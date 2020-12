VIDEO | Horacio Banegas a EL LIBERAL: “Tal vez, en algún momento, grabe un disco en quichua con mis clásicos”

21/12/2020 - 13:53 Camerino

Horacio Banegas no descarta grabar un disco en quichua con todos sus clásicos. “Tal vez, en algún momento, haga mis clásicos en quichua, grabe un disco transcripto todo al quichua y que pueda dejar como testimonio también”, resaltó el prestigioso cantautor santiagueño que este sábado 26 de diciembre, a las 21, brindará un concierto streaming, en vivo, desde Santiago del Estero y junto con sus hijos “Mono” y “Jana” Banegas.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, vía Zoom, adelantó como ha concebido ese show online, como sobrelleva la cuarentena, su música, sus proyectos y la posibilidad de cantar (en los albores de su carrera ya lo hizo) en quichua a varias composiciones de su autoría que hoy trascienden las fronteras de Santiago del Estero y de la Argentina.

“Lo he pensado muchas veces, pero, a nosotros nos superan los proyectos y las cosas que vamos trabajando permanentemente. Entonces, encontramos esa mixtura, pero no encontramos en el concepto de lo que en ese momento estamos realizando que ingrese eso, porque tiene que tener coherencia si no es emparchar las cosas. Tal vez, en algún momento, haga esos clásicos en quichua, grabe un disco transcripto todo al quichua y que pueda dejar como testimonio también”, especificó Horacio a EL LIBERAL.