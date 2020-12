Gladys trató de “negro sucio y villero” a su exnovio

18/12/2020 - 20:46 Pura Vida

“¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Negro, sucio, villero, inmundo. Te metiste en mi casa, negro sucio, ¿cómo podés hablarme así? Vos no sabés con quién te metés, no tenés idea. ¿No sabés quién soy yo? ¿No sabés todo lo que te puede ocurrir en la vida? De todo. Si yo me pongo en el papel de demonia...”. Ese fue uno de los escandalosos audios que Gladys “la Bomba Tucumana” le envió a su expareja, Sebastián Escacena, quien fue el que los hizo públicos en el programa “Los Ángeles de la Mañana”, luego de que la cantante lo denunciara por haberle robado un auto, y enviado fotos con otras mujeres.

En otro audio, Gladys hizo referencia a su nuevo novio, Emiliano: “Hasta acá llegó la charla, que andes bien. Yo la verdad que coj... maravillosamente bien. Está muy bien dotado mi novio. Es hermoso, es intelectual, tiene trabajo, es divino.Tiene auto de él, que se lo ganó trabajando. No toma alcohol, es hermoso, tiene aliento rico. Estoy muy enamorada de él y él de mí”, se la escuchó decir y parece que la guerra continuará.