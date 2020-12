Alfredo Berti: “A Ferrero le dije que no me parecía correcto lo que hizo”

20/12/2020 - 01:31 Deportivo

Desde que dejó su cargo de entrenador en Central Córdoba, Alfredo Berti se había mantenido en silencio. Hasta que habló en el programa ¿Cómo te va?, que conduce Marcelo Benedetto en Radio Colonia de Buenos Aires, y disparó con munición gruesa contra Alexis Ferrero, el mánager que hoy lo está reemplazando en la conducción del equipo “ferroviario”.

“Dejé pasar un poco estos días para tratar de ver la situación con mayor tranquilidad y sacar conclusiones de lo que pasó. Nos fuimos con mucho fastidio porque tuvimos que armar un equipo, se fueron veinte futbolistas, llegaron otros veinte. El mánager nos propuso que iba a ser un proyecto a mediano plazo, pero teníamos que armar un plantel y recorrer el primer torneo de la manera que lo hicieron los dos equipos que no clasificaron”, arrancó diciendo Berti.

“Pero terminó la primera fase del torneo y nos invitaron a que nos vayamos, esta es la realidad. Y después a los dos o tres días aparece como entrenador el mánager deportivo, entonces me parece que es un buen momento de aclararlo porque si no uno siempre se calla cosas, no las manifiesta y siempre va quedando como que las cosas no quedan claras. Si bien con toda la gente y la dirigencia de Santiago del Estero no tengo problemas, no me quedó muy claro qué pasó. Pero como se lo manifesté a él, a Alexis Ferrero, lo que hizo se lo va a juzgar el fútbol, no lo va a juzgar Alfredo Berti. Estas son las palabras que yo le dije a él”, agregó ofuscado.

Berti continuó con las críticas al accionar de Ferrero: “No imagino a Francescoli ocupando el cargo de Gallardo, a Milito ocupando el de Beccacece. Entonces cuando sucedió esto, lo tengo que remarcar porque el deseo que tengo es que quede claro este tema. Lo que aparentemente era un proyecto serio, se desvaneció con el simple paso que dio el mánager deportivo al convertirse en entrenador”.

El ex DT “ferroviario” insistió en que “a mí no me molesta que ahora sea el entrenador, como se lo dije a él y hasta le desee mucha suerte. A mí lo que no me parece serio es que sos mánager deportivo y a los cinco minutos te transformaste en entrenador. Armamos un equipo juntos, lo llevamos a cabo, trajimos futbolistas. En el torneo sacamos el 35 o 37 por ciento de los puntos, cosa que sacó el equipo anterior, salimos terceros. Y mirando otros equipos, Racing sacó pocos puntos, Newell’s no clasificó, Central no clasificó, Godoy Cruz sacó muy pocos puntos. Entonces me pareció muy extraño todo el movimiento que hubo y esta invitación a que nos vayamos. Pero no me molesta irme, porque uno sabe que en los clubes esto puede pasar, no me molesta el fracaso o la derrota y no me genera tanta felicidad el ganar o el éxito, eso lo tengo más que claro. Lo único que me molesta es esta actitud de códigos de fútbol que es lo que sucedió. Y como se lo dije a él, no lo voy a juzgar yo, lo va a juzgar el fútbol argentino. Porque el ambiente del fútbol es muy cerrado y somos pocos. Las palabras mías no tienen asidero por la sencilla razón de que el hecho es mucho más revelador que lo que yo pueda decir”.

Alfredo Berti quedó dolido por al situación, pero está tranquilo porque se lo pudo decir al mánager. “A Ferrero le dije que no me parecía correcto lo que hizo, le desee mucha suerte y que lo iba a juzgar el fútbol. Esas son las palabras que, como se las dije a él, las quiero dejar en claro. Porque si no uno queda como un boludo que no dice nada”, concluyó.