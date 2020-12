Dictan sobreseimiento de los 13 imputados por la “Tragedia de El Rodeo”

22/12/2020 - 00:16 Policiales

A semanas de que se cumplan siete años de la tragedia de El Rodeo, donde perdieron la vida tres santiagueños, la Justicia catamarqueña dictó el sobreseimiento de los 13 imputados en el proceso, por lo que para el magistrado que intervino en la causa, no hubo responsables, o al menos no se pudo acreditar responsabilidades en sus personas.

El fallo se conoció ayer en horas de la mañana y el juez Ramón Porfirio Acuña resolvió sobreseer a los 13 imputados en la causa conocida como la “Tragedia de El Rodeo”, entre los que se encontraba el exgobernador de la vecina provincia, Eduardo Brizuela del Moral.

Según informó el diario El Ancasti, la Cámara de Apelaciones le había impuesto un plazo de 20 días al juez de Control y Garantías para resolver la cuestión de fondo y determinar las responsabilidades de los imputados en el expediente. El fiscal Jonathan Felsztyna había solicitado la elevación a juicio de dos de los 13 acusados.

Los imputados eran Eduardo Brizuela del Moral (ex gobernador), Néstor Rosales (ex administrador de Vialidad Provincial), Jorge Solá Jais (ex administrador de VP), Luis Alejandro Dal Bon, Elías del Señor Seleme, Hugo César Zurita, Miguel Ángel Villafáñez, José Alberto Argañaraz, Daniel Alejandro Acuña, Luis Alfredo Pinetta, Juan Negui (secretario de Recursos Hídricos), Félix Casas Doering (quien era intendente de El Rodeo al momento de ocurrida la tragedia) y Alfredo Saavedra (ex director de Defensa Civil).

Argumentación

El juez Porfirio Acuña realizó declaraciones ante los medios locales y brindó los argumentos de su fallo. “El derecho es prueba”, resumió a modo de anticipo.

“En primer lugar, de los 13 imputados, por 11 el Ministerio Público pidió el sobreseimiento. Fue un pedido concreto. Quedaban dos imputados a quienes pedían la elevación a juicio por una calificación menor”, empezó diciendo, discriminando el homicidio culposo con el incumplimiento de deberes de funcionario público. Ninguno quedó vinculado a la causa.

“Con los mismos fundamentos yo resuelvo sobreseer a los dos imputados que quedaban pendientes. El derecho, el proceso penal no es magia, es prueba, el derecho es prueba”, argumentó.

“Aquí tenemos que destacar, porque quiero que entiendan, que tanto la pericia oficial como el perito de parte, en un 99, un 95%, establecieron que el fenómeno natural o catástrofe era de carácter extraordinario que no había ninguna posibilidad de modificar, cualquiera fueran las medidas que se puedan tomar en tal sentido”.

Agregó que “no se ha probado, la pericia lo dice concretamente, ninguna falla en el puente. Lo que señalaban es que el puente tuvo un efecto que provocó la inundación en la zona no se ha probado. Lo dice la pericia oficial y la de parte”.

Acuña manifestó que “vinieron varios peritos y todos coincidieron, casi por unanimidad, salvo por pequeñas diferencias que no son sustanciales, en determinar que la característica extraordinaria del fenómeno ha generado eso. Con estas características no hay forma de generar ninguna relación de causalidad con una actividad humana o física”. Contundente.

Explicó que las partes querellantes “no han incorporado ningún elemento que pueda contrastar con estas pericias de los técnicos especializados” dentro de la prueba que hay dentro del proceso.

El recuerdo de una madrugada de terror y los cuestionamientos de la querella

En la noche del 23 de enero de 2014, una intensa tormenta provocó un fuerte alud en la cumbre del cordón montañoso del Ambato. El saldo fue trágico, dado que por ambos lados del pico montañoso un río de barro arrasó con todo a su paso. En el pueblo de Siján, hacia el departamento Pomán, se cobra una vida. En la villa veraniega de El Rodeo el saldo fue más trágico: 12 personas fallecidas y una persona que hasta el día de hoy permanece desaparecida.

El doctor Gerardo Romero, representante de las familia Díaz Mendibe y Ahumada, dijo que, con esta medida (el sobreseimiento de los 13 imputados) las responsabilidades de los acusados quedan impunes.

“El Ministerio Fiscal encontró elementos suficientes para solicitar la elevación a juicio de los imputados, en tanto que el juez, con este dictamen, los sobreseyó a todos”, declaró el abogado Romero en una charla con radio Valle Viejo.

“Con esta resolución del juez Acuña las responsabilidades quedan impunes. Porque siempre hemos sostenido que a nadie se le endilgan la provocación del alud ni nada por el estilo. Lo que se endilga es la responsabilidad que como funcionarios tuvieron muchos de los imputados, que pudieron haber morigerado el resultado fatal con 13 muertes en el alud. Porque no había medidas preventivas, no había alarmas, no estaba limpio el cauce del río ni las defensas. Tenían informes y fondos presupuestados y no lo hicieron. No tendría que haber habido víctimas fatales”, concluyó.