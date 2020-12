Scolari: “Si te dan a elegir una manera de perder, elijo esta”

22/12/2020 - 21:53 Deportivo

Sebastián Scolari, entrenador de Central Córdoba en dupla técnica con Alexis Ferrero, habló después de lo que fue la derrota con Vélez 2 a 0 del último lunes y destacó la actitud de los jugadores para lograr un funcionamiento, pero lamentó no haber podido llevarse los tres puntos o al menos, llegar al empate.

‘Yo intento dividir lo que fue el rendimiento del resultado. Central Córdoba tuvo un buen funcionamiento. Por ahí muchos se quedaron con el segundo tiempo, en el que tuvimos más chances y fuimos quizás más claros, pero no se hizo un mal primer tiempo. Neutralizamos a un enorme rival, que tiene un funcionamiento y jugadores de mucha jerarquía. Eso, no lo pudimos plasmar en el resultado. Hay que dar vuelta la página y seguir trabajando, en lo que hicimos bien y en lo que no hicimos bien, especialmente trabajar en la parte de definición’, dijo Scolari, en diálogo con EL LIBERAL.

‘Es difícil y más ante un rival como Vélez que tiene un funcionamiento y un rodaje claro, encontrarte tan rápidamente abajo en el marcador. Aún así, es muy valorable lo que hicieron los jugadores, porque en el aspecto del rendimiento, lo que hicieron fue muy bueno. No hay que confundir ni festejar nada, porque sabemos que fue una derrota y que es duro volver a perder en casa. Nos duele a todos. Les dije a los jugadores, que soy una persona muy competitiva, que no le gusta perder a nada. Pero si hay que elegir perder de una manera, elijo de esta forma, como fue ante Vélez’.

A su vez, Scolari subrayó: ‘Mejoramos en el aspecto del juego. Con Godoy Cruz tuvimos orden y fuimos un equipo que se plantó bien. Había que mejorar en cuanto a la generación de juego y lo hicimos ante un gran rival el lunes. Intentamos gestionar en la zona del medio. Nos faltó aceitar el tema de la definición’.

‘La verdad es que no hicimos un mal primer tiempo. Fue parejo. En el segundo, nos tomamos una pausa más de jugar a dos toques. De no tomar decisiones apresuradas. Vélez nos dio algunos espacios y no nos presionó mucho. Al final, ya de contraataque, nos vuelven a hacer un gol. Está claro que tienen jugadores de jerarquía’, describió.

Por último, Scolari opinó: ‘Tenemos diferentes caminos para ser protagonistas y ser competitivos. Creo que nosotros estamos por el buen camino. Nos duele la derrota, pero sabemos que estamos haciendo las cosas de la mejor manera y mejorando nuestro funcionamiento’, cerró el entrenador.