Alexis Ferrero destacó la actuación del Ferroviario pese a la derrota: “Este es el camino y la forma”

22/12/2020 - 00:46 Deportivo

Uno de los entrenadores de Central Córdoba, Alexis Ferrero, habló anoche después de la caída ante Vélez y pese al resultado, puso de relieve la evolución en el rendimiento colectivo de sus dirigidos. “En el fútbol no hay justicia. En el fútbol hay resultados. Desde el lado del resultado claramente no estamos conformes. Creemos que hicimos el esfuerzo y un segundo tiempo muy bueno. Pero no alcanzó para lograr el resultado que queríamos. Pero sí hablamos que este es el camino y esta es la forma. Ellos se vieron, y en una idea, es bueno verse. Ya el miércoles retomamos todo para preparar el partido ante Newell’s”.

“Desde el partido ante Godoy Cruz que estamos tranquilos, porque el equipo mostró una evolución. A esa evolución, queríamos darle otro toque que fue la parte del juego, que se vio hoy (por ayer). Esto se construye semana a semana, partido a partido. Estamos conformes con el funcionamiento, no con el resultado, claro. Pero estamos tranquilos porque este es el camino. No comemos vidrio y sabemos que los resultados son determinantes”, agregó ayer Ferrero, quien conduce al equipo junto a Sebastián Scolari.

A su vez, el también mánager aseguró: “Lo de Godoy Cruz y lo que hicimos ante Vélez, que es un semifinalista de Sudamericana y que tiene un plantel y un trabajo encima, nos deja conformes. Ellos estuvieron incómodos todo el segundo tiempo. Estamos conformes con lo que se hizo en el campo. Ojalá podamos seguir construyendo desde el funcionamiento, pero desde el próximo partido claramente se debe ver reflejado en el resultado”.

"A todas esas buenas cosas que el equipo viene adquiriendo, hay que sumarle triunfos. Después si no se puede clasificar, debemos pensar en evolucionar. Toda evolución para nosotros es importante. Los jugadores están haciendo un esfuerzo enorme para tratar de entender otras ideas, otras formas y otras maneras. Vamos por ese camino de la evolución”, agregó Ferrero.