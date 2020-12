Marley muestra con humor lo más lindo de Santiago

19/12/2020 - 20:27 Pura Vida

La pandemia de coronarivus exprimió los recursos creativos de los equipos de producción de los programas televisivos. Así ante la imposibilidad de viajar al exterior para dar continuidad al exitoso ciclo “Por el Mundo”, que conduce Marley por la pantalla de Telefé, este año se estrenó la versión “Por el mundo en casa”, que comenzó con el conductor visitando las casas de algunos famosos, y que apenas el protocolo sanitario para Covid-19 lo permitió se transformó en un tour por distintos destinos de la Argentina, acompañado por la comediante Lizzy Tagliani.

Hoy, a las 20.30, a través de Canal 7, en Santiago del Estero, se verán las imágenes de la visita de Marley y Lizzy a diferentes escenarios de Las Termas de Río Hondo y de la ciudad Capital.

En una entrevista con EL LIBERAL, vía whatsapp, Marley se hizo espacio para hablar sobre esta nueva vivencia, lo que le dejó la pandemia y adelantó “Minuto para ganar”.

Has traspasado fronteras con tu programa acercando el mundo al living de los televidentes. ¿Qué te deja esta experiencia de recorrer tu propio país?

Yo a mi propio país lo había recorrido varias veces, solo que lo hice en vacaciones, y en auto viajé punta a punta, con mi familia, también. Con Odisea (otro famoso reality) también lo hemos hechos en varios puntos del país. Ésta era una buena oportunidad para hacerlo de otra manera y mostrar con humor las cosas más lindas de la Argentina. Así que fue una experiencia genial. La diferencia con el viaje de “Por el mundo” es que obviamente la gente nos conoce mucho más acá y se hace un poco más complicada la parte de caminar por la calle, pero sin duda la gente expresa cariño, y somos muy agradecidos de la buena onda que recibimos.

Además de Las Termas de Río Hondo, ¿sabías algo más de Santiago del Estero? Después de visitarlo, ¿qué podrías decir de nuestra provincia?

Conocía nada más Las Termas de Río Hondo, no conocía el resto Santiago del Estero. Esta vez pude conocer un poquito más, aunque fue corto. Tendría que hacerlo con más tiempo. La verdad es que me sorprendió. No conocía el Centro Cultural del Bicentenario, tampoco la parte del Museo de Automovilismo, que es muy, pero muy interesante; a mí me gustan los autos y la verdad es que fue muy impactante; y la cancha de fútbol es muy, pero muy linda. Y tuvimos una recepción con bailes típicos y comidas, adonde tuve también la suerte de recibir uno de los bombos del “Indio” Froilán que se lo dedicó a Mirko, y fue una especie de joya que me llevé de Santiago para mi hijo.

¿Se podría decir que hay un ‘estilo Marley’ en la manera de llevar adelante un programa? ¿Cómo definirías ese estilo?

No sé si es un estilo, es lo que me sale a mí. La verdad no es que me pongo a actuar. Yo creo que en este caso con Lizzy, como somos bastantes parecidos en el humor nos llevamos tan bien, algo que pasa también con Florencia Peña y con cierta gente... Pero yo creo que es un estilo descontracturado, no estoy pensando en que hay una cámara y millones de personas del otro lado, y digo lo que se me ocurre, en el momento en el que se me ocurre. Trato de pasarla bien y divertirme y por suerte eso traspasa la pantalla y la gente se divierte con nosotros. En el caso de los viajes es una buena solución para que un público muy variado pueda ver y conocer el país o el mundo, y conocer un poco de cultura y demás y al mismo tiempo entretenerse.

La pandemia de coronavirus ha transformado la vida de muchas personas. ¿Qué ha producido en la tuya?

Yo creo que a todos nos sirvió para pensar un poco, para calmarnos un poco. Yo pasé casi todo el año con Mirko, salvo estas dos semanas que como el ritmo era muy acelerado no vino conmigo, pero la verdad es que fue un año difícil para todos, pero yo creo que si nos cuidamos entre todos y somos responsables, esto se puede superar. Esperamos que el 2021 venga un poquito mejor y que con cuidado todos podamos salir a trabajar y así no haya tanta desocupación y se lo puede pasar un poco mejor, y haya menos pobreza.

¿Cuál sería para vos el cierre perfecto de este 2020?

El cierre perfecto es éste que está sucediendo. La verdad es que viajar de esta manera y divertirnos como nos estamos divirtiendo me parece que es el final ideal de este ciclo “Por el mundo en casa”, que lo terminamos bien arriba y con mucha emoción. Nosotros lo sentimos como si fuera un viaje de egresados y nos estamos divirtiendo muchísimo. Y la verdad es que nos atienden tan bien en todas las provincias, así que lo estamos disfrutando de una manera única.

¿Qué proyectos te esperan para el 2021?

Seguimos con “Por el Mundo en casa” hasta el 17 de enero que saldrá en vivo y en directo desde Ushuaia, el último programa, y al día siguiente creo que ya empieza “Minuto para ganar” que va a tener un montón de sorpresas, con 50 ó 60 juegos nuevos para que la gente juegue desde sus casas. Va a haber otro juego en el que la gente va a poder participar ahí mismo, en el lugar, y llevarse increíbles premios, y otra sorpresa más que no me dejan adelantar, pero va a ser excelente y va a ser un cambio buenísimo para “Minuto para ganar”.

Lizzy Tagliani: “Por supuesto que ya estoy haciendo planes para volver”

A fuerza de carisma y talento para empatizar con la gente y despertar sonrisas, Lizzy Tagliani se fue convirtiendo en una referente de los programas de entretenimiento en la televisión Argentina. Este año, su exitoso ciclo “El precio justo” debió abandonar su espacio en la grilla de Telefé a raíz del coronavirus. Pero si hay algo que la comediante conoce de cerca son las nuevas oportunidades. El final del 2020 la encuentra recorriendo con Marley distintos puntos del país con el programa “Por el mundo en casa”, adonde conforman la dupla más esperada de los domingos.

“Recorrer el país siempre es una experiencia linda. Yo tuve la posibilidad, gracias al teatro, de recorrer muchísimos lugares, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y lo que me dejó fue la posibilidad de entender que todos los argentinos somos muy hospitalarios, tenemos eso de recibir al otro, de dar el abrazo, que ahora no se puede por la situación, pero que no importa si viví, en el norte, en el sur o en el noroeste, siempre, siempre somos muy acogedores”, reflexionó Lizy para EL LIBERAL, vía whatsapp.

Y sobre su paso por Santiago del Estero, rescató: “Lo que podría decir es que es una provincia muy afectuosa, con unos paisajes muy maravillosos. Quedé impactada tanto con la hotelería como con los museos, el Estadio Único, la verdad es que es muy agradable. Por supuesto que ya estoy haciendo planes para volver. Feliz”.

La vida de Lizzy como la de todos los habitantes del mundo está atravesada por la pandemia. Sobre la posibilidad de cambios a partir de esta situación, se sinceró: “Honestamente yo no creo mucho en los cambios. Para mí, cambiar es ser otra cosa. Creo en las transformaciones, en que las experiencias y todo lo que va sucediendo es un cúmulo de cosas y sucesiones que van pasando a lo largo de la vida de cada persona. A mí, en particular, me sirvió para estudiar, para cumplir con esas cosas que por alguna u otra razón no podía de más chica, y para entender que no quiero decir más ‘ no, hoy no me junto porque mañana trabajo temprano’; o ‘hoy no puedo ir a tu casa porque el fin de semana estuve cansada’. Me sirvió para bajar el nivel de excusas”.

El 2021 seguramente la encontrará con nuevos proyectos en la televisión y en la radio, adonde ya se volvió infaltable.