridos Camila, Claudio y Milo en estos dolorosos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Marta Figueroa de Abdala y sus hijos lamentan su partida y acompañan a Camila y a sus hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones a su querida memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Su invariable amigo Eduardo "Lalo" Charubi participa con hondo pesar el fallecimiento del Cónsul Honorario de Sria en Sgo del Estero y eleva oraciones al Altísimo rogando por el eterno descanso de su alma y una pronta y cristiana resignación para su esposa Camila, sus hijos y demás familiares. "A veces es más triste vivir olvidado que morir mil veces y ser recordado". Gracias por brindarme tu amistad. Siempre te recordaré con cariño querido amigo. Frías.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Blanca Susana Charubi de Vásquez, su hija Sonia Casalett Charubi y demás familiares participan su fallecimiento y que brille para él la luz que no tiene fin. Frías.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. El vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. Luis Alberto Guantay, participa con profundo pesar la partida del Señor Cónsul Honorario de la República Árabe Siria, Dr. Abraham Camilo Brahim. Acompaña a todos sus familiares en estas circunstancias tan tristes.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Mario Daniel Diosquez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. La pérdida de un amigo y colega es inconmensurable. Dr. Miguel A. Pernigotti, su esposa Susana Abate, acompañan en la distancia el dolor de su esposa Camila y sus hijos, rogando una pronta resignación.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. "Feliz retorno a la casa de Dios, que El guarde tu alma y brille para ti la luz que no tiene fin. Descanse en paz querido amigo". Ing. Ftal. Carlos Alfredo Mattar y su esposa Nora Isabel Caumo, participan con profundo dolor la partida de su querido amigo Camilo, y acompañan a Camila y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Ing. Juan Ludueña, su esposa Silvana Gonzalez, sus hijos Valeria y Juan Pablo despiden con mucha tristeza a nuestro estimado Dr. Brahim, medico de la familia y vecino desde siempre. Acompañamos en este momento doloroso a su esposa e hijos.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Luis E. Lopez y flia. participa con sumo pesar el fallecimiento de un distinguido caballero y gran profesional.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Victoria Salomon de Canllo, sus hijos Jorge y Maria Elizabeth, hijo politico Juan Roberto Montoto participán su partida al Reino Celestial y acompañan a Camila e hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Hugo Rosalin Martinez y familia, participan con profundo dolor la partida al Reino de Dios, de quien tenemos un agradecimiento eterno, con las atenciones recibidas que lo hacía con dedicación y cariño. Rogamos una oración y que brille para él la luz que no tiene fin.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Victorio Enrique Curi y familia despiden con profundo dolor la partida de su gran amigo. Ruegan una oración en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Qué triste noticia la de tu partida querido amigo y colega. Compartí contigo años de trabajo en la parte publica y consultorio médico. Mi saludo a su querida esposa Dra. Camila, hijos, nietos y toda la familia de este hombre intachable, tanto en el ámbito personal y profesional. Dr. Carlos Alberto Frias y Flia., ruegan oraciones en su memoria.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. "Fue un gusto haberlo conocido, como médico y como persona, su brillante intelecto, sus valores morales y éticos", nos duele su partida. Acompañamos al dolor de su familia, Luis y Griselda Umlandt.

CARDENAS, LUIS EDMUNDO (q.e.p.d.) Fallecio el 17/12/20|. Su esposa Segunda Vitalevi, Sus hijos Estela, Luis, Silvia, José, Marcos, Sonia y Guillermo, hijos politicos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el Rodeo. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CLIMENT, HILDA DEL VALLE (POCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Nora Liendo de Aguilar, sus hijas Alba, Mercedes y Silvana participan con inmensa tristeza y dolor el fallecimiento de la querida Pocha. Excelente mujer, esposa, madre y abuela. No alcanzan las palabras para definir todo lo que fuiste en este mundo, viviste para entregar amor y siempre dispuesta para los que te necesitaban. Mucho sufriste por los embates de la vida por cada pérdida de un ser querido, siempre presente con plegarias y oraciones para dar fortaleza y seguir adelante. Por todo lo que viviste y tu entrega generosa descansa en paz en los brazos del Señor bajo la luz eterna y habrá paz en tu tumba y resignación para los que seguimos en este mundo. Frías.

GUTIÉRREZ, PERFECTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Sus hijos Ramona, Sixto, Elario, Irma, Loli, Luisa, Walter, hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GUTIÉRREZ, PERFECTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Sus hijos Sixto y Clara y sus nietos Rosana, Gustavo, Claudio y Martin, nunca olvidaran a su nona. Elevamos oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, PERFECTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Su nieta Rosana, Miguel y Martina, ruegan al Señor por el descanso eterno del alama de la Nona.

GUTIÉRREZ, PERFECTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Su nieto Gustavo, Angeles y bisnitas Gime, Vale y Viky, lamentan su partida.

GUTIÉRREZ, PERFECTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Nona te llevaremos siempre en el corazón. Tus nietos Martin, Mariela y Leo.

GUTIÉRREZ, PERFECTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Hasta siempre querida Nona. Tus nietos Claudio, Margarita y bisnietos Caty, Panchy, Gaston y Agostina.

HELMAN, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/20|. Cuanto compartido en la mejor etapa de la vida: adolescencia y juventud; cuantos recuerdos alegres, sanos, siempre presentes; hoy continua en mí y los converso contigo, con tanta nostalgia de esa tu sonrisa imborrable, eras así con todos, querida Lula. Tus amigos Zully y Cacho Braia, hijos y respectivas familias participan su fallecimiento con gran pena y saludan a sus seres queridos. Amen.

LÓPEZ, TOMAS RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Con mucho dolor, José Marcelo Llanos de Suncho Corral, despide a su querido amigo Raúl, rogando que el Señor lo reciba en sus brazos, siempre vivirás en mis recuerdos. Dios dale el descanso eterno.

MIRANDA, OLIMPIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/20|. Sus hijas Fidelia, Mirta, Cecilia, hijo político Luis, nietos, bisnietos, tataranietos, su hija del corazón Julia Gorocito y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MIRANDA, OLIMPIA (q.e.p.d.) Falleció 16/12/20|. "Más allá del sol, yo tengo un hogar, dulce hogar, junto a ti Señor Jesús". Sus hijas Fidelia, Mirta y Cecilia, su hijo político Luis Núñez, participan su fallecimiento con profundo dolor. Elevan oraciones en querida memoria.

MIRANDA, OLIMPIA (q.e.p.d.) Falleció 16/12/20|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hija política Mirta Orellana, su nieta Miriam y su bisnieta Milagros, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MIRANDA, OLIMPIA (q.e.p.d.) Falleció 16/12/20|. Su hija política Rosalía Castillo, sus nietos Raúl, Leopoldo, Carlos Alfredo y familia, David, Alejandra, Pablo Daniel y su bisnieto Juan Pablo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MIRANDA, OLIMPIA (q.e.p.d.) Falleció 16/12/20|. "El Señor es mi pastor, ningún mal temeré". Sus nietos Andrés, Marcela y bisnietos Agustín, Francisco y José, participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su querida memoria.

MIRANDA, OLIMPIA (q.e.p.d.) Falleció 16/12/20|. "Que el Señor la recoja en su gloria". Su nieta María Cecilia, su nieto político Alberto Loto y su bisnieto Santiaguito. Elevan oraciones en su memoria.

MIRANDA, OLIMPIA (q.e.p.d.) Falleció 16/12/20|. "La Virgen te llevó a la presencia de su hijo Jesús". Su bisnieto Juan Pablo Ponce participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

MOYA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Su esposa Estela Mary ,sus hijos Pablo, Andrés y Ana Lucía, su hijo pol, y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MOYA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Jesús misericordioso, acógelo en tus brazos y condúcelo al reino celestial. Sus primos Nélida Benac, Rodolfo González, Ana Benac, Carlos Macció, sus sobrinos Carlos Javier y Anahí Gabriela Macció Benac, Fernanda Páez y Jorge Zahorski, sus sobrinos nietos Martina, Sofia y Bruno participan su fallecimiento y acompañan a su familia rogando consuelo y resignación.

MOYA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Wilson y Rosy participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Stella y sus hijos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOYA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Gonzalo Saavedra, su esposa Viviana, sus hijos Victoria y Jeremías, acompañan en el dolor a Stella y sus hijos y respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

MOYA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Irene Lezana y familia, participan de su fallecimiento y acompañan a Stella y sus hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOYA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Amigas de su esposa Stella e hijos, Susana Galván, Gladys Chazarreta, Teresa Paz, Lidia Lafont y Adriana Quetglas participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUPPO, GRACIELA CAROLINA (q.e.p.d.) Fallecio el 16/12/20|. Su esposo Francisco, sus hijos Ivana, Ariel, hijos políticos Eliana, Mariano, nietos Nicolás, Enzo, Milagros, Leandro y demás familiares, participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio el descanso. Servicio ORAG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VALENZUELA, HIPÓLITO REIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Su esposa: Rita, sus hijos: Rafa, Flavia, Ramón, Rita, Lelia, Lourdes, Cristhian, Tere, Vero, Belén y María Lourdes, hijos pol., nietos y bisnietos part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. HAMBURGO, CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VALENZUELA, HIPÓLITO REIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Susana Vega y Miguel A. Tapia participan con mucho dolor el fallecimiento de Chichi. Elevan oraciones en su memoria.

ZALAZAR, ORLANDO (q.e.p.d.) Fallecio el 16/12/20|. Sus hijos Zulema y Jose, nietos Mariana, Cristian, Isaac, Violeta, Genesis, Barbara y demás familiares, participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de maco. Servicio ORAG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEDESMA, MIGUEL ÁNGEL (CHOCO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/18|. Estás y estarás siempre en nuestros corazones. Tu esposa Mercedes Salto, tus hijos Kike, Mario y Claudio, hijos politicos y tus nietos Santi, Burno, Benja y Guilli, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

RODRÍGUEZ VDA. DE ARANDA, DORA ELINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/20|. Abuela (como así te llamaba). Su partida fue tan rápida y repentina, no esperaba despedirla tan pronto, dejo un legado de amor, trabajo y amistad. Tuve el privilegio de compartir tantos momentos a su lado. ¡Gracias!!. Su compañera de todos los días, Beatriz Banega, invita a la misa que se realizara hoy a las 20 hs. en la parroquia San José de Belgrano al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

CARABAJAL DE ÁBALOS, DELIA DEL C. - ÁBALOS, ALFREDO DE J. (q.e.p.d) Fallecieron el 31/8/17 y 18/12/14|. Mis gladiadores, al cumplirse un nuevo aniversario de sus fallecimientos, con amor los recuerda su hijo Negro Ábalos.

DEL PINO, JOSÉ RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Mirta y Santy Rojo, participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. esposo de su amiga Nilda Acosta y ruegan una oración en su memoria.

DEL PINO, JOSÉ RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Los excompañeros y amigos de la Promoción 1971 del Instituto Bernardino Rivadavia, participan y acompañan con profundo dolor a su amiga Nilda Acosta por el fallecimiento de su querido esposo. Se ruega una oración en su memoria.

LÓPEZ, JESICA PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Sus padres Juan Carlos Lopez, Elena Diaz, hermanos y demas familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

MAGUNA, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Sus hijos Ruben y Juan Carlos, sus nietos, sobrinos y familia pol. particiñ con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PALAVECINO, ENZO LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Sus hijos Ricardo, Chiqui, Alejandro, y Eugenia y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PALAVECINO, ENZO LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. "Tu partida fue repentina, solamente Dios nos dará consuelo por tu pronto vuelo". Te amamos por siempre. Sus hijos : Ricardo Daniel Palavecino, Enzo Lisandro Palaveciono, Mirta Alejandra Palavecino, y Maria Eugenia Palavecino.

PALAVECINO, ENZO LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. "Fuiste un gran Padre, un ejemplo de persona, hoy nos toca despedirte, que en paz descanses Papi querido". Sus hijos: Maria Eugenia Palavecino y Luciano Alvarado Y tu nieta Joaquina Alvarado.

PALAVECINO, ENZO LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Sus hijos Mirta Alejandra Palavecino, Carlos Brizuela, y tus nietos: Mayra Gallardo y Gaston Gallardo tu bisnieta Constanza Alderete , te despiden de este mundo terrenal con la confianza de que estaras junto a mi Ma. Te amamos que brille para ti la luz que no tiene fin Papi.

PALAVECINO, ENZO LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Sus hijos Enzo Lisandro Palavecino y Maria Rosa Saldaño, tu nieta Agostina Palavecino Te despiden con un inmenso dolor. Que en paz descanses y brille para ti la luz que no tiene fin.

PALAVECINO, ENZO LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Siempre estarás en nuestros recuerdos. Su primo Ramón Gallardo, sus hijos Maria Fernanda, Silvina Patricia, Gustavo Daniel, Susana Natalia y tu amiga Maria Rosa. Se ruega una oración en su memoria.

PALAVECINO, ENZO LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Francisco Soriano y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo y acompañan a su familia en este difícil momento.

PALAVECINO, ENZO LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Guillermo Giambroni y familia, participan con su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PALAVECINO, ENZO LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Personal del Laboratorio Giambroni , participan con dolor del fallecimiento del papá de Eugenia Palavecino. Acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PALAVECINO, ENZO LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Personal del Laboratorio Clínica Santa Maria, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PALAVECINO, ENZO LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Silvia Cubas, sus hijos María Liz, María del Pilar, Roberto Exequiel y su nieto Agustín Gallardo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PALAVECINO, ENZO LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Integrantes de la Promoción 1954 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, despedimos con gran dolor a nuestro querido ex compañero Enzo. Incondicional amigo, infaltable a las reuniones, su ausencia será muy lamentada. Elevamos oraciones por su descanso y feliz resurrección. Acompañamos con cariño a sus hijos y familias.

PALAVECINO, ENZO LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Luis Armando Sandoval, su esposa Elena Azar, sus hijos Santiago, Cecilia, Ana y respectivas familias, participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

PALAVECINO, ENZO LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. "El que da al agricultor la semilla y el pan que lo alimenta, también les dará a ustedes la semilla en abundancia y hará crecer los frutos de justicia". 2 cor. (9,10). Acompañamos a nuestra amiga y colega Dra. Eugenia Palavecino y su familia en este difícil momento. Dra. Claudia Vázquez, Dra. Mercedes Alcaide y Dra. Patricia Agüero.

PALAVECINO, ENZO LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Su compañero y amigo de tantos años Pibe Hoyos, hijos y nietos, participan con enorme dolor el fallecimiento y ruegan para que el Señor lo reciba y tenga a su lado como nosotros que también lo tendremos siempre presente en nuestro recuerdo y oraciones. Consuelo y cristiana resignación para sus hijos por tan irreparable pérdida.

PALAVECINO, ENZO LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Nilda Montenegro Vda. de Lezana, sus hijos Felix, Santiago y Gladys, sus hijos politicos Reina Rebullida y Jose Oscar Brao, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este dificil momento.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Su primo, J. Francisco Guzmán Olivera y mi familia, participan con dolor tu partida. Acompaño a Luisito y a todos los demás primos, con cariño y oraciones en tu memoria.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. "Brille para el la luz eterna que no tiene fin". Sus sobrinos: Ernesto Silvestre, Elsa Marcela, Elena del Carmen, Ricardo Roque, Daniel Edgardo, Truco Zanoni, y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Altísimo que de fortaleza y cristiana resignación a su esposa, hermanos, hijos y nietos. Elevamos oración en su memoria.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Su prima Clara Luz Zanoni, y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ZANONI, ERNESTO GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Oscar Cisneros e hijos participan el fallecimiento del tan apreciado Ernesto y acompañan a sus hermanos y demás familiares. Las Termas.

VÁZQUEZ, ROQUE SALVADOR (q.e.p.d) Falleció el 9/12/20|. Su madre Estela Medina, sus hijos y nietos invitan a la misa que se realizara en el dia de hoy en la Iglesia Cristo Rey a las 20:30hs, al cumplirse 9 dias de su partida al Reino Celestial.

CANCINOS, RAÚL YSIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Su compañera Norma Ysabel Díaz y familia, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Sumamao Dto Silipica Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

GODOY, ROSA LORENZA (q.e.p.d.) Fallecio el 17/12/20|. Sus hijos, Rodolfo, Juan, Julio, Daniel, Rafael, Rosana, Mabel, Fany, Luisa y Delicia, nietos y bis nietos, participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Atahona (Silipica). Ceremonial, Exequias y tanatopraxia realizado por Nueva Empresa Gorostiza.

JUÁREZ, BEATRIZ NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Sus hijos Daniela, Evangelina, Elizabeth, Juan, Ibarra h. politicos Bernardo y Romina, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor. Fernández Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

MELENDRES, SERGIO MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana Nuno y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

NAVARRO DE SUAREZ BURGOS, NORMA (q.e.p.d) Fallecio el 17/12/20|. Su hijo Rodolfo y sus nietos Brenda, Nadia y Lautaro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE SUAREZ BURGOS, NORMA (q.e.p.d) Fallecio el 17/12/20|. Sus hijos Rodolfo, Gustavo, hija politica Valeria y sus hijos Milagros, Agustin, sus nietos, Brenda, Nadia, Lautaro, David,sus hermanos, nietos politico Luciano y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio Cristo Rey Cob. Caruso Cia Arg de Seguros s.a. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

NAVARRO DE SUAREZ BURGOS, NORMA (q.e.p.d) Fallecio el 17/12/20|. Su hija política Valeria Oñate, sus hijos Agustin y Milagros, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE SUAREZ BURGOS, NORMA (q.e.p.d) Fallecio el 17/12/20|. Su hermano Martin, su esposa Roxana, sus sobrinos Ramiro, Omar y Valeria, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE SUAREZ BURGOS, NORMA (q.e.p.d) Fallecio el 17/12/20|. Su hermano Rosario, sus sobrinos Ivana, Ariel y Lucio, Pablo y Adrián, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE SUAREZ BURGOS, NORMA (q.e.p.d) Fallecio el 17/12/20|. Su hermano Francisco, su esposa Elena y sus sobrinos Mariana y Leandro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE SUAREZ BURGOS, NORMA (q.e.p.d) Fallecio el 17/12/20|. Su hijo Dr. Rodolfo Suarez Navarro, su hija política Valeria Oñate, sus nietos Brenda, Nadia, Lautaro, Agustin y Milagros, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE SUAREZ BURGOS, NORMA (q.e.p.d) Fallecio el 17/12/20|. Sus nietos Brenda, Nadia, Lautaro, Agustin y Milagros, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE SUAREZ BURGOS, NORMA (q.e.p.d) Fallecio el 17/12/20|. Su hijo Rodolfo, su hija política Valeria y sus nietos Brenda, Nadia y Lautaro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO DE SUAREZ BURGOS, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 17/112/20|. No debe turbar el corazón si Él nos prometió la resurrección. Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor el fallecimiento de la mama de su querido amigo. Loreto.

NAVARRO DE SUAREZ BURGOS, NORMA (q.e.p.d) Fallecio el 17/12/20|. Vivió a fondo la oración y el amor al prójimo, la caridad y el amor, que resucita junto a Cristo a una vida nueva". Juan Carlos Ramos y familia participan con profundo dolor el fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, MODESTO ALEJANDRO (q.e.p.d) Falleció en La Paz Cordoba el 16/12/20|. Sus hermanos Fermín, Emilia, Pascual, Remigio y sus respectivas familias participan con gran dolor su partida al encuentro de Dios. Elevan oraciones por su descanso eterno en brazos del Señor.

SANDOVAL, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció 17/12/20|. Sus hijos Cintia, Alejandro, Cesar, h. políticos, nietos Josefina Victoria, Milo, Francisco, hnos. , sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de los Nuñez dto Rio Hondo servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SANTILLÁN, BRAIAN WILSON (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/20|. Sus padres Julio y Norma, hijos Gaby, Fernanda, Mauro, Carolina, Pamela, Damian, Brisa, sobrinos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza, Clodomira. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

VIOTTI, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 15/12/20|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni, sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana Nuno y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.