Adrián Cejas, el santiagueño que se enamoró de las Islas Baleares y decidió forjar allí su futuro profesional

19/12/2020 - 20:58 Santiago

Adrián Cejas se enamoró de las Islas Baleares, especialmente de Mallorca, donde vive actualmente. Esa fue la razón principal que lo llevó a vivir en ese territorio español donde se desempeña, en distintas clínicas dentales, como odontólogo.

Nacido en La Banda, Cejas comprendió desde siempre que su futuro estaba marcado en esa comunidad de España. En una entrevista con EL LIBERAL contó cómo llegó a ese lugar, la forma en que fue insertándose, su trabajo y sus proyectos.

¿Hace cuántos años que te fuiste de Santiago del Estero?

Hace 22 años.

¿Qué fue lo que determinó tu partida hacia Mallorca?

Múltiples causas determinaron mi salida y uno de los que más peso tuvo ha sido que me enamoré de las Islas Baleares (principalmente de Mallorca en la cual vivo y resido actualmente).

¿Hace cuántos años que estás radicado en España?

Desde el año 2007 que vivo en España.

¿En qué estás trabajando allí?

Trabajo en varias clínicas dentales en las cuales colaboró como cirujano bucal (máster obtenido en Murcia) y como ortodoncista (máster obtenido en la Sociedad Argentina de Ortodoncias).

¿Te costó adaptarte a los cambios?

La verdad que no. Me recibieron muy bien en todos los aspectos todas las personas que me crucé desde que llegué y siempre me sentí muy cómodo, a pesar de las diferencias culturales que existen.

¿Tienes la ciudadanía española o visa de trabajo?

Tengo ciudadanía española.

A uno de sus hijos

LO bautizó como

Santiago, en honor a su provincia natal

A uno de sus hijos LO bautizó comoSantiago, en honor a su provincia natal

¿Qué actividades desarrollabas en Santiago del Estero?

Me fui con 18 años y nunca ejercí en la provincia.

¿Dónde estudiaste?

Terminé la primaria en el Colegio Santiago Apóstol. De allí me fuí a la ENET N°1 Ing. Santiago Barabino donde terminé de Técnico Electromecánico. Como te decía anteriormente, me fui a los 18 años a Córdoba donde me recibí de odontólogo (Universidad Nacional de Córdoba).

¿Cómo está conformada tu familia?

Mi padre, don Ramón Leopoldo Cejas (que de paso quiero comentarle que trabajó para el diario EL LIBERAL desde el año 1968 hasta 1978) y mi madre Berta Tejedor. Tengo dos hermanos: Pablo y Lucas. Y mi familia actual está conformada por mi mujer Bárbara, y tenemos dos hijos: Gonzalo y Santiago, el cual el nombre fue elegido en honor a mi provincia natal.

¿Qué extrañas de tu provincia?

Todo, pero por sobre todas las cosas el afecto y el samaritanismo de la gente.

¿Cómo enfrentaste el desarraigo?

Lo más duro ha sido con 18 años irme de Santiago a Córdoba que sin la tecnología que hay hoy no podía estar cerca de mis afectos.

¿Volviste a Santiago?

Siempre a visitar a la familia y a los muy buenos amigos que actualmente estamos en contacto.

Adrián Cejas y el COVID: “Creo en Dios, pero también en la ciencia”

Los últimos reportes provenientes de Mallorca dan cuenta de que los contagios de coronavirus siguen ascendiendo. Autoridades de Salud destacaron que Mallorca se mantiene en un riesgo extremo de nivel 4 y que la incidencia pasó de 272 a 386 en la última semana. “Como es un virus con alto poder de contagio y transmisión, lo mismo siguen existiendo los contagios”, destacó Cejas a EL LIBERAL.

¿Cómo sobrellevas el coronavirus?

Muy bien y sorprendido del poder de adaptación de la mayoría de las personas en el mundo.

¿En España se respetan las medidas que se toman para frenar el Covid-19?

Sí, se respetan las medidas. A pesar de todo, como es un virus con alto poder de contagio y transmisión, lo mismo siguen existiendo los contagios.

¿Cuál es tu mirada sobre el coronavirus?

Que es un virus que está, que es real y que hay que dejar que las autoridades sanitarias desplieguen su estrategia para combatirlo o bien proponer un plan o estrategia a los que no estén a favor de esto, todo es respetable.

¿Qué opinas acerca de esta suerte de guerra comercial de las vacunas?

Es una pregunta muy subjetiva y que a pensar de lo que se escucha es algo que no está en mis manos como para opinar.

¿El mundo seguirá corriendo peligro por el Covid-19 o está llegando a su fin esta pandemia?

Yo creo en las vacunas y con ellas será el comienzo del fin de la pandemia.

Hay quienes sostienen que sólo Dios puede parar esta pandemia. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?

Creo en Dios, pero también en la ciencia.