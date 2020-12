FÚNEBRES | 21 de diciembre del 2020

21/12/2020 - 02:16 Funebres

FALLECIMIENTOS

21/12/20

- César Osvaldo Tulli

- María Berta del Valle Jantzon

- Lucía Ester Iñíguez

- Dominga Carlota Ferreyra (Loreto)

- Luis Salvador Alarcón (La Banda)

- Adriana Paola Lugones (La Banda)

- José Alexis Ledesma

- Carlos Salvino Juárez (La Banda)

- Rosa Catalina Beltrán

Sepelios Participaciones

RECORDATORIO

EVE BEATRIZ SANCHEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/12/11 y espera la resurrección.

No te mueras con tus muertos; ¡llévalos vivos en tu amor y vive con ellos en tus recuerdos…! ¡Sería triste y penoso que tú te dejaras morir y ellos siguieran viviendo…!. Mientras esperas que tus muertos regresen como si no hubieran muerto, les impides volver de otra manera, a ocupar un lugar en tu corazón y en tu recuerdo. Es una ley de la vida: no se goza el despertar de la aurora sin pasar por la muerte del ocaso. Su Hija Ángela, sus sobrinos Cecilia y Daniel y sus sobrinos nietos Lucio y Máximo, Invitan a la misa que se realizará hoy en la Iglesia Santa Rita a las 19:30 hs., al cumplirse 9 años de su partida.

INVITACIÓN A MISA

BLANCA HAYDÉE JUÁREZ DE GUZMÁN

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 21/9/20 y espera la resurrección.

Mami, hoy se cumplen 3 meses de tu partida, ya nada es lo mismo sin vos, en mis deseos más profundos sueño con encontrarte y que me llames “Mudo”, madre amada te extraño tanto, sufro no verte por la casa. Solo le pido a nuestro Señor tu descanso eterno, mientras aquí, yo esperaré el día en que nos volvamos a encontrar y ahí sí volveré a ser feliz “Cabe”. Su hijo Víctor Hugo, sus nietos María Paula y Esteban, su nuera Silvia invitan a la misa que se realizará hoy a las 19.30 hs en la Pquia. Santa Rita.

INVITACIÓN A MISA

BLANCA HAYDÉE JUÁREZ DE GUZMÁN

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 21/9/20 y espera la resurrección.

Hace 3 meses que partiste al encuentro del Señor y es como si fuese ayer, aún perduras en el recuerdo de familiares y amigos. Tu esposo Víctor Guzmán, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa a realizarse en la Pquia. Santa Rita del Bº Jorge Newbery a las 19.30 hs.

RECORDATORIO

MARÍA EUGENIA NAVARRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/12/18 y espera la resurrección.

Hija amada un año más de tu partida y el dolor en nuestros corazones no pasa. Solo nos consuela ver tu eterna sonrisa que, dia a dia nos acompaña.

Reciba hija el amor de tus papás. Muñeca Montesinos y Carlos Navarro. Tu hermana Valeria pilar fundamental de la familia. Juan Antonio y Tiziano, tus hijitos que nunca te olvidan, tu madrina Muñeca, tu cuñado Aníbal Trabaglia, sobrinos Santino y tu gran amiga Teresa Beatriz.

Familiares y amigos que nuestras oraciones rogaremos para que descanses en paz en los brazos de Dios en la misa de la Capilla Santa Lucía hoy a las 20.30 hs.

BELTRÁN, ROSA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Su esposo Oscar Martinez, sus hijos Raul, Alberto, Catriel, Milagros, Yanina, hijos políticos Eliana, Vanesa, Juan Ramón, nietos, Ian, Alma, Maximiliano, Leonel, Lucia, Máximo, hermanos Raul, Poli y demás familiares, sus restos seran cremados hoy 10 hs. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

BRAHIM, ABRAHAM CAMILO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/20|. Rodolfo Legname participa con pena su fallecimiento y acompaña a su esposa Camila en tan doloroso momento. Eleva una oración por su eterno descanso.

COMÁN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Su esposa Graciela, sus hijos Gustavo y Luciana, nietos y demás familiares participan de su fallecimento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

COMÁN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Su hermana Haydée C. de Noguera, sus sobrinos Carlos, Cielo y Jorge Daniel, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Laly. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

COMÁN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Amigos de los jueves de su hermana Rosita participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a ella y demás familiares en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNANDEZ, VICTOR (VICHÍN) (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 19/12/20|. Dios nos promete fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino. "Dios guarda tu alma y nosotros te recordamos como un hombre afectuoso, agradable en su trato. Agradecemos tus 90 años de vida gran regalo del Señor. Tu infancia y adolescencia viviste en Santiago en casa de Nimmia y Teodoro tus primos fueron tus hermanos. Partiste a la gran Capital a la casa de tus padres con el título de técnico químico tras tus estudios acá en escuela Industrial y allí desarrollaste tu trabajo y formaste tu propia familia. Siempre en vacaciones regresabas a visitar tíos y primos. Ya avanzado en edad aprovechabas viajes de tus hijas para ver a las primas. Sus sobrinos participamos con mucho pesar tu partida a la casa del Padre .Rogamos por tu eterno descanso.

IÑIGUEZ, LUCÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Sus hijos Rulo, Negra, Tati, Nino y Pocho, h pol, nietos, bisnietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Jardin del Sol. Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Sus hijos Mariana, Martín y Gastón Rosemberg Jantzon participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Amiga del alma, tu partida deja un vacío profundo y tremendamente doloroso, Dios te reciba en sus brazos, descansa en paz. Tu amiga que siempre te recordará: Dolores Ribera.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Sus amigos y compañeros del Taller de Francés de la UNSE. Héctor Sosa, Mario y Mariano Lares, Florencia Pemán, Roberto Rabello, Juan Bautista Rodríguez Bustos, Punchi Torres, Marta Molina, Elisa García Barea, Mirtha Hatún, Gladys Maidana, Beatriz Goitea, Clelia Maldonado, Mirta Villarroel, Mariana Guerrieri, Chabela Franicevich de Tévez, Lidia Corvalán, Heraldo Monge y Félix Gramajo, participan con dolor de su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Lamentamos sensible pérdida y acompañamos a Mariana, Martín y Gastón Rosemberg con oraciones. Dr Francisco Lescano Núñez, Prof. Noemí Farías, Mara Guillermo, Lara , René, Marisel y Franco.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Susana Almonacid, C arlos Francisco, Maximiliano, Enrique Agustin Hurtado y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la querida Berta. Ruegan oraciones en su memoria yn también resignación a sus hijos y nietos. Brille para ella la luz que no tiene fin.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Tus amigos queridos que te extrañarán Mirta Lugones y Luis Oliva, Marga Ardiles y Victor Loiotille, Judit Rodriguez y Sergio Garcia, Carlitos Mansilla, Muñeca Diaz, Tita Foc hi, Lidia Cosentino te despiden y piden al Señor tye reciba en el reino de los cielos.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Te recordaremos siempre amiga por tus travesuras, risa contagiosa, generosidad y buena onda!! Dejas un lugar vacío en tu familia y amigos..!!Descansa en paz!! Tus "amigas de los Jueves": Dolores, Bocha, Eve, Marta, Mirle, Morocha, Negrita, Pelu, Mirta, Chini. Acompamos tu flia en este dolor.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Te despedimos con profunda tristeza. Tus amigas Mirta Hatun, María Clelia Gutiérrez, Elisa Garcia, Carmen Santillan y Mariana Guerrieri. Descansa en paz.

LEDESMA, JOSÉ ALEXIS (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Sus padres Mónica del Castillo y José Ledesma, su tía Mariela y flia, y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11:00 hs en cementerio La Misericordia. Cob. Uocra, Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MIRANDA, OLIMPIA (q.e.p.d.) Falleció 16/12/20|. Fuiste el pilar de la familia Ponce-Miranda, siempre luchando, nunca una queja ni un reproche, de mirada dulce, serena, amorosa en su trato, ejemplo de mujer. Siempre estarás en mis recuerdos querida tía Olimpia. Gracias por tu bondad y desprendimiento. Gracia Ponce Faila y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. El Señor sabrá recompensar tu entrega y servicios a El. Que brille para ti la luz que n tiene fin.

TOLOZA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. "Dale Señor el descanso eterno". Compañeros de "Panadería Alvear" de su hermana Cecilia, lamentan su fallecimiento y la acompañan en este momento de dolor.

TOLOZA, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. José Alfredo Camacho y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

TULLI, CÉSAR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Sus hijos Juan Carlos, Jesús, Gustavo, Mónica, Daniela y Fabiana, hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TULLI, CÉSAR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Cola te recordaremos siempre. Su hermana política Norma Riberi, sus hijos sobrinos Alfredo Humberto y Mónica, Adriana y Sergio, Fabian y Zaida y Diego y Nati, sobrinos nietos Gianluca, Franco, Joaquin y Martin; Constanza, Santiago y Juliita participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TULLI, CÉSAR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Alfonso Curet participa el fallecimiento del amigo. Saluda a su familia. Eleva oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

CARRIZO, DOMINGO JUSTINO (Domi) (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/78|. Hermano querido, hace 42 años te fuiste de nuestro lado, vives en el recuerdo de tus seres queridos. Tus hermanos, sobrinos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará mañana a las 9 hs. en Catedral Basílica. Se ruega una oración en su memoria.

OCHOA, LUCÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/20|. Amor de mi vida, un mes más de tu inesperada partida y sin entender tu ausencia. Pero recordando todos los momentos hermosos que me regalaste. Te amo. Daniel. La misa se oficiará a las 20 hs. Pquia. San José Bº Belgrano. Ruega oraciones en su memoria.

Recordatorios

RUIZ, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/20|. "Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en vivirá, aunque muera: y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás". Su hermana Marina Ruiz y sus sobrinos Mario, Daniel, Noemí, Nancy, Viviana, Fernando y Sebastián participan con dolor su fallecimiento, al cumplirse un mes. Elevan oraciones en su memoria para su descanso eterno en la gloria del Señor junto a sus seres queridos.

RUIZ, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/20|. "Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortalecerá y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa". Sus sobrinos, sobrinos políticos y sobrinos nietos Nancy, Luis, Celeste, Luisito, Nicolás, Marcos, Fabiola, Judith, Justina, Jazmin y Juan participan con dolor su fallecimiento al cumplirse un mes. Elevan oraciones en su memoria para el descanso eterno de su alma.

ALARCON, LUIS SALVADOR (q.e.p.d) Falleció el 20/12/20|. Su esposa Josefa Andrea Indelicato de Alarcón, sus hijos Pablo, Luis, sus nietos Felipe, Valeria, Luciano, Ignacio, Pablo, Martina y Dariana, bisnieto Alejo y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Jardin del Sol. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

JUAREZ, CARLOS SALVINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Su esposa Marta Moreno, sus hijos Marta, Celia, Daniel y Silvia Juárez, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUAREZ, CARLOS SALVINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Señor ya esta ante ti permitele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su sobrina Teresa Villalba, sobrino Santos Lizondo, hijos, hijos politicos, nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una pronta resignacion a su familia.

JUAREZ, CARLOS SALVINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Sus sobrinos Ana, Guillermo, Ana Lorena, Juan y Lissandro participan con propfundo dolor su fallecimiento.

JUAREZ, CARLOS SALVINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Su cuñado Victor Guzman, sus sobrinos Vicky, Hugo, Chuly y Coni, sobrinos politicos Silvia, Kela y Natali y sobrinos participan su fallecimiento.

LUGONES, ADRIANA PAOLA (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Su esposo Gabriel, sus hijos Nicolas, Lujan, Gabriel, Agustín y Valentín, h Pol, Roció, sus padres Carlos y Rosa, sus hermanos, Juan, Sebastián, Ariel, Víctor, Carlos, Emiliano y Milagros y demás Familiares, sus restos serán inhumados hoy 11:00 hs en el cementerio privado Jardin del Sol. Servicio Realizado por NORTE BENFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PALAVECINO, ENZO LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Sus amigos Ricardo Rodriguez, su esposa Silvia (Susi) , hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





FERREYRA, DOMINGA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Sus hijos Ricardo y Gustavo, sus nietos, Ivonne, Daniela, Ivan, Lucas, Constansa, Titi, Brisa y Macarena, bisnietos y demas faliares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey de Loreto. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

FERREYRA, DOMINGA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. "Vivió y amó sin detener el tiempo, porque el tiempo es solo ensayo de eternidad". Sus hijos, nietos, bisnietos. Ruegan una oración en su memoria.

FERREYRA, DOMINGA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Ramona Villalba de Jozami, Jota Jozami y familia participan con profundo dolor del fallecimiento de la querida excompañera de enfermería, ruegan una oración en su memoria.

NAVARRO DE SUÁREZ BURGOS, NORMA (q.e.p.d) Fallecio el 17/12/20|. Sus hijos Gustavo A. Suarez Burgos y Rodolfo O. Suarez Burgos que brille para ella la luz que no tiene fin.

NAVARRO DE SUÁREZ BURGOS, NORMA (q.e.p.d) Fallecio el 17/12/20|. Señor que brille para Ella la luz que no tiene fin. Sus hermanos Pancho, Charo, Margarita, Cresenscio, Carmen, Benigno, Domingo, Martin y Carlos y sus respectivas familias sus restos fueron inhumados en el cementerio local.

NAVARRO DE SUÁREZ BURGOS, NORMA (q.e.p.d) Fallecio el 17/12/20|. Con los auxilios de la Santa Iglesia, que el Señor te reciba en su casa. Su amiga de toda una vida, Coca de Artaza, sus hijos Susana, Cachito y Carlitos, sus nietos y demás familiares, participan de su partida a la casa del Señor y ruegan una oración en su memoria.

NAVARRO DE SUÁREZ BURGOS, NORMA (q.e.p.d) Fallecio el 17/12/20|. Manolo Islas y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

NAVARRO DE SUÁREZ BURGOS, NORMA (q.e.p.d) Fallecio el 17/12/20|. Hermana si tu luz se apaga cuanta oscuridad habrá. Pancho, Charo, Nena, Chencho, Kiki, Benigno, Domingo, Martin, Carlos y Ricardo y sus respectivas familias estarás en nuestros corazones.

VIZGARRA, RAMÓN BELARMINO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/20|. Brindo un homenaje solemne, a un ser ejemplar, a días de su partida, de este mundo terrenal, amigo Ramón, te recordaremos con el mismo cariño de siempre. Fuiste un padre ejemplar, un buen vecino y un gran colaborador sin horario del Jardín de Infantes Niño Jesús y la escuela Juan Vignau de Nueva Francia Dpto. Silípica. Como olvidar que junto a tu distinguida esposa Silveria ofrecías atenciones amorosas al que llegaba a tu hogar. Tuve la suerte y no se borrará de mi mente compartir hermosos momentos, al participar como vecina, amiga y docente de la zona en inolvidables reuniones familiares y profesionales. Ramonita Sánchez de Caumo participa con profundo dolor y tristeza su fallecimiento y acompaña a su querida familia: esposa e hijos y familiares en estos difíciles momentos, elevando oraciones al Señor por su descanso eterno. Ruego cristiana resignación.