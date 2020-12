FÚNEBRES | 20 de diciembre del 2020

20/12/2020 - 02:17 Funebres

FALLECIMIENTOS

19/12/2020

- Hugo Orlando García

- Rita Mercedes Barraza

- Andrés Avelino Camus (Dpto. Gusayán)

- María Rosa Toloza

- Ramona Francisca Veliz

- Luis Ángel Suárez

- Juan Carlos Comán

- Timo Gutiérrez (Clodomira)

- Eduardo Reinaldo González (La Banda)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ENZO LIZANDRO PALAVECINO (q.e.p.d.Se durmió el 17/12/20)

Tus amigos y compañeros bandeños lamentan tu partida, deseando que el Señor te dé una feliz resurrección. Alicia Juárez de Valladares, María Teresa Pereyra, Norma Scaglioti, Héctor Hoyos y Celina de Simón. Enzo, te queremos y deseamos que descanses en paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARLOS BENITO TOLEDO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/10/20 en Mendoza

Su Hermano ING Bernardo Luis Toledo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y que brille para él la Luz que no tiene fin.

RECORDATORIO

DANTE BUTTAZZONI (H) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/12/18 y espera la resurrección.

Butty: A 2 años de tu dolorosa partida, te recordamos, tu simpatía, tu cariño, tu respeto, solidario siempre con la familia, vecinos, amigos y todos los que disfrutamos de tu agradable presencia y tantas virtudes que adornaron tu persona.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

ING. TOMÁS RAÚL LÓPEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/12/20 y espera la resurrección.

Papá hoy ya pasaron 9 días de tu partida física; todavía no lo puedo asimilar, ya que tenía la esperanza y consuelo de que te recuperes y quedes conmigo. Pero sé que tu almita necesitaba irse e hiciste un trato con Dios; sino jamás ibas a partir. Me dejaste las mejores enseñanzas y recuerdos sobre todo tu amor incondicional. Te agradezco mucho el tiempo que compartimos, me cuidaste igual que mi mamá, nunca lo olvidaré. Tu humildad y fortaleza, tu perseverancia y actitud hacia la vida me dan fuerzas para seguir. Eras tan servicial y buena gente al igual que mi mamá y eso me enorgullece mucho. Gracias por contarme todo lo vivido con mi mami. Gracias por venir a consolarme, protegerme y ayudarme en una situación tan trágica y dolorosa. Quédate tranquilo yo estoy bien y estaré mejor. Sé que estás reunido con mi mamá y tus seres queridos. Hiciste todo bien. Gracias por ser mi padre. Tu hija Ana te ama con toda el alma. Hoy a las 20 hs invitamos a participar de misa virtual por Facebook de La parroquia San José de Belgrano; en memoria de mi papá para su descanso eterno.

RECORDATORIO

MARÍA AGUSTINA VÁZQUEZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/20.

Dijo Jesús: “Yo soy la resurrección y la vida quien cree en mi, aunque haya muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mi no morirá jamás”. Hoy hace 10 meses que me dejaste con el corazón destruido, aun se me hace difícil asimilar tu partida, pero el dolor, la tristeza no calma, comprendo que Dios ya tenía preparada tu morada en el Cielo, aquella que con tanto amor, sencillez y humildad en este mundo te ganaste. Tu tía y madrina invita a la misa hoy a las 8 hs. en la Pquia. Santo Cristo para pedir por tu descanso eterno.

INVITACIÓN A MISA

PÍO AGUSTÍN GEREZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/12/19

Padre querido, te fuiste al cielo porque eras un ángel de bondad. Dios Todopoderoso y eterno ponemos en tus manos a nuestro padre, concédele el descanso eterno, que nosotros honraremos su nombre aquí en la tierra. Tu recuerdo nos acompañará por toda la eternidad.¡Te extraño padre querido!, desde el cielo danos tu bendición. Tu esposa Dina Bolañez y tus hijos Gustavo, Sole, Daniel, hija política Gaby y sus nietos Leo, Gala, Karen, bisnietos Ceilo, Lautaro, ruegan una oración al cumplirse 1 año de su fallecimiento e invitan hoy a la misa a las 20.30 en la iglesia Cristo Rey.

AGRADECIMIENTO

RAMÓN BELARMINO VIZGARRA (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/20.

Querido esposo, padre y abuelo, te fuiste a descansar y gozar de la gloria y paz de Dios. Te Despedimos con profunda tristeza y pedimos que el Señor guarde tu alma, como nosotros guardaremos tu recuerdo en nuestra mente y en nuestros corazones, como la persona de bien que fuiste. Tus ejemplos de amor y entrega a la familia, de esfuerzo y trabajo, de honestidad, del valor de la palabra, de buen amigo y vecino, para quienes siempre estuviste presente, todo será guía de nuestra vida. Su esposa Silveria, sus hijos Edith, Chochi, Tito y Nene, su hija política Monica, sus nietos Cielo, Victoria, Juan Jose, Francisco, Santiago, Coni, su nieta política Moni, sus bisnietos Sol y Leo y demás familiares, agradecen profundamente a quienes brindaron su apoyo y asistencia con tanta calidez humana: Dr. Carlos Rodríguez, Dr. Jorge Haick, Dra. Gabriela Barquet, Dra. Viviana Silberman, fisoterapeuta Victor Bollordo y en especial a quienes cuidaron de Él con cariño: enfermera Graciela Gerez, sus cuidadores Rita Acuña, Carlos Navarrete y Victor Ledesma. Dios bendiga a todas las personas e instituciones, familiares, amigos y vecinos que nos acompañaron con palabras de apoyo y de ánimo, como así también de reconocimiento y valor de su persona, lo que hoy nos reconforta para seguir. Rogamos por su eterno descanso y pedimos oraciones en su memoria.

BARRAZA, RITA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Su esposo Eduardo y Sus hijos Juan Ignacio y Paula participan con gran dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. Ruegan una oración en su memoria.

BARRAZA, RITA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Su esposo Suarez Cesar Eduardo, sus hijos Ignacio, Paula, su papá Eliseo, hnos. Walter, Pablo, Cecilia, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Maco. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

BARRAZA, RITA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Su madre política Gringa Navelino, sus hijos Sonia y Luis, hijos políticos y nietos, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA, RITA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Sus cuñados Sonia y Ramón y su sobrino Francisco participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BARRAZA, RITA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Sus cuñados Luis y Sandra y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BARRAZA, RITA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero si prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Nancy Blanco de López, sus hijos Enzo, Santy, Flor y Pablo participan con honda pena su partida. Dios la reciba en la gloria y dé consuelo y cristiana resignacion al querido Cala e hijos Nacho y Paulita. Paz en su tumba.

BARRAZA, RITA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. "No me lloren, solo me fui al otro lado del camino". San Agustín. Omar Skiba y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Como aquel Camilo de Lelis, cumpliste tu misión, la de curar a tus hermanos. Gracias Dr.. Ylda Margarita Juárez de Paz y familia, acompañan a la familia Brahim con oraciones y en su partida a la Casa Celestial. Tus pacientes te llevan en su corazón.

COMÁN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Querido Laly ya descansas en paz. Que brille para Ti la luz que no tiene fin. Su esposa Graciela del Carmen Luna, sus hijos Gustavo y Luciana, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz hoy a las 11 hs. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

COMÁN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Querido Juan ya descansas en los brazos del Señor. Sus hermanas politicas Marta E. Luna, Tanti Gallardo, sus sobrina Soledad, Agustina Gallardo, Daniel Castro y Mauricio Castro, participan su fallecimiento. Sus restos seron inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

COMÁN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Hermano siempre en nuestros corazones. Su hermana Rosa, sobrinos Dra. Teresita Flores, Dr. Federico Flores y Dra. Elizabeth Avila, Mateo, Juan Lorenzo y Renata Flores, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

COMÁN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Su hermana Lidia, sobrina Claudia Ledesma, Luis Montero, Luis, Melanie y Wendy participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Se ruega oraciones en su querida memoria. Besos al Cielo.

COMÁN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Su hermana Mony, tu cuñado Alberto y sobrinos Karim y Cristian, lamentan con mucho dolor su partida. Elevamos oraciones en su memoria.

COMÁN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Mercedes Maguna y flia, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Se ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, HUGO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Sus hermanos Rolando, Patricia, sobrinos y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque el Descanso. Cob. Caruso Cia Arg. de Seguros S.A. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MARTÍNEZ, ANALÍA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/20|. DMT (Diagnostico Medico por Imágenes), Dr. Oscar Ledesma Abdala, Personal Técnico y administrativo, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz.

MARTÍNEZ, ANALÍA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/20|. "Querida Ana pasaste por nuestra vida, nos dejaste tu sonrisa hermosa y tu buena onda, que ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad." Los amigos de la "Mise" de su esposo Claudio: Juli, Silvi, Móni, Antonia, Vale, Lore, Fer, Andrea, Esteban, Leonel, Andrés, Guilli, Juampi, Diego y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MOYA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Señor dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin. Marianela Sanchez Collado, Francisco E. Sanchez Collado, Enriqueta O. Collado, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al amigo Pablo y familia en este momento de dolor.

NAVARRO DE SUÁREZ BURGOS, NORMA (q.e.p.d) Falleció EL 17/12/20|. su sobrino Daniel Suarez, esposa Roxana Molina e hijas María Agustina y Helena María, participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso, sus restos fueron inhumados el 18/12/2020 en la cementerio de Loreto.

SUÁREZ, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Su concubina Monica Castillo, su hermana Delina, sus hijos Mabi, uis,m romina, Mariano, Angel, Sophia, hijos pol., nietos y demás familiares part. su fallecimiento, sus restos fueron inhujados en el cementerio La Piedad. Serv. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TOLOZA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Sus hijos Milagros, Lourdes, hnos. Mario, Marta, Cecilia, Cristina, Azucena, cuñados, sobrinos y demás familiares, part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VELIZ, RAMONA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Su esposo Hugo, hijos Karina, Pachi, Popi, Javi, h. politicos, nietos, hnos., y demas familiares, participan su fallecimiento, sus estos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SOSA, HÉCTOR HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/20|. Hijo querido hace un mes que nos dejaste inesperadamente. Pero cada rincón de tu casa nos recuerda tu querida presencia. Me consuela saber que descansas junto a tus seres queridos, tu padre y tu tata. Tu madre Gladys, tus hermanos Javier, Marcelo, Roque y Gladys, tus cuñados Lucas, Ivana y Sole, tus sobrinos Tomás y Francisco, invitan a la misa hoy a las 20,30 hs. en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús para rogar tu eterno descanso.

GÓMEZ, FIDEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/13|. Papi ;te fuiste un 20 de diciembre ,ese día me quedé pensando que algunas personas jamás nos dejan ,nunca se van por completo ,aunque ya no estén su esencia queda, su voz se escucha algunas personas son eternas. Que en paz descanses al cumplirse 7 años de tu partida siempre en nuestros recuerdos. Su esposa, sus hijos Susi; pocho y flia.

GONZÁLEZ, EDUARDO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Su esposa, Teresa Chanquia, sus hijos, Verónica, José Ricardo, María Ester, María Isabel, Isolina, Teresa, Andrea y Yohana González, h. Pol, Hugo Rojas, Gustavo Toloza y Omar Juare, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10:00 hs en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen S.R.L- Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PALAVECINO, ENZO LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. "Yo soy la resurreción y la vida, el que cree en mí aunque este muerto vivirá; y todo el que vive y cree en mi, nunca morirá". Sus hermanos políticos Reina Rebullida y Felix Lezana, sus sobrinos Rodrigo y Gonzalo lo dspiden con mucho cariño en su partida al reino de Dios. Elevan oraciones en su memoria

PALAVECINO, ENZO LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Juan Carlos Mitre y Personal del Servicio Mecánico de Peugeot, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PALAVECINO, ENZO LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. "Ya está ante ti Señor, recíbelo en tu reino y dale el descanso eterno". Graciela Sansierra, su esposo Ariel Figueroa e hijos lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su amigo Enzo y familia en este momento de dolor.

PALAVECINO, ENZO LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. "Dale Señor el descanso eterno". Compañeros de trabajo y amigos de su hijo Enzo: Gachy, Magali, Gastón, Marcelo, Guido, Guillermo, Eva, Mariela, Sandra, Analía y Perla lamentan el fallecimiento de su padre y lo acompañan en este momento de dolor.

PALAVECINO, ENZO LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Tus amigos y compañeros bandeños lamentan tu partida, deseando que el Señor te de una feliz resurrección. Alicia Juárez de Valladares, María Teresa Pereyra, Norma Scaglioti, Héctor Hoyos y Celina Ledesma de Simón. Enzo te queremos y deseamos que descanses en paz.

CAMUS, ANDRÉS ABELINO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Sus sobrinas Fanny, Clara, Sonia, Rosa, Noemí, sus sobrinas nietas Noel, AGUSTINA y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Guampacha (dpto. Guasayan). Cobertura Norcen S.R.L. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL. 4219787.

GUTIERREZ, TIMO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Fuiste ejemplo de esposo, padre, abuelo y amigo ¡cuanto sembraste! y fuiste con tu mejor amigo, Nuestro Señor". Tus amigos Azucena Romero e Isaac Marcos, te recordarán con una lágrima y una sonrisa. Amén.

NAVARRO DE SUÁREZ BURGOS, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Francisco Soriano y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida y gran amiga y acompañan a sus hijos y nietos en tan difícil momento.

ROMANO, RAÚL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Su compañera María, sus hijos, sus vecinos Ale y Miriam y la flia Ibarra participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

VIDAL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/20|. Sus compañeors de trabajo de la escuela 1.004 participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la colega Vanesa Vidal. Marcelo Ramon Sanchez, Ana Carolina Manzur, Silvina Abud, Carolina Bravo.

VIDAL, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/20|. El personal directivo, docente y maestranza de la escuela 1.004 de Brea Pozo participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de la docente Vanesa Vidal y ruegan una oración en su memoria.

SUAREZ BURGOS, CESAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|.Hondo pesar causo su fallecimiento a todos aquellos que nos atendió con su carisma y dándonos su aliento, le rogamos un descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin, su comadre Reina de Nomura (Cuca), sus ahijados Bicho (F), Noakisa y Pico participan con dolor de los nueve días de su fallecimiento se ruega una oración en su memoria. La misa se realizara a las 20:30 hs. En la Parroquia Nstra. Sra. Loreto.