Nati Pastorutti “calienta motores” antes del tercer disco

21/12/2020 - 20:54 Pura Vida

Nati Pastorutti despedirá este año tan especial con un show virtual para sus seguidores, donde sonarán clásicos del folklore como “Pedro Canoero”, “Agitando pañuelos”, “Sapo cancionero” y muchos más. Será mañana, a las 22, con acceso libre y gratuito a través de YouTube. Además, presentará su cuarto sencillo: “La canción de la alegría”, disponible desde el viernes, con el que invita a renovar la esperanza luego de un año difíci.

En vísperas de las fiestas, transitando el séptimo mes de embarazo de su segundo hijo varón, Nati Pastorutti decidió regalarle a su público un encuentro musical por la plataforma de YouTube de Good Fun Entertainment, e invitarlos a recobrar la esperanza de convertir los sueños en realidad.

“La canción de la alegría”, ese cuarto single que formará parte del disco que lanzará en 2021, ¿qué refleja?

Nosotros comenzamos a trabajar con la canción de la alegría a principio de año y a principio de la pandemia; y “La canción de la alegría” tiene otro título que se llama “Recomenzar”, y trabajamos un poco con un sentido esperanzador, de que todo va a pasar. Después quedé embarazada y la canción no se iba a editar por lo de mi embarazo y la pandemia, pero después de pensarlo un poco y llegando al final de año, yo insistí mucho en que se pueda publicar porque me parecía una canción que podía transmitir cosas lindas, esperanza, alegría, que es lo que la gente busca, sobre todo en este momento del año.

El nuevo disco, ¿apunta a lo introspectivo o mantiene el estilo tradicional que la ha caracterizado siempre?

En este caso, el año pasado, cuando decidí lanzarme de vuelta como solista, elegí un repertorio tradicional, de canciones que son súper folclóricas, que la gente ya las tiene en el inconsciente y que yo ya las venía cantando. Pero tratamos de darle, por la forma de cantar o de los arreglos, un tinte diferente para que el público pueda disfrutarlas.

Si bien Nati Pastorutti completó su formación académica como abogada y escribana, nunca ejerció, y a casi 10 años de su último trabajo como solista, fue su hermana Soledad quien la alentó a retomar esta pasión que las unes y que las hizo recorrer muchos caminos y escenarios juntas.

¿Cuál es tu opinión acerca de la suspensión de los festivales folclóricos de verano?

Lo que me da más lástima, por decirlo de alguna forma, es por el público porque espera este tipo de festivales y no sólo elige, por ejemplo Córdoba para pasear, por la belleza de sus paisajes sino porque están estos tipos de espectáculos como el Festival de Cosquín. Es triste, pero uno tiene que acatar lo que disponen las autoridades, que se suponen que es la correcta, y lo hacen por la salud ,que es lo primordial. Me preocupa mucho porque todo el año estuvo pensando uno si se harán o no los festivales y ahora, cuando efectivamente sabemos que no se van a realizar la mayoría de los festivales, te da tristeza también por toda la gente que trabaja para esos eventos. Genera tristeza y angustia en el sentido de que esa gente espera este momento para poder generar algún rédito económico y ahora no lo va a poder tener”.