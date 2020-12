Jaime Llorente, de atracador a ser “El Cid”

19/12/2020 - 20:33 Pura Vida

El actor español Jaime Llorente, conocido por su rol del explosivo Denver en “La casa de papel”, encarna ahora al legendario líder militar medieval Rodrigo Díaz de Vivar en la superproducción “El Cid”, propuesta ya disponible en la plataforma de Amazon Prime Video que para su protagonista demuestra que “en cualquier lugar del mundo se pueden hacer series muy buenas”.

“Para construir este personaje me ha tocado deconstruir el mito”, señaló el intérprete murciano, sobre el desafío de alejarse del Cid Campeador de las leyendas y acercarse al que surge de la investigación histórica.

Es que la figura del Cid es conocida sobre todo por el poema épico “Cantar de mio Cid”, un cantar de gesta anónimo del 1200 que relata las hazañas heroicas inspiradas en los últimos años de “Ruy” Díaz de Vivar.

“Para hacer algo creíble y algo que llegue a la gente, tenemos que abandonar un poco la idea fantástica que tenemos de él, meternos en los bajos fondos de su personaje y entender por qué termina siendo quien es”, añadió Llorente.

Creada por José Velasco y Luis Arranz, y con música del argentino Gustavo Santaolalla, los cinco episodios de la primera temporada de “El Cid” funcionan a modo de precuela de los hechos que se narran en el poema épico, ya que presenta los primeros años de trayectoria del joven “Ruy” hasta convertirse en fiel vasallo, caballero y héroe de la corona española en el siglo XI.

Intrigas palaciegas, romances y ambiciones darán un contexto a los primeros pasos del joven guerrero, en una producción que llega con el mote de la “serie en español más cara de la historia”.

¿Cómo fue la preparación para el personaje?

Tuve que meterme un poco al gimnasio, no tanto por estética sino por poder soportar todo lo que venía. También intentar dar un aspecto un poco más rudo, no creo que el cuerpo que conocemos hoy de gimnasio fuese real en esa época. Luego, yo no había montado a caballo nunca en mi vida, entonces fueron muchas horas en el picadero montando para dominarlo; tenía que montar muy bien, ¡iba a ser el Cid! También mucho trabajo de espada, para marcar bien las coreografías, para trabajar en un ambiente seguro y hacer algo muy real. En estas series se nota cuando las batallas no están muy ensayadas y pueden estropear el trabajo, y les dedicamos mucho tiempo para hacerlas muy realistas.