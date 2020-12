Claudia Villafañe ganó una estrella dorada y le dedicó el triunfo a Diego: “Recibí un poco de ayuda de arriba”

23/12/2020 - 09:45 Pura Vida

Claudia Villafañe cumplió ayer con las condiciones que le planteó la producción de Masterchef Celebrity para suplir su ausencia durante las grabaciones de los días de la muerte y sepelio de Diego Armando Maradona: obtuvo su segunda estrella y está a un paso de "zafar" de la gala de eliminación del domingo.

El desafió del día era trozar un pollo y prepararlo frito, algo para nada fácil. Sin embargo, la mamá de Dalma y Gianinna trabajó con mucha confianza, con tiempo y al momento de presentar su plato, llegaron los halagos.

“Esta perfecto, impecable”, le indicó Germán Martitegui, quien además dijo que fue “la mejor costra de pollo frito que he comido hasta ahora, me parece que tiene la textura que tiene que tener, está crocante y sabrosa”, agregó.

Los otros dos miembros del jurado, Damián Betular y Donato De Santis, coincidieron en las apreciaciones de su colega.

Al momento de definir el mejor plato de la noche, Claudia se enfrentó con El Polaco, pero fue ella la ganadora. “No quería decir nada porque todos los días se dicen cosas lindas y otras que no, pero yo no hablé y no hice ningún homenaje... Pero va para...-señalando al cielo- el papá de mis hijas”, expresó la mamá de Dalma y Gianinna, entre lágrimas. “Son tiempos muy movilizantes para mí y para toda la familia. Recibí un poco de ayuda de arriba”, agregó.

Cabe recordar que ahora ya no se usarán más los delantales grises y que sólo uno de los ocho semifinalistas podrá "zafar" de la gala de eliminación.