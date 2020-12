Recibió el llamado de una mujer, se sintió delatado y casi asfixió a su pareja con su bebé en brazos

20/12/2020 - 01:16 Policiales

“Te voy a matar. Voy a ir a tu casa si tengo que matar a quien sea por mi hija. Si te llevas a mi hija te voy a c... matando”, amenazó un violento sujeto a su pareja ayer a la madrugada en el interior de un residencial de calle Santa Fe.

Ofuscado, arrojó a la cama a su pareja y en el proceso, también golpeó a la bebé de ambos, de 5 meses. Tantos gritos y tensión sólo pudieron ser mitigados por la intervención del encargado del residencial.

De acuerdo con el informe policial y la fiscal Cecilia Gómez Castañeda, todo se precipitó cuando él arribó a la casa, justo mientras ella hacía dormir a la bebita. Estaba ebrio.

Según la denuncia en la Comisaría del Menor y la Mujer Nº 1, una mujer comenzó a llamar al celular del muchacho y su pareja le preguntó de quién se trataba y por qué tanta insistencia.

Él no respondió nada sensato, pero empezó a insultar a su pareja. Avergonzada, la joven le dijo que quería irse a su casa y él se puso como loco. Acto seguido, la sujetó del cuello y la lanzó a la cama, mientras ella sostenía a su hija.

Ira extrema

Mientras la asfixiaba, la habría amenazado claramente que mataría a quien sea si ella se llevaba a su hija.

Forcejearon y la víctima lo habría rasguñado. Así, ella pudo ponerse de pie. Recogió a su hija, tomó su celular y caminó hacia la puerta, pero él le arrebató el teléfono y lo destrozó golpeándolo contra el piso.

Ella descendió a la planta baja. Allí, habría hablado con el encargado del residencial. Le informó lo que sucedía y dijo que quería retirarse. Juntos, regresaron a la habitación y el encargado habló con el agresor, quien se durmió recién cerca de las 8.

Al despertarse, ella le solicitó dinero para ir con su familia, pero él le dijo que no le daría un solo peso. Otra vez la joven fue a ver al encargado y éste llamó al personal policial de la Seccional 4ª.

Los uniformados la condujeron a la comisaría para que hiciera la denuncia.





“Me dejaba encerrada y amenazaba con un cuchillo”





“Me dejaba encerrada y amenazaba con un cuchillo”

En su extensa denuncia, la jovencita habría subrayado: “Ahora recién lo denuncio, pero no fue la primera vez que me golpeaba. Siempre que me pegaba yo me quería ir, pero él me amenazaba con un cuchillo para que no me vaya”, trascendió en esferas policiales.

“Siempre me dejaba encerrada y me amenazaba con un cuchillo”, añadió, aclarando que se iría a la casa de un familiar hasta que logre definir qué hará con su vida.

Investigación

Mientras tanto, la fiscal apresó ayer al atacante y ya afectó a un equipo de funcionarios en los primeros pasos de la nueva causa.

Se viene la indagatoria, pericias psicológicas, un socio ambiental, entre otras.

Después, si es liberado, llegarían las restricciones e impedimento de contacto.