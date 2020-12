VIDEO | Padre Jorge Ramírez: “¿Vos cómo vas a vivir la Navidad?”

20/12/2020 - 12:06 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexión sobre el Evangelio de hoy, Lucas 1 - del 26 al 28, que se plantea la forma en la cual se vivirá la Navidad en este 2020.

"En este cuarto domingo del adviento, en medio de un tiempo y año muy especial, con una navidad seguramente muy especial, el Evangelio nos presenta un texto que habla de la anunciación del Ángel Gabriel a María, que va a convertirse en la madre del salvador. Aquí aparece María nuevamente en el camino del adviento, una mujer sencilla humilde que le dio lugar a Dios en su vida y entrada al mundo. Esa es una actitud para tener en cuenta, porque ella ahí ya tienes una actitud para tenerla en cuenta, porque ella es sencilla y Dios es sencillo", resumió.

"Esto me recuerda a parte de la película de Indiana Jones, en la que tiene que optar por un cáliz que en teoría era del Señor. Y había mucho... enjoyados, de oro, de barro... Esto es exactamente lo que este Evangelio nos plantea: frente a la fiesta que se avecina, hay modos y modos que asumir para celebrar dignamente el nacimiento de Jesús", agregó.

En ese sentido, el sacerdote reflexionó: "Cuidado con la rutina, hay varios cálices para sacarse de encima. No se trata de una tradición. La rutina es repetir cosas. Sacate encima el materialismo. Deja de pensar en regalos y cosas que no tienen sentido. Puedes regalar un auto importado, pero si no tiene valor, un valor sentimental, no vale nada. Un dibujo, una flor, un codazo en estos tiempos vale tanto... La Navidad no es materialismo, es simpleza".

"Otra cosa que es muy importante son los afectos... la familia, los amigos.... pensá que Dios quiso que su hijo nazca en el seno de una familia. Lo podría haber traído un alien a Jesús, pero no.... para Dios es importante la familia y para vos también debe serlo", agregó el sacerdote que todos los días brinda la misa a través de las redes sociales.

Por último, agregó una importante reflexión: "Debe sumarse Jesús también. Pero no para ser excusa, sino motivo. Ponelo a él en el centro. Comunicate con él. Que sea un encuentro. Porque cuando es el motivo, la Navidad se vive de otro modo... Te invito a vivirlo intensamente".