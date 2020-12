Iliana Calabró está lista para brillar con “La mentirita” en la Villa

21/12/2020 - 09:33 Pura Vida

La pandemia de coronavirus alteró la vida del planeta entero y expuso especialmente a los artistas a un parate nunca antes vivido, con la suspensión de todos los espectáculos masivos, como medida para frenar la multiplicación de contagios.

Con un cuadro sanitario más esperanzador, ante la disminución paulatina de casos y el verano tocando a la puerta, los centros turísticos activaron protocolos para recibir a los turistas con una renovada propuesta. En el caso de Carlos Paz, la troupe que encabezan Iliana Calabró y Fredy Villarreal dará, el puntapié inicial, el 1 de enero de 2021, en el teatro del Lago, con la comedia “La mentirita”. La puesta marcará el debut de Morena Rial, junto a Rodrigo Noya, Laura Bruni y René Bertrand.

“Todos tenemos muchas ganas de comenzar a retomar esos hábitos que tuvimos que abandonar, como el de salir a un restaurante, a un teatro, ir a pasear. De hecho, yo entiendo que a la gente le va a costar un poco adaptarse a esta nueva modalidad, pero tengo fe que como pasa en todas partes del mundo, la pandemia va a ir aflojando y la gente se va a volcar a recuperar todo lo que no pudo hacer durante todo este tiempo”, confesó Iliana a través de una comunicación telefónica con EL LIBERAL .

Y aclaró que “obviamente depende de que todos nos cuidemos, que podamos llevar adelante la temporada. Es fundamental respetar el protocolo. Gracias a Dios, todo el año tuve mucho trabajo ya sea desde casa o de manera presencial, y no tuve ningún tipo de problemas, lo que habla de que si te atenés a los protocolos, la cosa fluye”.

La nueva normalidad a la que se refiere Iliana Calabró está relacionada con los protocolos que deberán aplicar las salas teatrales, los artistas y el público para respetar el distanciamiento social preventivo: reducción de cantidad de espectadores y de duración de las obras, sanitización en el ingreso al teatro, control de la temperatura y uso del barbijo.

Risa garantizada

No obstante, todos los controles preventivos, la risa está asegurada con “La mentirita”, una comedia pensada para que disfrute toda la familia.

“Vamos con una comedia muy divertida, sumamente familiar porque es muy sana, muy fresca. Es una comedia de enredos muy rica en situaciones con las que se apunta al divertimento familiar”, adelantó Iliana.

Y sumó: “Es una historia linda en la que se van sucediendo un sinfín de mentiras, una encastra con la otra y hacen que finalmente todos se descubran mentirosos. Pero cuando te ponés a analizar son todas mentiras piadosas, de esas que se dicen para no herir al otro, para poder sobrellevar determinada relación, para buscar el bien...”.

Además de reír, algo que el público no podrá evitar hacer a lo largo de la historia, la pieza teatral tiene preparado un final con un mensaje altruista, a tono con los tiempos que vive la humanidad.

“Les vamos a regalar un final muy constructivo, para que más allá de que el espectáculo sea divertido y permita pasar un tiempo lindo, también les entregue un lindo mensaje para todo el grupo familiar”, dijo la hija del recordado Juan Carlos Calabró.

El debut de Morena Rial

Iliana Calabró tiene una exitosa trayectoria como comediante y esta vez compartirá escenario con Morena Rial, quien hará sus primeras armas en la actuación, y según adelantó, a la hija de Jorge Rial le tocará interpretar un lindo rol junto a Rodrigo Noya. “René (Bertrand) es muy buen director. Al ser actor ve desde otro lugar la puesta, las situaciones, además nos conoce a todos. Creo que es un observador. Sabe cuánto podemos dar, sabe a quién exigir y a quién no. Creo que es un grupo muy profesional que la va a acompañar en sus primeras armas arriba de un escenario. Le vamos a acercar todos los elementos que necesite para que de a poco se gane el aplauso del público”, enfatizó Iliana, confiada en esta temporada teatral, en la que ya tienen en el equipo a un integrante femenino y otro masculino con los personajes de todos aprendidos para asumir el reemplazo en caso de que sea necesario ante alguna duda de Covid-19.

En MasterChef Celebrity se dio cuenta de que había que ser más “pillo”

Para Iliana Calabró hay una sola manera de hacer las cosas y eso es “hacerlas bien”. Y quizás haya sido esa autoexigencia lo que le jugó en contra en su paso por el reality MasterChef Celebrity, adonde después de ser eliminada se dio cuenta de que “no pasaba solo por cocinar, sino por jugar un juego que ellos (jurado, producción) quieren que juegues”.

Aún así, la actriz aseguró que se divirtió mucho, y que en alguna otra oportunidad, se daría el permiso para ser “más pilla”, en referencia a la necesidad de reaccionar rápido y bien.

“Yo veía compañeros a los que se les quemaba todo y presentaban el cuadradito que se les había salvado; o que para cumplir con los huevos fritos probaban con un montón y descartaban, tirando los que habían salido mal. Yo ni la cáscara de la naranja tiro; la rayo antes para usarla después en un budín, o en alguna otra receta”, contó Iliana.

La comediante, que ya está instalada en Carlos Paz, no podrá acompañar a sus excompañeros en la grabación de la final que se realizará el 23 de diciembre, y de la que participarán todos los eliminados. No obstante, confesó quiénes son sus favoritos. “Para la final, la veo por un lado Claudia (Villafañe), por varios motivos: porque me siento identificada con la historia de una madre que cocina, que conoce los sabores de su gente, de su familia y que ahora se mete en una espacio distinto”, señaló Iliana.

Y reveló otro detalle de Villafañe: “Más allá de lo que se conoce, tuvo un año muy difícil a nivel personal y siempre se mostró positiva y para adelante. Y en el cierre, tras la desaparición de Diego Maradona, ella siguió trabajando. La veo como cualquiera de nosotros que cocina en su casa y que se animó a hacer algo distinto, por primera vez, a exponerse, más allá del alto perfil de quien fue su marido. Llegar a este punto me parece un lindo recorrido. Por otra parte, Sofía Pachano, cocina bien, igual no sabe hacer todo; me sorprendió Belu Lucius, me parece que maneja bien todo, Analía cocina bien, también aunque la he visto hacer varios desastres”, resumió.

Todo está pensado para que sea una buena temporada, sin selfies

Con el elenco de “La mentirita” ya instalado en la villa cordobesa, Iliana Calabró confía en que esta temporada será buena. “Carlos Paz es perfecta, el teatro (Melos) es perfecto; el elenco es ecléctico y perfecto; la comedia es muy divertida... no hay manera de que algo salga mal”, confió la comediante, y señaló que lo único complicado será frenar la efusividad del público que busca siempre una selfie con los protagonistas de las obras. “Ya me pasó en las salidas que tuve en Buenos Aires, que la gente te pide que te saques el barbijo para una selfie, y yo les digo que no, no solo por mí, sino por ellos. Creo que va a ser más difícil que la gente entienda que en estas épocas de pandemia uno se tiene que mantener alejado y perder esas lindas costumbres de darnos el abrazo y sacarnos las selfies juntos. Cuesta frenar eso por lo lindo que es recibir el cariño de la gente”, explicó.