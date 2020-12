FÚNEBRES | 22 de diciembre del 2020

21/12/2020 - 21:54 Funebres

Fallecimientos

- Luis Alberto Sepúlveda (Los Telares)

- Seferina Sucen Manzur de Maldonado (Loreto)

- Héctor Alcides Fierro (Fernández)

- Salvador Oscar Sorbera

- Carlos Fabián Guzmán

- Santa Florentina Della Rosa

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SANTA FLORENTINA DELLA ROSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/12/20 y espera la resurrección.

Sus sobrinas Marcia, Nancy y Ana Valeria Della Rosa junto a sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevando oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SEFERINA MANZUR DE MALDONADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/12/20 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA BERTA DEL VALLE JANTZON

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/12/20 y espera la resurrección

“Señor, recíbela en tu regazo y hazla descansar en paz”.

Berta nos sentimos triste ante tu partida, solo nos reconforta saber que ya no sufrirás. Tus compañeras del taller de la memoria, del Club de los Abuelos, siempre te recordarán como esa persona alegre. Pedimos consuelo para tu familia y oraciones para ti.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FLAVIA MARINA CARRIZO DE SERRANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/12/20 y espera la resurrección.

La familia política de su hijo Marcelo: Zule y Eduardo Coronel, sus hijos José Raúl, Eduardo Antonio, Ana Beatriz, Rosita, Adriana y su nietita Ana Laura, participan y acompañan a toda la familia con profundo dolor ante tan irreparable pérdida. Nunca te olvidaremos.

RECORDATORIO

ANDREA IBARRA VDA. DE CAMPOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/11/20 y es pera la resurrección.

Madre querida, a un mes de tu partida a tu encuentro con el Señor, tu recuerdo permanece en nosotros tu familia que te quiere y te extraña. Hoy nos unimos en oración pidiendo por la paz de tu alma, hasta que nos volvamos a encontrar. Tus hijas, hijos políticos, nietos, bisnietos, vecinos y amigos. Descanse en paz.

INVITACION A MISA

CARLOS RAFAEL ANRÍQUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/12/10 y espera la resurrección.

Su esposa Italia Crapanzano, sus hijos Silvina Enríquez Crapanzano, Carlos Rafael Enríquez, nietos Agustina, Roció, Lautaro y Catalina, bisnietos Rafaella, Manuel, hijos políticos Cecilia Fernández, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano con motivo de cumplirse 10 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

MARTA BEATRIZ INFANTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/4/20 y espera la resurrección.

Mi vida, mi reina, mi amor. Hoy se cumplen 8 meses que emprendiste tu viaje a la eternidad, para estar bajo el manto de la Virgen María y de su hijo Jesús y nos dejaste sumido en un dolor que difícilmente podremos superar. Espero que la luz de tu estrella nos ilumine y nos dé la resignación para aliviar el dolor que sentimos y además que nos guíes el camino que tenemos que recorrer en nuestra vida sin tu presencia física, pero te tenemos en cada rincón de la casa. Esta Nochebuena no será como cuando tú estabas, en que adornabas la casa con luces multicolores y preparabas la cena con todo tu amor. Nada de esto pasará ya que no será una fiesta, será una noche de recuerdos porque tú ya no estás. Tú me diste todo lo que un hombre soñó en una mujer que sería su compañera para toda la vida. Te amamos. Tu esposo y compañero Carlos Pérez y tus hijos Andrea y Fabián. Descansa en paz. Rogamos una oración en su memoria.

BELTRÁN, ROSA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Ramiro Lescano y sus hijos Ramiro, Emiliano, Aitsa Y Lisa, hermanos de Raul Lescano, a su ex compañera madre de su hijo mayor Raulito, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DELLA ROSA, SANTA FLORENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Su hijo Julio, nietos, Julio, Nicolás, Florentina, Gabriel, hnos. Mercedes, Ernesto, Hugo, Carolina, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Su vecino y amigo Edgardo Eleán, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Martín Rosenberg y hace llegar sus condolencias a toda su familia.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Marquesa Adriana Zurita, acompaña en el dolor a la familia de Maria. Berta sobre todo a sus hijos Mariana, Martin y Gastón por su desaparición fisica, con la plena seguridad de que el Señor ya la ha recogido en su gloria. Recuerdo que nos conocimos cuando ambas transitábamos los primeros años en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán desde entonces el cariño se mantuvo inalternable. Amiga descansa en la Paz del Señor.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Carlos Pesce, Gladys Santillán, sus hijos María Eugenia y Carlos Alejandro, participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan a sus hijos Mariana, Martín y Gastón ante irreparable pérdida. Elevamos oraciones en su querida memoria.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Angel Japaze, participa con pena e inmenso dolor el fallecimiento de su gran amiga y acompaña a sus hijos ,ariama, Martin y Gaston Rosemberg Jantzon en tan duro momento.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|.

Sebastian Aprile y flia. partician con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Federico Mishima y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20.

Lamentamos tu inesperada partida, acompañamos a sus Hijos Martin y Marcela, Mariana y Gastón con mucho afecto. Claudia Aprile y Alfonso Migueles y familia.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. La Comisión Directiva y Socios del Club de los Abuelos de Santiago del Estero. Participan con profundo dolor el fallecimiento de su socia y rogamos oraciones en su memoria.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|.

Dr. Daniel Horacio Ayuch, Dra. Berta Natividad Canlle, participan del fallecimiento de su amiga y colega. Acompañan a sus hijos Mariana, Martin y Gastón en irreparable pérdida. Elevan oraciones por su eterno descanso.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Roberto Miguel Rosemberg y Liliana Lezcano Núñez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Sus amigas Raquel García, Silvia (Susi), su esposo Ricardo Rodríguez y Anita y su esposo Eduardo Levi, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUAREZ, CARLOS SALVINO (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Escucha Señor nuestra oración que dirigimos implorando tu misericordia por tu hijo Carlos, a quien has llamado de este mundo a tu presencia, concédele la luz y la paz que no tiene fin. Su cuñado Hugo Martínez, su esposa Inés, sobrinos Viviana y Mariano y los respectivos nietos. Ruegan una oración en su memoria.

JUAREZ NELIDA RAMONA (Q.E.P.D.) Falleció el 20/12/20|. Su hija Judit, su nieta Daiana, sus hermanos Srella, René, su compañero Oscar Alavrez, participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Caruso, Organizado por Antonio Gubaira Hnos. S.R.L..

MARTÍNEZ, ANALÍA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/20|. Los compañeros del Hospital de Neumologia "Dr. Gumersindo Sayago" participan con dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

SORBERA SALVADOR OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Su esposa Alicia Coronel sus hijos Oscar, Jose, Hernan, Alejandro y Silvina h. politicos Gabriela, Barbara, Ignacio, Veronics Daniela nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de los flores COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SORIA, MIRTA HAYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Sus hijos Gachy, Roberto, nietos Adrian, Nahir, Celeste, Pitu, Sebastián participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 10 en el cementerio La Piedad. SERVICIO CARUSO CIA DE SEGUROS SA. - ORG. ANTONIO GUBAIRA HYNOS. SRL.

TULLI, CÉSAR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, hijos y nietos, participan con dolor su fallecimiento. Querido amigo: tantos recuerdos hermosos de nuestra juventud con una sana amistad y practicando el deporte que nos apasionaba, el básquet. Primero en nuestro Independiente Basquétbol Club, más tarde en Veteranos, momentos que jamás olvidaré. Ya estás junto a tus familiares. Gracias por tu amistad.

TULLI, CÉSAR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Raúl Alberto Jiménez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo "Cola". Ruegan oraciones a su memoria y resignación a toda su familia.

TULLI, CÉSAR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Edmundo y Jorge Robles Avalos, participan con profundo dolor su fallecimiento expresando un sentido pésame a su familia y elevan oraciones en su memoria por su eterno descanso.

ACUÑA DE FUENTES, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/09|. Mama, hoy se cumplen 11 años de tu partida hacia el Reino de Dios, y nada es lo mismo, solo pedimos a nuestro Señor, tu descanso eterno i que brille para vos la luz que no tiene fin. Sus hijos Leopoldo, Chichi, Italia, Carlos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

ECHEGARAY de acuña, estela del valle (q.e.p.d.) falleció el 23/12/19|. Querida madre, los días pasan y cada vez se te extraña más, tu ausencia en la casa, en la familia, amigos y en la vida. Tu partida no será tal, porque siempre estarás presente en cada corazón y alma nuestra. Nos queda el recuerdo de tu alegría, amor, comprensión, consejos y sobre todo tus ojitos brillantes lleno de luz, tu sonrisa amorosa que todos amábamos. El Señor te llamo a su lado para que un Ángel más nos guie y acompañe, Madre Mía. Hoy elevamos las más hermosa oración nacida del corazón en tu memoria, al cumplirse el primer aniversario de tu partida. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Invitamos a la misa rogando por su eterno descanso el día de mañana a las 9 hs. en la Iglesia Catedral.

CARRIZO DE SERRANO, FLAVIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/20|. "Es difícil aceptar no volver a verte ni disfrutar de tu constante alegría y ganas de salir adelante, solo nos queda el consuelo de saber que estás con Dios en el cielo. Tu recuerdo siempre permanecerá en nuestros corazones. Dios bendiga tu alma descansa en paz, te extrañamos. Sus hermanos Noemí, Rosa y Pori, tus sobrinas Silvana y Mariela Colmenares y Abigail. Elevamos oraciones rogando por su descanso eterno al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

ALVAREZ, JOSE ALBINO (q.e.p.d.) Fallecio el 21/12/20|. Sus sobrinos, amigos y demas familiares, participan de su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio LA Esperanza. Servicio organizados por Antonio Gunaira Hnos. S.R.L..

ANDRADA, RAMÓN RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Su esposa Liliana, sus hijos Kevin y Rodrigo, Su padre Juan Andrada, Enzo Hidalgo y familia, Juan Ferrero y familia, y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Granadero Gatica. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

BRANDAN, RITO ANTONIO NAZARIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Sus hijos Jorge, Juan, hija politica Valeria, nietos Luciano, Luz, Martina, Jonas y demas familiares, participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza. Servicio Organizado por Antonio Gubaira Hnos. S.R.L..

CEBRIAN, MANUEL ORLANDO (Richi) (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/20|. Sus hermanos políticos: Edith, Livia, Nilda, Nancy, Nora, Mabel, Cacho y Víctor Maldonado participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

CEBRIAN, MANUEL ORLANDO (Richi) (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/20|. Sus hermanos políticos Víctor Maldonado y esposa Beatriz Rosales acompañan a la familia en este doloroso momento. Las Termas.

CEBRIAN, MANUEL ORLANDO (Richi) (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/20|. Sus hermanos políticos Carlos Maldonado y esposa Elvira Rojas y sus sobrinos ahijados Alejandro, Sebastián, Chicho, Gisela y sus respectivas familias .Goza de la presencia del Señor y descansa en paz. Elevamos oraciones en su memoria. Las Termas.

CEBRIAN, MANUEL ORLANDO (Richi) (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/20|. "No te acerques a mi tumba sollozando, no estoy ahí. Estoy en el viento que te acaricia. En las estrellas que brillan de noche, sobre tu hogar, por eso no te acerques a mi tumba sollozando no estoy ahí…Estoy en tu recuerdo y en tu corazón." Su esposa Zunilde Maldonado, hijos Mónica, Marcelo, Roberto participan con profundo dolor lo inesperado de tu partida. Que brille para siempre la luz que no tiene fin para vos", Sus restos fueron inhumado en el cementerio local. Las Termas.

FERREYRA, DOMINGA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Su hija Roxana, su esposo Martin, sus nietos Ramiro, Omar, Valeria, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA, DOMINGA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Sus nietos Ramiro y Eugenia, Omar y Patricia, Valeria y Eduardo, su bisnieta Aylen, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA, DOMINGA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Su nieto en el afecto Rómulo Antonio Vigo, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

FIERRO, HÉCTOR ALCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Su esposa Selva Ibañez sus hijos Gustavo y Analia nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Cristo Redentor SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FIERRO, HÉCTOR ALCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. "Jehová es mi pastor y nada me puede faltar y en verdes praderas me hará descansar: Su esposa Graciela sus hijos Gustavo y Amalia, hija política Mariana, sus nietos: Leandro, Juan Ignacio, Gustavo, Sabrina, Daniel, nietas políticos: Ya min, Alejandra y Mariana y su bisnieto Ian .Su restos fueron inhumados en el Cementerio Cristo Redentor.

FIERRO, HÉCTOR ALCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. "En la casa de Jehová morare ` por siempre, la misericordia me seguirá todos los días de mi vida" Su hermana Zully, su sobrina María del Huerto, Olivia y Bianca participan con olor su fallecimiento.

GUTIERREZ, TIMOTEO PROSPERO (Timo) (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. "Que Dios te bendiga y te lleve a su paraiso porque sembraste sabiduria y buenos ejemplos". Griselda y Estela Antonio y flia participan con gran dolor el fallecimiento del esposo de Trini.Ruegan oraciones en su memoria.Clodomira.

GUZMÁN, CARLOS FABIAN (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Su esposa Selva Ibañez sus hijos Gustavo y Analia su hija politica Mariana su suegra Maria Ibañez sus hnos politicos sus nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Fernandez SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MANZUR DE MALDONADO, SEFERINA SUCEN (Turca) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. "Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi, aunque haya muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás". Te fuiste dejando un gran vacío en nuestros corazones, supiste ser una madre y abuela amorosa y dedicada. Lloramos tu partida, rogando el descanso eterno que tanto te mereces. Su hijo Chuli, nuera Yayi y sus nietos Ivana, Vanina, Antonela y Benicio.

MANZUR DE MALDONADO, SEFERINA SUCEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Sus hijos Roberto Walter, y Emanuel h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo ReyLORETO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MANZUR DE MALDONADO, SEFERINA SUCEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. "ya está ante ti Señor, recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno". Sus nietos Pompi, Yessi y Sapi Maldonado Vieyra participan con profundo dolor su fallecimiento.

MANZUR DE MALDONADO, SEFERINA SUCEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Su cuñado Pupi Maldonado y señora ruegan una oración en su memoria.

MANZUR DE MALDONADO, SEFERINA SUCEN (Turca) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Abu: ¡vivirás por siempre en mi corazón! Tu adorado nieto-hijo Sapito, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones a su querida memoria.

MANZUR DE MALDONADO, SEFERINA SUCEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Su cuñado Pupi Maldonado y señora ruegan una oración en su memoria.

MANZUR DE MALDONADO, SEFERINA SUCEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna". Su amigo Suki Herrera, Oscar Herrera, Gustavo Herrera y Marisa Herrera participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de su amigo Chuly.

MANZUR DE MALDONADO, SEFERINA SUCEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Julio Walter Neder y familia participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MANZUR DE MALDONADO, SEFERINA SUCEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Pedro Miguel Neder y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SEPÚLVEDA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Su esposa Elsa Noemí Brizuela, sus hijos María de los Ángeles, Luis Alejandro, Estela Verónica, Santiago Sebastián, Jorge Antonio, Debora Noemí y William, hijos pol. Rubén, Soledad, Armindo, Karina, Magalí, Leo, hermanos, nietos, sobrinos y demás fliares.,amigos, vecinos, Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Telares. Dto., Salavina. EMPRESA SANTIAGO.

SEPÚLVEDA, LUIS ALBERTO (Luchin) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Otilia, Walter, Silvia, Adolfo, Elsa, Rita y Fátima y sus respectivas familias, acompañan y rezan por el eterno descanso de su vecino Luchín.