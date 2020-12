Franco Ramírez lleva su origen y sus cambios a su quinto disco

18/12/2020 - 20:33 Pura Vida

Franco Ramírez exorciza sus demonios y los convierte en canciones. Dolores, penas y momentos poco felices surgen de este viaje introspectivo que realiza para luego compartir con la gente su “lado oscuro, personal y revelador”, tal como lo manifestó el cantautor santiagueño en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, realizada vía Zoom.

Algunas de esas canciones “dark” que hablan de él en un momento especial que atraviesa en su vida, serán interpretadas en el concierto presencial que brindará hoy en Buenos Aires. Allí, además de sus clásicos, hará conocer algunas de las nuevas composiciones que conformarán su nuevo disco, el quinto como solista tras los exitosos “Tupinamis”, “Donde se espeja la luna”, “De barrio” y “Pueblan Pájaros”.

¿Qué significa para vos volver a cantar en un escenario real?

Es muy lindo, después de un montón de tiempo de estar con muchas ganas de tocar y de compartir con la gente desde otro lugar. Me agarra una ansiedad de poder estar ahí, y al mismo tiempo incertidumbre por cómo va a salir. Va a ser en un lugar que no conozco (en San Vicente, en Buenos Aires) y eso también me genera una incertidumbre linda. Está hecho con mucho amor. Hay gente que me llama de Cañuelas, Mar del Plata, que quiere venir, siempre tomando los recaudos necesarios (contra el Covid-19) y con esas ganas de peñar, de tocar en vivo, de encontrarnos.

Si bien Franco compartirá un repertorio cargado de canciones conocidas por el público, también aprovechará el evento para estrenar algunas de las canciones de su quinto disco, el cual saldrá en forma completa a mediados de 2021. Mientras tanto, las irá presentando de a una, cada 20 días, acompañadas por el soporte audiovisual.

“Este disco es muy distinto a mi último trabajo, a ‘Pueblan pájaros’. He vuelto a grabar en la casa, por la pandemia, pero también me ha generado esa sensación de mi primer disco, o mi primer demo, allá en la Ciudad del Niño, de Santiago del Estero, con Juan Antuz, en el barrio donde me he criado. Y he vuelto a esa sensación inicial de grabar en la casa. Me acuerdo que poníamos un colchón para acustizar. Comencé a tocar, a los 11 ó 12 años, con Maxi Ledesma, mi compañero de la secundaria; hoy un músico reconocido; y en este disco lo vuelvo a convocar para que me acompañe con el violín en una chacarera que se llama ‘Lo que no fuimos’, que he compuesto con Juan Soriano. Esa será una de las primera canciones”, anticipó Ramírez.

Mas allá de esa sensación de volver al origen por la manera en la que está grabado este nuevo disco, Franco ahondó sobre qué lo diferencia de sus anteriores trabajos discográficos y qué lo une al mismo tiempo a ellos.

“Es muy distinto porque yo soy una persona distinta a la que era, y a su vez tiene toda esa esencia del primer disco, las mismas ganas. Va a ser un disco conceptual. Va a hablar sobre el dolor, sobre la pérdida. Va a ser un disco oscuro, no hay alegría en ese disco. Recomiendo que no busquen eso que encontraban en mis discos anteriores, porque si bien mis letras siempre han hablado del dolor o del desamor, siempre tenían un ritmito que te hacía bailar. Este disco va a mas ‘sad’, va a girar en lo triste. Esa será la columna vertebral del disco, por muchas cuestiones de la vida con las que uno se topa más allá de la pandemia, de la muerte de todo este año, hubo cosas concretas que a mí me marcaron, quería plasmarlo y ser sincero con eso.

¿Qué sensaciones te genera el haber liberado tus demonios

plasmándolos

en canciones?

¿Qué sensaciones te genera el haber liberado tus demonios plasmándolos en canciones?

No los libero, creo que están aquí todavía, y creo que van a estar siempre. Eso es lo difícil de todo esto. Uno no se libera del pasado, de las tristezas, de las pérdidas... Pero uno sigue y aprende, y puede de alguna manera afrontar las circunstancias o sortear mejor el camino. Mi música, la música, me ha ayudado a estar firme y a querer seguir cuando creía que no se podía. En ese sentido más que liberador es revelador, y es un inicio para poder comenzar a transitar de otra manera el camino.

Desde Tupinamis, tu primer disco, hasta Pueblan pájaros, el último, la chacarera ha estado presente junto a ritmos latinoamericanos. Para este nuevo disco, ¿qué ritmos has elegido?

He vuelto a lo esencial de mi raíz, a la chacarera, al sonido norteño de bombo. No hay batería en este disco. Todos mis discos pasados tuvieron batería, pero era otro momento. Las guitarras eléctricas, tampoco. Es mucho más orgánico, simple. En mis discos anteriores pensaba mucho, a veces pasaba un año pensando qué arreglos le meto a esta canción. En este disco hay canciones que incluso he compuesto grabándolas, como ‘No me odies”, por ejemplo.

Descubrimiento

Francos Ramírez transita un tiempo de cambios y descubrimientos. Además de la música, la vida le ha propuesto comenzar a desarrollarse como conductor radial, en Buenos Aires.

Sobre esta faceta, contó: “Es muy lindo, ya me estoy acomodando con eso. Siempre he estado del lado del músico, y ahora veo todo lo que lleva hacer un programa, editarlo, producirlo, grabarlo... Estoy descubriendo mucha música de colegas que no conocía, estoy teniendo más relación con el mundo artístico. Lo que buscamos con ‘Código Lunar’ es que sirva como puente para los artistas que no tienen tanta difusión como los artistas consagrados”.

“Ya he buscado el aplauso mucho tiempo, ahora quiero ser sincero”

“Ya he buscado el aplauso mucho tiempo, ahora quiero ser sincero, realmente profundo con lo que planteo, e incluso interpelarme con lo que digo, porque van a haber cosas bastante complicadas de decir y de escuchar. En ese sentido es un disco bastante personal con el que mucha gente se va a sentir identificada”, explicó Franco Ramírez sobre qué fue lo que lo llevó a poner en palabras esos dolores antiguos y nuevos, transformándolos en canciones, en este año de pandemia de coronavirus, cuando todo el mundo detuvo el ritmo.

¿Esos dolores profundos que plasmas en tus canciones, son tristezas de este año o forman parte de toda tu existencia?

Este año se ha profundizado. Creo que este año he adquirido una madurez que me ha hecho leer y analizar mi vida de otra manera; sentir que no he podido disfrutar de algunas cosas que hoy sí podría hacerlo, pero ya han pasado. Sí creo que a mucha gente le ha pasado en este año descubrirse en un contexto nuevo y replantearse cosas. Están los que se hacen los boludos con lo que sienten, y están los que ... a ver... siempre le esquivamos a hablar del dolor, o de las cosas que nos hieren, que nos duelen y que están ahí como espinas de vinal en el cuero. Estas nuevas canciones han sido como un ejercicio catártico y tratar de expresarlas me parece copado.