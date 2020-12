Entre hoy y mañana se completa el pago a un grupo de jubilados y beneficiarios de asignaciones universales

21/12/2020 - 22:55 Santiago

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) seguirá hoy, con el cumplimiento del calendario de pago de este mes para jubilados y pensionados, pensiones no contributivas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo.

De acuerdo con el cronograma dado a conocer por la Anses en su página oficial el jueves comenzó el pago a jubilados y pensionados, cuyos haberes superan la suma mensual de $21.393, y continuará de la siguiente manera: hoy, con los que tengan DNI terminados en 6 y 7; y miércoles 23, documentos finalizados en 8 y 9.

Asignaciones

El programa de pago de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, y Asignación por Embarazo se cumple de la siguiente manera: Hoy cobrarán los beneficiarios que tengan DNI terminados en 8; y miércoles 23, documentos finalizados en 9. También se depositó el beneficio para las Asignaciones por Pago Único (casamiento, adopción y nacimiento). La primera quincena ya se abona, hasta el 11 de enero; y la segunda quincena: del 13 de diciembre al 11 de enero.

La Anses informó que se encuentran habilitados los canales de denuncia en su página web: www.anses.gob.ar, ante los casos de engaños con llamados telefónicos.

Para evitar posibles estafas y fraudes, la Anses recuerda que todos los trámites son gratuitos y no requieren la intervención de gestores ni intermediarios. No debe abonarse suma alguna de dinero para acceder al beneficio. Anses no solicita telefónicamente ni por WhatsApp datos personales de cuentas bancarias.