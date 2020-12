Catorce carreras para el deleite de la grey burrera

22/12/2020 - 21:47 Deportivo

La Comisión de Carreras del Hipódromo 27 de Abril confirmó para hoy la vuelta del turf a las arenas cercana al río Dulce, con un extenso e interesante programa de carreras, serán catorce, para el deleite de la grey burrera.

La acción arrancará a partir de las 9 de la mañana cuando se ponga en escena la primera carrera, en donde estará en disputa el premio Ramón Martínez “El Viejo” sobre 400 metros. Para esta ocasión están anotados: Pulán, La Uzi, Yes Or Not, Elton Boy , Estoy Libre, El Rifle, Victoria, Loco Dani

La segunda carrera, premio “Navidad 2020” será sobre 400 metros a las 9.45. Para esta cita estarán en las gateras Gran Romo, Danzas Fortunas, Don Lolo, Audaz, Don Lalo, Colibrí Budha, Chirolita, Sibelino.

La tercera prueba especial “Navidad 2020” será a las 19.30 sobre 350 metros. Estarán en escena los ejemplares Che Malandra, Majestuoso, Optimatore, Merry Inf.

En la cuarta carrera sobre 310 metros, y en donde estará en juego el premio Diego Amando Maradona a las 11.15, correrán: Tío Lilo, Silbador.

Quinta prueba

Para la quinta carrera, premio Sebastián Muratore, sobre 1000 metros, a las 12 tomarán protagonismo los SPC: Sunshine Way, Capatazo, Aliento Final, All Magic, Amics, Relax, Pure Vencedor, Macan 3, Le Vive. La sexta carrera, premio Ramón Cardel (Pescado) sobre 1000 metros a las 12.45. Séptima carera, premio Especial David Lucas Tarchini, sobre 1100 metros a las 13.30. Octava carrera, premio Francisco Javier González sobre 1200 metros, a las 14.15: Sr. De Los Cielos, Solución Blanc, Avaron, Coloso Romano, Suele Confundir, Embajador Romano, Quien Te Ah Visto, Manipulite, Hills Day, Tarrabom, Don Pergo.

Novena carrera, premio Clásico Clausura UTTA sobre 1500 a las 15. Décima cita, premio Juan Tejeda (Cucha), sobre 500 metros a las 15.45. Undécima, premio, Sergio Román Gardellito sobre 5000 metros a las 16.30. Duodécima, premio Estrella de Belén sobre 500 a las 17.15

Decimotercera, premio Hugo Francisco Osenda sobre 500 a las 18.15. Decimocuarta, premio Eleazar García sobre 5000 metros a las 19.15.