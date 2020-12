Banegas no descarta un disco en quichua

23/12/2020 - 23:01 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

(De la Redacción de EL LIBERAL)









Horacio Banegas no descarta grabar un disco en quichua con todos sus clásicos. “Tal vez, en algún momento, haga mis clásicos en quichua, grabe un disco transcripto todo al quichua y que pueda dejar como testimonio también”, resaltó el prestigioso cantautor santiagueño que este sábado 26 de diciembre, a las 21, brindará un concierto streaming, en vivo, desde Santiago y junto con sus hijos “Mono” y “Jana” Banegas.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, vía Zoom, adelantó cómo ha concebido ese show online, cómo sobrelleva la cuarentena, su música, sus proyectos y la posibilidad de cantar (en los albores de su carrera ya lo hizo) en quichua a varias composiciones de su autoría que hoy trascienden las fronteras de Santiago del Estero y de la Argentina.

“Lo he pensado muchas veces, pero, a nosotros nos superan los proyectos y las cosas que vamos trabajando permanentemente. Entonces, encontramos esa mixtura, pero no encontramos en el concepto de lo que en ese momento estamos realizando que ingrese eso, porque tiene que tener coherencia sino es emparchar las cosas”, especificó Horacio.

Estás de vuelta por el pago por estos días, y a punto de ofrecer un streaming, junto a tus hijos, ¿cómo has concebido este concierto?

Lo novedoso es que, a diferencia de muchos otros streamings, éste va en vivo; desde la empresa Alfa, de MoviShow de Santiago del Estero. Consta de una primera parte de 45 minutos, con temas nuevos, luego, con un moderador, hacemos 30 minutos más relajados, en el medio, leyendo los mensajes del público y contestándolos. Y si proponen alguna canción que no esté en el repertorio les cantaremos. Y la segunda parte de 45 minutos también con el show que la gente está acostumbrada a ver en los teatros, en los festivales.

¿Cómo te llevas con esta nueva normalidad?

Ha sido muy duro, 10 meses de parate del trabajo. Eso se ha chupado todos los ahorros que teníamos. Cuesta mucho sobrevivir porque yo no soy un artista que ha hecho un piso económico grande que me permita estar con tranquilidad hoy. Se siente el impacto porque uno tiene que seguir pagando impuestos, viviendo, comiendo. Es difícil. Te imaginas que para un músico que vive al día es mucho más doloroso. Y a mí me afecta tremendamente eso porque pareciera que nuestra actividad no es necesaria o consideran que el músico sigue siendo un bohemio que le gusta la joda y que por eso hace música. Y no se dan cuenta de que es un trabajo con el que se sobrevive, se paga impuestos, son monotributistas algunos, yo soy responsable inscripto, y todo hay que seguir pagando mensualmente. La situación es muy dura. Además, está la otra parte, la afectiva. Perder amigos, vecinos en Buenos Aires y aquí también en Santiago, gente muy conocida; y es muy doloroso eso.

¿Cómo impacta en los artistas la suspensión de los festivales de verano?

Casi todas las profesiones van encontrando una apertura y recuperando sus fuentes de trabajo, pero a nosotros se nos levantaron todos los festivales de verano y el panorama es incierto. Es doloroso porque no vamos a trabajar como todos los años, en la temporada fuerte de los festivales. Por suerte está esta alternativa de poder hacer los streamings. Yo lo puedo hacer ahora que voy a estar en Santiago, porque yo estaba solo en Buenos Aires (sin el resto de la banda, sus hijos y Franco Giovo) y no podía hacer un streaming a pedido de la gente. Ahora por suerte vamos a poder juntarnos, además de la felicidad de estar con la familia y de recuperar este espacio de poder hacer música y de juntarnos con la banda va a ser algo muy emotivo, muy lindo. El show en vivo es porque queríamos tomar contacto con la gente.

“Nuestra profesión es un trabajo”

Al hablar de tu profesión de artista te escuché decir algo muy duro, pero realista, sobre cómo persiste el prejuicio sobre el trabajo que significa ser músico. Contanos cómo lo vives.

Es inevitable. Hay gente a la que le gusta la música y hay gente a la que no le gusta, y que tiene un oficio, una profesión y sólo está para eso, para trabajar, y la pregunta es de qué trabajas, y cuando uno responde de músico, se quedan pensando y te dicen, “pero eso no es un trabajo”, y es duro eso. Y esto tiene historia. Lo hablamos hace tiempo con Rodolfo Legname (subsecretario de Cultura de la municipalidad) y pareciera que viene desde la historia, desde los inicios ya se cuestionaba esto; y nuestra profesión es un trabajo. Nosotros le dedicamos muchas horas a la música.

La música nueva que propuso en los 90 le trajo críticas, pero también le dio la tranquilidad de ser fiel con su creatividad

Desde “Mi origen y mi lugar” siempre fuiste un innovador. Le has dado una vuelta de rosca a las cosas, como ponerle un sonido eléctrico a la chacarera. ¿Cuánto cuesta esta transgresión para mostrar una propuesta genuina?

A mí me ha resultado difícil desde el inicio, cuando decidí cantar mis canciones y armé el disco “Mi origen y mi lugar” con un repertorio nuevo y una banda con un sonido también nuevo. Yo venía de lo tradicional, con bombo y guitarra, vestido de gaucho con Los Tobas, y con Coco Banegas también era más criollito eso. Pero cuando decidí defender y ya no cantar los clásicos de la música santiagueña, porque tal vez si yo ponía otros instrumentos a los clásicos santiagueños, hubiera estado siendo muy atrevido con esas cosas, porque estaba tocando un patrimonio cultural, musical de mi provincia. Por eso, decidí cantar mis canciones y armé una banda con una sonoridad nueva, y arranqué con batería, bajo, teclado, traversa, bandoneón y guitarras eléctricas, y me golpearon de todos lados, me criticaron, y decían que eso era un tarrerío. Aún hoy hay muchos tradicionalistas que dicen que hay mucho ruido detrás con la batería, y que no les gusta. Bueno, sí, es una elección, pero yo he propuesto una nueva música desde Santiago del Estero, en los 90. Y en ese momento no había formato de banda en la música de la provincia. Luego en el año 96 se formó una “movida joven”, decían. Pero si haces folclore no puedes ser joven porque el folclore es el saber del pueblo y tiene su historia. Aparecieron Soledad, Nocheros, Tekis, Alonsitos, y eso se tomó como una movida revolucionaria, pero la revolución empezó con Transmisión Huaucke, desde Santiago, y “Mi origen y mi lugar”, mi disco. Pero es duro porque la gente cree que nosotros no debemos evolucionar porque hacemos folclore. La gente sigue cuestionando. Yo soy respetuoso, pero tengo mi forma de expresarme y no estoy buscando la aprobación de nadie. Yo propongo, y al que le gusta que escuche, y al que no, no. Y cuando yo muera van a analizar la música que hago y ahí se van a dar cuenta a que le canto a Santiago, al hombre, a sus penurias, a sus alegrías. Hablo del hombre, de la idiosincracia del pueblo, la cual defiendo. La música para mí es una defensa ideológica de nuestra cultura. Hay mucho respeto por los cultores que han construido el patrimonio cultural y musical de la provincia, y por lo tanto tengo que hacer las cosas bien para dejar una huella con mi música.l