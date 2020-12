Juan Diego Pita, el santiagueño que fue reclutado por Johnson & Johnson para trabajar en su división farmacéutica de Janssen Pharmaceutica N.V., en Geel, Bélgica

19/12/2020 - 21:08 Santiago

Juan Diego Pita encontró en Geel, Bélgica, su lugar en el mundo donde realizarse como profesional. Nacido en La Banda, Juan Diego dejó su tierra natal tras recibir una beca para estudiar neurociencia en la Universidad de Houston en Texas (EE.UU.).

Posteriormente, alcanzó la cima de sus sueños cuando “me reclutaron de Johnson & Johnson para dirigir el grupo de electrofisiología en el área terapéutica de neurociencia en Europa”, tal como le dijo a EL LIBERAL en una entrevista.

Hoy se desempeña como director del equipo de electrofisiología que pertenece al área terapéutica de Neurociencia de Janssen Pharmaceutica N.V. que es la división farmacéutica de Johnson & Johnson. “En esta área nos especializamos en enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson”, puntualizó.

¿Hace cuántos años que te fuiste de Santiago del Estero?

Ya hace 19 años que me fui a estudiar en Estados Unidos. A principios del 2001 me ofrecieron una beca para estudiar neurociencia en la Universidad de Houston, en Texas.

¿Qué fue lo que determinó la partida hacia Bélgica?

La partida a Bélgica se concretó cuando me reclutaron de Johnson & Johnson para dirigir el grupo de electrofisiología en el área terapéutica de neurociencia en Europa.

¿Hace cuántos años que estás radicado en Bélgica?

En enero van a ser seis años desde que estamos en Bélgica. Vivimos en un pueblo chico muy pintoresco llamado Geel, que está a 30 minutos de Beerse que es donde está la empresa.

Estoy trabajando en Janssen Pharmaceutica N.V. que es la división farmacéutica de Johnson & Johnson. Soy el director del equipo de electrofisiología que pertenece al área terapéutica de Neurociencia. En esta área nos especializamos en enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. En la sección de investigación y desarrollo estamos investigando tratamientos para estas enfermedades tan devastadoras, que como sabrás, todavía no hay tratamientos aprobados para curarlas o prevenirlas. Más específicamente en mi grupo estamos investigando la actividad eléctrica y la comunicación entre las neuronas y determinamos cómo están alterados los circuitos neuronales que procesan información en el cerebro. Básicamente tratamos de determinar precisamente cuáles son las alteraciones que ocurren en las comunicaciones de las neuronas durante el Alzheimer o Parkinson. Una vez que descubrimos estas alteraciones tratamos de recuperarlas o normalizarlas. Nuestra área se denomina preclínica porque son todos los estudios en los que probamos nuevas ideas para tratar las enfermedades y si funcionan se transfieren a los estudios clínicos.

Sí, los primeros tiempos en EE. UU. fueron difíciles. Cuesta mucho salir de la comodidad de la familia y los amigos en La Banda en la que conoces a todo el mundo, para ir a un lugar en el que no conoces a nadie y nadie sabe que estás. Lo importante en ese momento es aprender de la cultura del lugar y hacer nuevos amigos. Por más que vemos mucho de la cultura norteamericana en las películas de Hollywood, cuando estás ahí te das cuenta que las costumbres y las actividades sociales son muy diferentes a las que estábamos acostumbrados en Santiago. Cuando nos vinimos a Bélgica fue mucho más fácil. Las actividades sociales y la cultura europeas están más cerca de las nuestras. Si bien aquí en los países del norte de Europa la gente es más fría que en la zona del mediterráneo, al venir a Bélgica nos pareció que la adaptación fue más fácil que en Texas.

Su formación fue entre La Banda, Tucumán y Houston

¿Qué actividades desarrollabas en Santiago del Estero?

Era estudiante.

La primaria y secundaria fue en el Colegio Santiago Apóstol de La Banda y fui a la Universidad Nacional de Tucumán a estudiar Bioquímica. Eso me abrió la oportunidad de estudiar para el doctorado en Neurociencias en la Universidad de Houston. Luego hice dos especializaciones en distintas áreas de neurofisiología en centro de Memoria de la Universidad de Texas en Austin y en Centro de Medico de la Universidad de Texas en Houston. En el medio estuve un año de profesor de Biología celular y Bioquímica en la Universidad de Houston.

¿Cómo está conformada tu familia?

En Bélgica vivimos con mi señora, Nani Nattero y mis hijos Juan Cruz y Martina. Gracias a Dios todavía tenemos una familia grande en Santiago que está formada de mi lado por mis padres, Rogelio Pita y Sonin Almenar, mis hermanos Marcelo, Susana y Alejandra. Del lado de mi señora, mis suegros Luis Nattero y Graciela Jozami y cuñados Luis y Pablo.

¿Qué extrañas de tu provincia?

Más que nada se extraña las fiestas y encuentros con amigos y familia.

¿Cómo enfrentaste el desa-rraigo?

Al desarraigo lo enfrentamos conociendo gente nueva, culturas nuevas y haciendo nuevos amigos.

¿Volviste a Santiago?

Sí, tratamos de volver cuando se puede. Mientras que para muchos las vacaciones ideales son en la playa, para mis hijos son en Santiago con los primos y la familia disfrutando de los más de 40 grados de fresco a la siesta.





Juan Diego y las vacunas contra

el Covid-19: “Más que una guerra

comercial es una guerra política”





Juan Diego y las vacunas contra el Covid-19: “Más que una guerracomercial es una guerra política”

El profesional destacó: “La clase política hizo promesas de vacunas, pero la ciencia no funciona de promesas. La ciencia funciona con resultados de experimentos y los experimentos llevan su tiempo. Hasta que no se hagan los experimentos correctos, no vamos a saber si la vacuna existe o no”.

Hay quienes sostienen que solo Dios puede parar esta pandemia. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?

Si, Dios puede parar esta pandemia, pero si no le damos una mano, vamos a estar un largo tiempo en el medio de una crisis mundial y social con pocos precedentes. Cada uno de nosotros tiene que hacer lo que está a su alcance para tratar de mejorar este mundo y dejarlo mucho mejor de lo que estaba cuando llegamos a él.

“En la división de vacunas trabajaMOS en el desarrollo de una para Covid-19”

¿Cómo sobrellevas el coronavirus?

Lo estamos llevando muy bien. Hay muchos protocolos establecidos en Bélgica y en nuestra empresa para tratar de controlar los contagios. La gente respeta mucho las reglas, lo que permite que podamos seguir trabajando casi normal en los laboratorios y muchos como yo, estamos trabajando mayoritariamente desde la casa. En el caso de nuestra empresa, la gente es muy consciente de que tenemos que seguir adelante y hay que cuidarse mucho uno mismo y a los demás. Como habrás escuchado en las noticias, en la división de vacunas de Johnson & Johnson estamos trabajando también en el desarrollo de una vacuna para Covid-19 y es muy importante que las actividades sigan al máximo. Somos todos conscientes de que lo que estamos haciendo es muy importante para la salud de la sociedad. Hay una frase del fundador que la empresa que usaba para alentar a los trabajadores y hoy en día es un poco el lema de la empresa y dice: “Los pacientes están esperando”. En este caso sabemos que los pacientes del mundo están esperando.

¿En Bélgica se respetan las medidas que se toman para frenar el Covid 19?

Sí, en Bélgica la gente respeta bastante. Por supuesto, tuvimos períodos en los que la gente estaba cansada y no respetó las medidas. Esto provocó los altos picos de contagio en el otoño de Bélgica que salieron en las noticias. Pero luego establecieron nuevas medidas y el número de nuevos casos bajaron rápidamente.

Como científico ¿cuál es tu mirada sobre el coronavirus?

Muchos se han vuelto nuevos expertos en coronavirus y se dicen muchas cosas. Lamentablemente se mezcla información verdadera con noticia falsa. Lo cual confunde mucho a la gente. La realidad es que siempre tuvimos variantes de los coronavirus, pero ninguno con una tasa de contagio tan alta y con índice de mortalidad alta. Hace varios años, cuando aparecieron los coronavirus que producían el SARS (siglas en inglés del síndrome respiratorio agudo severo) y el MERS (síndrome respiratorio de medio oriente) que tenían un índice de mortalidad más alto, se encendieron todas las alarmas en la comunidad médica y científica. Por suerte al llegar el verano estos focos epidémicos se pudieron controlar. El problema aquí fue que algunos países se prepararon y otros no. Muchos países no le dieron la importancia que se merecen los sistemas de salud. Si te fijas países como Taiwán y Corea del Sur estaban bastante preparados y pudieron controlar la propagación del virus bastante rápido.