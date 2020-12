Claudia le dedicará un plato a Maradona

18/12/2020 - 20:36 Pura Vida

Como si la vida se empeñara en prolongar el adiós a Diego Maradona, la pantalla de MasterChef Celebrity hizo que el público reviviera aquella triste noticia, emitiendo recién el programa grabado el 25 de noviembre, el día que Claudia Villafañe se ausentó por la muerte de su exmarido; y El Polaco y el “Mono” de Kapanga le rindieron un homenaje usando prendas con la imagen del “Diez” estampada en ellas.

Villafañe se ausentará un par de días y su vuelta al certamen se verá la próxima semana, con un plato dedicado a Diego, según lo adelantó el conductor del ciclo, Santiago del Moro. “En una de las ediciones le va a dedicar un plato, algo que nunca lo había hecho. Cuando ella volvió, yo le dije ‘acá venís como Claudia Villafañe, yo nunca hablé de Maradona con ella”, dijo Del Moro en una entrevista con Jorge Rial.

Mientras tanto, Dalma Maradona volvió a dedicarle un duro mensaje a Matías Morla, el exabogado de Diego, en Twitter, aprovechando el homenaje que le realizó una fan de su padre tatuándose aquella fotografía en la que se ve a Dalma pequeña colocando margaritas en las medias de Maradona, antes de que ingresara al campo de juego.

“¿Sabés por qué yo ya gané Mati? Porque nunca nadie en su p... vida se va a tatuar una foto tuya con mi papá”, escribió súper filosa.

Pocos días después de la muerte del “Diez”, Dalma había escrito, en respuesta al reproche de Morla por no haber sido invitado al velorio de quien fuera su amigo y cliente: “Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra... Y por último agradeceme. Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino. Te ahorré un disgusto”.