“El escenario es altamente inestable y muy riesgoso”

21/12/2020 - 02:06 Economía

Para el economista Camilo Tiscornia de CT Consultora, “la inflación prevista para 2021 es de un 43%, el crecimiento económico para 2021 en torno al 5% y el dólar para fin de diciembre en torno a $110”.

No obstante, Tiscornia señaló que “aclaremos que el escenario es absolutamente inestable, muy riesgoso, con muchas cosas que pueden salir mal. Este escenario con estas previsiones es lo que llamamos un escenario moderado en el que el gobierno logra conjurar todos los desafíos que hay, evita que se le escape la situación financiera, hay vacuna, entonces la actividad no vuelve a verse tan resentida el año que viene como paso este año”.

Puntualizó que “es un escenario que en algún punto es bastante positivo, pero le damos probabilidad porque el Gobierno si bien no da buenas señales de largo plazo, tiene mucho manejo del corto plazo y es como ir estirando la situación, evitando que explote. Es una situación mala en general pero es como que logran contener la explosión”. Agregó que “los resultados no son para nada buenos y los riesgos de peores escenarios son altos. En particular la inflación puede ser más alta y mucho tendrá que ver lo que suceda con las tarifas”. Indicó que “por otro lado está el coronavirus. Si otra vez hay que hacer confinamiento, ese crecimiento del 5% no se va a manifestar. Los escenarios más negativos también tienen alta probabilidad”. l