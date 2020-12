Detectaron irregularidades con la tarjeta Alimentar y el Gobierno dio intervención a la Justicia

19/12/2020 - 23:34 Policiales

Numerosos damnificados se comunicaron ayer con EL LIBERAL para contar que fueron víctimas de descuentos indebidos y vaciamiento de sus tarjetas Alimentar, tras la primera publicación realizada el viernes por una vecina de Añatuya.

Según expresaron algunos de los damnificados, cuando realizan compras el comerciante les pasa la tarjeta por la totalidad del dinero que tienen a cuenta, es decir, les vacían la tarjeta y les dan un vale de papel por el saldo.

“Hice una compra por 200 pesos, pero me figura como que compré por 12.mil pesos, no me quedó nada en la tarjeta”, dijo una vecina de Sumampa, quien también es beneficiaria del programa nacional que busca asistir a los sectores más necesitados en el marco de un proyecto de la “Lucha contra el hambre”.

La damnificada continuó diciendo: “Me dieron un papel como si fuera un vale por el vuelto y eso me obliga a comprarle solo a ese comercio, pero no sé si me respetarán el saldo porque también nos están sacando plata por compras que no hacemos”.

La damnificada identificó al comercio de Sumampa.

Otro de los casos, con la misma modalidad, se registró en un comercio de Ojo de Agua, donde la víctima recibió un papel con un determinado monto como “resto” de su plata, tras una compra realizada.

La víctima expresó que “la gente gasta menos del total y el resto se le da un vale o sea no pueden ir a comprar a otro súper porque ya no tienen nada en la tarjeta. Esas cosas no deberían pasar”, expresó con total razón, ya que según lo establece el decreto está prohibido.

Como se recordará, en la edición de ayer, EL LIBERAL dejó al descubierto la maniobra delictiva que se lleva a cabo en diversos lugares del interior de la provincia y de La Banda.

Las mismas fuentes apuntaron que la del descuento indebido no es la única modalidad irregular que se estaría dando, ya que hay casos en los que el propio beneficiario incurre en anomalías. En efecto, hubo quejas y reclamos porque muchos beneficiarios pretendían retirar el dinero en efectivo, a lo que los supermercadistas accedían, pero les daban un monto inferior al acreditado en sus tarjetas quedándose con un saldo. En estos casos, ambos protagonistas están fuera de la norma que fija el uso de la tarjeta Alimentar, el cual es únicamente para abastecerse de artículos comestibles para consumo familiar.

Caber remarcar que en la documentación que viene con la tarjeta Alimentar hay un teléfono impreso. Se puede enviar un mensaje de texto gratis para consultar el saldo.





Niccolai anunció que se realizaron las denuncias penales

El ministro de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, Dr. Ángel Niccolai, hizo referencia a las irregularidades que se presentaron en el uso de la Tarjeta Alimentar.

El Dr. Niccolai expresó: “Queremos hacer saber a los beneficiarios y comerciantes que vamos a ser muy estrictos con respecto a las disposiciones del consumo que pueden llevarse a cabo con esta tarjeta. Ya hemos recibido denuncias y estamos trabajando con algunos ardides que hemos descubierto, en algunos casos, con la complicidad de los beneficiarios y en otros, como víctimas estos beneficiarios”, indicó.

Continuó diciendo: “Por ejemplo, se le está cobrando un recargo sobre el precio de góndola para beneficiarnos de tarjetas (Social-Alimentar), y no se puede ya que son tarjetas de débito con dinero acreditado. Otro caso es retener las tarjetas, que lo hacen los comerciantes para asegurarse de que la totalidad de la compra se haga en ese comercio y esto está prohibido ya que el beneficiario puede hacer su compra gradualmente donde quiera. Otro ejemplo que se ve por redes sociales es que el comerciante ofrece dinero en efectivo, obviamente con un descuento para entregar a los beneficiarios y hacerse pasar el importe de la tarjeta”.

El ministro Niccolai aseguró que se tomarán las medidas que sean necesarias en la provincia y argumentó: “Nosotros vamos a hacer todas las denuncias correspondientes para garantizar que se ejerza este derecho, que es en beneficio de los niños menores de 7 años que integran el grupo familiar y que tiene un componente netamente alimentario”.

“Recordemos que la tarjeta Social y la Alimentar se enmarcan en el programa “Argentina lucha contra el hambre” con fuerte inversión y no queremos que se desvirtúe en la práctica. Por eso les pedimos a los beneficiarios que no sean cómplices de estas actitudes porque en el caso de las tarjetas Social nosotros vamos a sancionar directamente al comerciante y al beneficiario; en el caso de la tarjeta Alimentar nosotros estamos en contacto con la gente que administra la tarjeta del banco para suspender inmediatamente el funcionamiento de ese comercio y estamos haciendo las denuncias penales ante la Justicia del Crimen correspondiente para que tome la medida adecuada y vamos a comunicar, cuando haya complicidad del beneficiario, a Desarrollo Social de la Nación para ver qué le compete hacer respecto de estos beneficiarios que tienen irregularidades en el uso de la tarjeta”, expresó.

El ministro de Desarrollo Social, expresó: “Por eso le pedimos a los damnificados que constaten esta situación que hagan la denuncia ante la autoridad comunal del lugar (intendente, comisionado) o en nuestro Ministerio ya que se consuma un delito. Recordemos que la provincia ya actuó contra comerciantes inescrupulosos y hasta estuvieron varios días detenidos, pues desvirtúan la finalidad social de la tarjeta” concluyó.

Además el ministro expresó: “Quiero agradecer a intendentes y comisionados de toda la provincia que han trabajado en la logística de la entrega de la Tarjeta Alimentar llegando a la gran mayoría de beneficiarios que son 54.000 aproximadamente. Quedaron algunas sin repartir por caso de fallecimiento del titular, porque la persona no se encuentra en la provincia y en otros casos porque no se las pudo localizar. En esto haremos una logística especial a partir del lunes para que cada tarjeta llegue a su beneficiari”’ y luego enfáticamente señaló: “Les recuerdo que es solo para uso exclusivo de alimentos, tanto la Tarjeta Social como la Alimentar. Para mercadería de consumo masivo y prioritario en la familia como azúcar, yerba, harina, grasa, pan, leche, verduras, frutas, carnes”.

Dejó en claro que solamente para estos tipos de alimentos se puede usar la tarjeta y agregó: “Quiero poner en conocimiento que el Gobierno de la provincia va a extremar todas las medidas para hacer cumplir esta disposición. El gobierno, tanto nacional como provincial están inyectando en total 1.200.000.000 millones de pesos, de los cuales 600 millones del Gobierno provincial a través del bono que se les da a las 50.000 familias que perciben la tarjeta Social provinciales y el Gobierno nacional otros 600 millones con la tarjeta Alimentar que este mes van a cobrar el doble de lo que venían cobrando por la AUH y que ya tienen la tarjeta”.

Al cierre, el ministro Niccolai afirmó que a partir de la semana entrante se habilitará una línea 0-800 y un número de WhatsApp para poder llevar a cabo las denuncias correspondientes.