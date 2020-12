FÚNEBRES | 23 de diciembre del 2020

23/12/2020 - 01:02 Funebres

- Luis Alberto Sepúlveda (Los Telares)

- Teresita de Fátima Ferrari de Campoya

- Rubén Alberto Castillo

- Horacio Yreneo Villalba (La Banda)

- Luis Eduardo Sugrañes

- Marcelo Alejandro Maldonado

- Santos Atilio Villalva (Clodomira)

- Cecilia Alberta Barraza

ALVELDA, RAÚL (RULY) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 22/12/20|. Guillermo Felipe Ruiz Alvelda y sus hijos: Maria Laura, Guillermo Octavio, Clementina Maria, Juan Santiago Ruiz Hernández, y Mariano Felipe Ruiz Alvelda participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío y tío abuelo Ruly. Y ruegan una oración en su querida memoria.

ALVELDA, RAÚL (RULY) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 22/12/20|. Guillermo Felipe Ruiz Alvelda, Maria Laura Ruiz Alvelda, Eduardo Daniel Bayugar y Graciela Beatriz Bayugar, participan con profundo dolor del fallecimiento de su tío Ruly y acompañan a sus hijos, nietos y familia en este triste momento. Rogamos una oración en su memoria.

ALVELDA, RAÚL (RULY) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 22/12/20|. Graciela Beatriz Bayugar-Alvelda, y sus hijos: Gastón y Constanza de la Cruz Bayugar, participan con dolor el fallecimiento del querido tío Ruly, y acompañan a sus hijos y familia en su dolor. Ruegan una oración en su memoria.

CASTILLO, RUBÉN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Su esposa Blanca Arévalo, sus hijos Diego, Federico, Ramiro, nietos Alejo, Tomas, Leonel, Ignacio,Javier, Jazmín, Georgina, Valentino, Lux y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

DELLA ROSA, SANTA FLORENTINA (FLORINDA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Su hermano Andrés Ernesto Della Rosa, hermana política Ana Maria Russo, sobrina Noelia y Andrea con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la estimada " Florinda ". Señor dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su memoria y que Dios conceda consuelo y resignación a su hijo Julito y nietos.

DELLA ROSA, SANTA FLORENTINA (FLORINDA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Su hermana Mercedes Ana Della Rosa, despide con gran tristeza a su querida "Florinda". Ruega oraciones en su memoria pidiendo que su alma descanse en paz.

DELLA ROSA, SANTA FLORENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Pimpo Avellaneda de Morellini y sus hijos Marcia y Lucas Morellini y Ornella Lezcano Mattar, participan su fallecimiento, ruegan al Señor le dé el descanso eterno como asi tambien le dé resignacion a su familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

DELLA ROSA, SANTA FLORENTINA (Florinda) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Carolina Marta Della Rosa, Roberto Pellerini y Roberto Pellerini Della Rosa, despedimos a Florinda, llenos de tristeza, de pena, casi de enojo ante su partida tan dolorosa, con sorprensiva.

DEMARCHI, ENZO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/12/20|. "Dios nos promete fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino. Dios guarde tu alma". Tus vecinos; Santiago Pereyra y flia; Osiris Faccio Corán y flia, Elsa Cinquegrani y flia; Alejandra Suni y flia, Daniela García y flia; Jorge Díaz y flia; Tedy Martínez y flia; Graciela Banuera y flia; flia. Reynoso Melián; Norma Muñoz y flia; Blanca Coronel y flia; flia. Coronel Olivera; M. Coronel y flia, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento.

FERRARI DE CAMPOYA, TERESITA DE FÁTIMA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Tere, te despedimos con profunda tristeza, te recordaremos siempre. Sus hnos. políticos Eduardo y Lily Campoya, sobrinos Cecilia, Claudia, Daniela, Carla, Pablo, Thiago e Isabella y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

FERRARI DE CAMPOYA, TERESITA DE FÁTIMA (q.e.p.d.) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. "Señor recíbelo en tus brazos y concédele el descanso eterno". Su hna. política Clara Campoya y esposo, sobrina Roxana e hijos, Marta Eugenia e hijos, Virginia e hijos participan su fallecimiento. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Elevamos oraciones en su memoria.

FERRARI, TERESITA DE FÁTIMA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Su esposo Víctor Campoya, sus hijos Victor, Verónica, Rodolfo, Fátima, h. políticos Leonardo, Facundo, nietos Rita, Carlos, hnos. Karina, Gabriela, Enzo, Leonardo, hnos. políticos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GÓMEZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Sus hijos, hija politica, nieto, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GÓMEZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Su hijo Claudio Gómez Toledo, su esposa Marcela y sus nietas Martina y Candela, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Su hermano Pedro, su cuñada Estela, y sus sobrinos Luis, Daniela y Horacio con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Su hermana Mercedes, sus sobrinos Magui y Franco Canavesio y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Su cuñada Cristina Toledo de Ortiz y sus hijos Gerardo y Maria, José María y Luciana y sus nietos Agustín, Morena, Tadeo, Clara y Tobias, participan con profundo dolor la partida del tío Fernando y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Las autoridades del Tribunal de Cuentas de la Provincia: Dr. Martin Diaz Achaval, CPN Alfredo Osvaldo Juri, CPN. Ricardo Lino Rubio, y Dra. Marcela Garnica, participan el fallecimiento del padre del Cdor. Claudio Gomez Toledo Auditor Fiscal del Organismo. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Blanca E. Cantero, su hija Andrea Arce y su nieto León participan el fallecimiento del papá de su yerno Claudio y acompañan a la flia en tan doloroso momento, rogando que su alma descanse en paz.

GÓMEZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Blanca Acuña de Montenegro y sus hijos Santiago y Carlos Eduardo Piña y sus respectivas familias participan el fallecimiento de nuestro amigo y vecino "Don Fernando" y acompañan a sus hijos Fernando, Claudio, Marcelito y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) falleció el 20/12/20|. Dra. Maria Ines Lupica y Maria Emilia Sayavedra de Mitre, lamentan profundamente su partida, rogando a Dios la tenga en la gloria. Acompañamos a su familia en tan doloroso momento, rogando para ellos pronta y cristiana resignacion.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Oscar Alberto Rusz, Dra. Haysdee Salgado, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento tan doloroso. Ruegan oraciones en su memoria.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Los amigos del Club Patagonia B.B.C. de su hijo Martín, Chachín García, Javier Montenegro, Pochi Saavedra, Topo Castillo, Roberto Herrera, Santiago Rolando, Gabu Carreras, Hectitor y Walter Veliz, participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria. Brille para ella la luz que no tiene fin.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Dr. Horacio Antonio Lavaisse, escribana Marta Ofelia Butiler y sus hijas, amigos y compañeros de toda una vida participan con profundo dolor su partida y ruegan una oración en su memoria.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Dr. Ernesto Antonio J. Vital y Dra. Cecilia Eugenia Vital, participan con profundo pesar el fallecimiento de la estimada colega, la conocimos como una persona seria y honesta y una excelente secretaría de Cámara en materia laboral. Rogamos por su descanso en paz.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Su esposa Marta Moyano, sus hijos Juan, Gaby, Selva y David, sus padres y hermanos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10: 30 en el cementerio El Descanso. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. El rector, Ing Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Marcelo Maldonado y acompañan en el dolor a su hermana, Adriana Maldonado, Nodocente, integrante de la Secretaría de Planeamiento Físico, de la UNSE, y a todos sus seres queridos.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. El secretario Lic. Ángel del Rosario Storniolo, junto al equipo que integra la Secretaría de Planeamiento Físico, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Marcelo Maldonado y acompañan en el dolor a su hermana, Adriana Maldonado, integrante de dicha Secretaría, y a todos sus seres queridos.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO O.F.S. (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Tus hermanos en Cristo, Luis Pérez, su esposa Myriam Bonahora y sus hijos Milagros, Mercedes, Rocío, Candelaria y Nacho participan con profundo dolor su fallecimiento.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Directivos y personal de Lo Bruno Estructuras S.A participan el fallecimiento del hermano de la empleada Adriana Maldonado. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Querido hermano te despedimos con un gran dolor en el alma pero con la certeza de que descansas en los brazos del Padre Redentor y de María de la Esperanza. Hasta pronto amigo y gracias por tu entrega. Paz y bien.Sus hermanos Enrique, Tuchi y sus hijas Guadalupe y Agustina Valdemarca..

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Elsa Paz Saavedra de Valdemarca participa con dolor en el fallecimiento de Marcelo y envía condolencias a su familia en este difícil momento.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Felices los mansos y humildes de corazón porque a ellos pertenece el Reino de Dios. Amigos de su hijo Juan Lucas: Lili, Daniela, Rocío, Joaquín, Adrián y Álvaro piden oraciones por su querida memoria y acompañan a sus hermanos y su mamá en estos momentos.

MARTÍNEZ, ANALÍA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/20|. Que el Padre Celestial te dé eterno descanso... Participan con profundo dolor su fallecimiento Vivien y Orlando Achával. Por este medio hacemos llegar sentidas condolencias a toda su familia. Elevamos oraciones a su querida memoria

SUGRAÑES, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Comisión directiva y empleados del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor del fallecimiento del padre del Dr. Luis Francisco Sugrañes, socio de nuestra Institución. Se ruegan oraciones en su querida memoria, y por la pronta resignación de su familia.

SUGRAÑES, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Lydia Yanucci de Gallo, sus hijas María Beatriz gallo y familia y María del Pilar Gallo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Eduardo y acompañan a Pachi y familia en este doloroso momento

SUGRAÑES, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. María del Pilar Gallo, sus hijos Fausto y Lisandro Ache, participan con pesar el fallecimiento de Eduardo y acompañan a Pachi y familia.

TULLI, CÉSAR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Raúl Valladares y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y resignación a sus hijos.

ANDRADA, DIDO ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/19|. "Dido querido, un día subiste al cielo dejando un vacío grande en cada uno de los corazones de los que te amamos. Como recompensa nos mandaste un ángel para cuidarnos y guiarnos por el buen camino como tú siempre lo hiciste. Que brille para ti la luz que no tiene fin". Te recordamos con mucho cariño. Familia Ramírez y tu yerno José Gabriel , a un año de su partida al Reino del Señor, invitamos a la misa hoy a las 20 hs. en la Iglesia San Francisco, para rogar por su descanso eterno.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri:Tal vez no podamos verte todos los días, abrazarte, mirarte frente a frente, escucharte contar tus chistes, pero siempre te llevamos en nuestros corazones, siempre estás presente en nuestras vidas, en cada logro y en nuestras tristezas. Pensamos en vos cada momento aunque no te podamos ver, te amamos y eso nunca cambiará.'Te recordamos a cada momento porque sabemos que estás con nosotros'. Tus padres Luis y Negri, tus hnas Ale y Faby, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila y de más familiares nos reuniremos hoy a las 19.30 en la gruta levantada en tu honor al cumplirse 9 años de tu partida y posterior misa a las 20.30 en el Santuario de Santa Lucia.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri amado, ser inolvidable! Decir tu nombre, sabe a lo más dulce que puede haber en la vida, a la más bella música que pueda oír, a la sonrisa sincera, más pura y al alma más generosa, a ese joven que ha estado y estará siempre a mi lado. 9 años que espero verte y seguiré haciéndolo hasta que nos reencontremos. Tu madrina y tía Elva que te ama. Hoy nos reuniremos a las 19.30 hs en tu gruta.

CASTRO, RAÚL CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/20|. Querido Padre, hoy se cumple 3 meses de tu partida al Reino Celestial, pedimos por tu alma que descanses en paz por siempre en los brazos del Señor. Tus hijos Lilian, Tito, Fernando y sus respectivas familias, nietos y bisnietos y su hija del corazón Gisela Zurita. Te recordaremos con mucho amor por siempre.

QUINTEROS, LEONARDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. " No te acerques a mi tumba sollozando, no estoy ahí. Estoy en el viento que te acaricia. En las estrellas que brillan de noche, sobre tu hogar, por eso no te acerques a mi tumba sollozando, no estoy ahí... Estoy en tu recuerdo y en tu corazón". Siempre vivirás en nuestros corazones. Anabella Stancampiano, su Guillermina y demás familiares, elevan oraciones en su memoria al cumplirse el noveno aniversario de su partida al reino de los cielos.

VILLALBA, HORACIO YRENEO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Su esposa Ramona Ailan, sus hijos José Luis, Lina, Mariel, Oscar, Mirta, Daniel y Ramón, hijos polit. nietos y bisnietos part. su fallec. Sus restos serán inhum. hoy en el cement. de Cañada Escobar. CARUSO CIA. ARG. DE SEG-NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

PANCERINI DE MORENO, JOSEFA ROSA (q.e.p.d) Falleció el 23/12/83|. Letra de Tito Moreno (nieto). Corría el mes de diciembre fue una tarde de verano mis ojos se humedecieron por la flor que se llevaron. Esta flor nació en Tucumán se marchitó en Santiago ojos color cielo tenia y esa tarde se cerraron. Jesús se hizo presente víspera de noche buena vino a llevarse una flor se equivoco y se llevo a la abuela. Miro al cielo y lo perdono a este ángel inocente rogando de que me escuche quiero a la mama Rosa presente. Tu hija Juana Rosa, nietos y bisnietos te recordamos en tus 37 años de ausencia física, Serás la inolvidable Mama Rosa.

BARRAZA, CECILIA ALBERTA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Su hijo José Alberto Barraza, su hija política Yolanda, sus nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cemet. de Arraga. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FIERRO, HÉCTOR ALCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Jesús Ahuat de Baleija, sus hijos José, Rolando, Cecilia y Marinéala y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LEDESMA, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Sus hijos Yanina y Matías Lerose, su nieta Fiona, su consuegra Bety Nuno y Martin Lerose, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANZUR DE MALDONADO, SEFERINA SUCEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Jesús le dijo soy la resurrección y la vida el que cree en mi vivirá, aunque muera y todo el que viva y cree en mi no morirá jamás. Tu hermana te despido con mucha tristeza reconfortada porque estas descansando en paz junto Al Señor te extrañare siempre. Su hermana Blanca Manzur sus sobrinas Claudia y Mimi sus sobrinas nieto Santiago y su fiel amiga Nilda participa con dolor su fallecimiento sus restos fueron sepultados en el cementerio Cristo Rey de Loreto.

MANZUR DE MALDONADO, SEFERINA SUCEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Jesús dijo: "Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en Mí no morirá jamás". Humberto Chavez, Dina Villalba, sus hijos Yolanda y Humberto Chavez y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de la querida Turca, acompañamos a la querida hermana Blanca Manzur y familia. Pedimos paz y resginación para la familia Manzur Maldonado.

VILLALVA, SANTOS ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Su esposa Mirta Rojas, sus hijos Marcela y Diego Villalva, y sus nietos Melodi e Ignacio participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio de Clodomira. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FERNÁNDEZ, CASIMIRA HERIBERTA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/20|. Al cumplirse sus 9 dias de fallecimiento, la familia de Fernández Casimira fallecida el dia 14/12/20. Que Dios te tengo a su lado, como nosotros en nuestros corazones. Sus hijos Elba, Daniel, Carlos, Walter, Mónica, Jimena, Nacy, nietos y bisnietos Invitan a la misa que se realizará en la iglesia a las 20 hs.

JOZAMI VILLAREAL, FARIDE MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/20|. Te extraño mi niña ya pasaron 11 meses que estas en la casa de Dios nuestro Señor y la Virgen María. Sera nuestra primera navidad sin tu presencia mi angel, desde el Cielo nos mandas rayos de luz para toda tu familia. Tu mama Sandra, tu papa Ricardo, hermano Abraham y tus padrinos Jota y Mary, mamá Ramona Villalba de Jozami demás familia. Estás en el corazón de todos tus seres queridos durante hoy más que nunca.