“Hagamos menos doloroso el final del año para todas aquellas personas con autismo”

18/12/2020 - 22:58 Santiago

Por quinto año consecutivo, Santiago Azul TEA, junto a VAY (Venzamos al Autismo ya), TEA Padres NOA, Fundación Khalil, y con la adhesión del Cyac impulsa la campaña “Más luces, menos ruido” por todas aquellas personas que sufren por los estruendo que se lanza, especialmente por quienes padecen autismo.

Este año, muchas ciudades se unieron al pedido de los festejos con fuegos de artificios que no contengan estruendos, hoy considerados perjudiciales para la salud, y desde la asociación local celebran el logro.

“Avanzamos a paso firme, quizás lento, pero lo importante es avanzar y que la gente entienda el porqué de nuestro pedido. El mensaje con el que queremos llegar a todos es que cada estruendo daña a nuestros hijos. Pero no sólo lo hacemos por nuestros hijos, que están dentro del espectro autista, sino por aquellas personas que tienen sensibilidad auditiva, que pueden ser otro tipo de discapacidad. También por los adultos mayores y los recién nacidos”, expresó Patricia Zírpolo, referente de Santiago Azul TEA.

Asimismo destacó que en un año tan particular como el que el mundo está transitando “en donde miles de personas están internadas, en donde hay un virus latente, en un año el que hemos perdido muchos seres queridos, creemos que no hay mucho por festejar. Y en ese sentido es que pedimos que no se tiren estruendos, que hagamos menos doloroso el final del año, al menos para estas personas que sabemos que sufren”, suplicó.

En este contexto, este año la Fundación Cyac se unió a “Más luces menos ruido” con una original propuesta esperanzadora, “que consiste en lanzar un globo con un mensaje de esperanza, un deseo, que simbolice un homenaje a los que no están y pidiendo que el año que viene sea mejor”, expresó.

Empatía

Finalmente explicó que la campaña “se concreta gracias a un fuerte trabajo en equipo. Es valorable ver cómo va dando sus frutos, de a poco, pero se nota. Entendemos que está aquel que quiere festejar con bombas y ruidos y lo respetamos, porque también nosotros pensamos en el prójimo. Pero pedimos también que piensen en esas familias que sufren cada bomba. Lo único que se pretende es tener una fiesta en paz”.

“Nosotros le decimos no al estruendo, a los explosivos”

“Nosotros no decimos no a la pirotecnia, decimos no a los estruendos. Sabemos que hay muchos locales y puestos que venden, y nuestra intención es sólo decirles que no utilicen explosivos. Obviamente que pensamos en los comerciantes y no vamos contra ellos. Es por eso que siempre aclaramos que lo que nos gustaría es más luces y menos ruido”, pidió Zirpolo.

Y en cuanto a la adhesión masiva de los santiagueños, Patricia Zírpolo remarcó: “Creo que hay ordenanzas en ciudades como La Banda, Clodomira, Loreto, Quimilí, que no permiten el uso de pirotecnia explosiva, una actitud que celebramos”.