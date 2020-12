El presidente del Orsna se refirió a la situación de los aeropuertos en el país

19/12/2020 - 22:27 Economía

La máxima autoridad del organismo que regula el Sistema Nacional de Aeropuertos habló con EL LIBERAL sobre este año que estuvo marcado por la pandemia y su impacto en la actividad. También se refirió a cómo será el regreso y a las reformas que se realizan en el Aeroparque Jorge Newbery, estación aérea que volverá a funcionar a partir del 24 de febrero.

El directivo abordó además la polémica que se planteó esta semana por el cese de operaciones de líneas comerciales en El Palomar, el cual señaló que no cuenta con una infraestructura acorde para prestar los servicios que requiere un aeropuerto y más aún en una situación sanitaria como la actual.

Este año ha sido atípico por la pandemia, ¿cómo ha afectado la actividad y cómo va a ser el regreso?

Antes quiero explicar cual es la función del organismo que presido. El Orsna es el encargado de regular, controlar y fiscalizar todos aquellos servicios que se prestan a pasajeros y usuarios en los 55 aeropuertos integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA). Desde el edificio de la terminal a la pista, pasando por el estacionamiento y los locales comerciales, la calidad de la infraestructura aeroportuaria y las inversiones que se requieren para su ajuste a la demanda, son supervisadas y reguladas por el Orsna.

Ahora bien, en el mes de marzo, el tráfico cayó un 98% versus el mismo período del año anterior, lo que demuestra que la actividad aerocomercial ha sido casi nula. Todo eso ha generado una crisis tremenda sin precedentes en el sector, por lo que resulta indispensable optimizar los recursos económicos para garantizar los estándares de seguridad operacional que son fundamentales en la actividad aerocomercial.

Al conjunto de requisitos indispensables que requieren los aeropuertos del sistema para operar de manera segura, debemos añadir la implementación de los protocolos necesarios en la totalidad de los aeropuertos que integran el sistema que nos permita operar sanitariamente acorde con la situación.

En relación a la segunda parte de la pregunta, las estimaciones de los principales organismos internacionales como Oaci (Organización de Aviación Civil Internacional), IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo), y ACI (Consejo Internacional de Aeropuertos) estiman que entre 2023 y 2024 se podría recuperar el volumen de pasajeros a niveles pre-pandemia.

¿De los 35 aeropuertos concesionados cuántos están operativos hoy con todos los protocolos sanitarios?

Permítame hacerle una aclaración, 35 son los aeropuertos del Grupo A que corresponde a aquellos bajo la administración y operación de Aeropuertos Argentina 2000. La cantidad de aeropuertos que regula el Orsna son 55, ya que el grupo B tiene aeropuertos concesionados y no concesionados, como por ejemplo Calafate, Ushuaia, Trelew, Rosario, Corrientes, etc. Todos los aeropuertos del sistema se encuentran operativos hoy, con sus protocolos de salud aprobados y acordados entre los diferentes organismos que intervienen y dan soporte a la operación, con las restricciones locales de cada provincia en materia de seguridad sanitaria.

Para el verano, ¿qué cantidad de aeropuertos estarán abiertos?

Está previsto que los aeropuertos estén todos abiertos y operativos. En relación a la situación sanitaria cada jurisdicción evaluará y autorizará el ingreso de pasajeros a cada provincia. No es igual en todos lados, con lo cual tenemos provincias en un proceso de recuperación de un montón de actividades donde ha bajado el índice de contagios y otras en las cuales sucede lo opuesto. Son políticas que acuerdan en definitiva las empresas aéreas con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción. Nuestra responsabilidad es poner en condiciones los aeropuertos, la infraestructura, los servicios aeroportuarios para que cuando las compañías decidan, puedan operar sin ningún problema, siempre cumpliendo los protocolos y normativas, para garantizar la seguridad sanitaria de pasajeros y trabajadores que dan soporte a la operación.

¿Qué es lo que sucede con la aeroestación de El Palomar?

El Palomar no está cerrado, está operativo. Allí opera la Primera Brigada de la Fuerza Aérea Argentina. Posee una restricción para operaciones comerciales regulares debido a que se estableció que el único corredor sanitario seguro en Amba es Ezeiza. Ello por que cuenta con superficies terminales superiores a los 104.000 m2 y Aeroparque con 30.000 m2 (para cuando esté operativo), las cuales garantizan los distanciamientos recomendados por las autoridades sanitarias. Para que Ud. se dé una idea, las terminales de El Palomar no llegan a 3.000 m2, lo que evidencia el poco espacio existente. Además no tiene parkings habilitados para pasajeros, cuenta con un solo local gastronómico complementado con foodtrucks al aire libre y sin resguardo climático. Conservar las distancias sociales recomendadas por las autoridades sanitarias resulta imposible, y con un consecuente servicio al usuario deficiente para quien pudiera utilizarlo.

Adicionalmente a lo expuesto antes, en virtud de la pandemia y la crisis económica que la misma generó, no es sustentable mantener tres aeropuertos comerciales operativos en el Amba. Teniendo a Ezeiza a 37 km y Aeroparque a 28 km, los dos aeropuertos más grandes y mejor preparados del país, se garantiza una operación segura y eficiente, en condiciones sanitarias óptimas y con sobrada capacidad.

En los aeropuertos de la región del Amba, el volumen de pasajeros se encuentra en torno de los 20 millones anuales en promedio, en condiciones normales. No resulta económicamente sustentable mantener tres aeropuertos operativos para una misma zona de influencia con ese volumen de pasajeros. Las ciudades que en el mundo cuentan con dos o más aeropuertos movilizan volúmenes no inferiores a los 50 millones de pasajeros.

El Palomar es el aeropuerto donde tenían base las empresas low cost. Como consecuencia de la pandemia dejaron de operar y oportunamente, primero Jet Smart y luego Flybondy, acordaron con el Gobierno trasladar sus operaciones a Ezeiza.

Además, se acordó mantener el acuerdo comercial, con la misma bonificación de tasas que contaban en El Palomar. Esto significará que no sólo los pasajeros contarán con instalaciones más seguras y mejor preparadas, sino también que se incrementará la seguridad sanitaria de los trabajadores de las empresas y de los organismos del Estado. Cuando se produzca la apertura de Aeroparque, donde se está haciendo una obra magnífica que va a cambiar toda su capacidad y seguridad operacional, ellos van a contar con un lugar donde puedan operar.

¿En cuánto se ampliará la capacidad del Aeroparque Jorge Newbery?

Había una necesidad imperiosa de renovarlo, fundamentado por el Acuerdo 22/2004 en el que se pautó la adecuación de aeroparque a los estándares internacionales, suscripto oportunamente por Nación y Ciudad. La pista se extiende en ambas cabeceras, 250 m al sur y 340 m al norte, alcanzando un total de 2.715 m.

Adicionalmente se ensancha de los 40 m actuales, a los 60 m. Complementariamente a la intervención de la pista, se han previsto dos nuevas salidas rápidas que conectarán la pista con el rodaje paralelo, y dos nuevas calles de rodaje en el extremo de cabecera sur, en tanto que los rodajes existentes serán reconstruidos en su totalidad.

Las obras a realizar en esta oportunidad contemplarán, además, un nuevo sistema de balizamiento de alta intensidad en configuración de Categoría Operacional III, a instalarse en la pista 13-31, rodajes y salidas rápidas, que incluye luces de eje pista, bordes, umbral y fin de pista, y nuevos sistemas de luces de aproximación en ambas cabeceras. También, se incorporará un nuevo sistema instrumental para el aterrizaje - ILS Cat. III-.

Dichas instalaciones mejorarán sustancialmente la seguridad de las operaciones y permitirán operar en condiciones de baja visibilidad, antes restringidas.

Es una obra de unos $5.000 millones que invirtió el Estado y va a estar operativa el 24 de febrero.

¿Va a aumentar también la frecuencia de vuelos?

Lo que se incrementa es la seguridad de las operaciones y la eficiencia. Mejores rodajes, salidas rápidas y un sistema de balizamiento de última generación, que agilizarán las operaciones, reducirán tiempos de rodajes y espera, con el consecuente ahorro para las empresas que allí operen. En resumen, resultarán más y mejores. Por último quiero resaltar que el Sistema Nacional de Aeropuertos fue pensado para lograr un desarrollo armónico y equilibrado de la infraestructura aeronáutica en todos los aeropuertos del país por igual, lo que nos obliga a orientar los limitados recursos con una perspectiva y una visión totalmente federal.