Actriz se niega a volver a “Sex and the City”

23/12/2020

La actriz británica Kim Cattrall no regresará para interpretar a Samantha en la miniserie “revival” de “Sex and the City” que proyecta la plataforma de streaming HBO Max.

Emitida durante seis temporadas entre 1998 y 2004, y con dos películas a modo de secuela en 2008 y 2010, la serie creada por Darren Star para la señal premium HBO mantiene todavía tal masa de fans que permite plantear un regreso triunfal.

La serie seguía a Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y a sus tres amigas Samantha, Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon); un grupo de mujeres de más de 30 navegando el universo de las citas, el sexo, el amor, el trabajo y el modo de vida neoyorquinos.

En septiembre pasado la propia Parker había advertido en una entrevista al programa estadounidense Entertainment Tonight que estaba interesada en regresar para “hacer algunos episodios” de “Sex and the City”, lo que ya sería casi un hecho, según medios que cita DPA.

La razón de la ausencia de la intérprete de Samantha se debe a la relación con sus colegas, especialmente con Parker, que era muy mala, y por ese motivo no hubo, tras 2010, tercera parte del filme.

El enfrentamiento llegó incluso a las redes sociales, cuando en 2018 Parker le dio el pésame a Cattrall por la muerte de su hermano y la actriz respondió: “Tu contacto continuo es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras en realidad entonces y ahora. Permitime dejar esto muy claro. No eres mi familia. No eres mi amiga”.

Cattrall fue explícita en el pasado sobre su firme idea de dejar “Sex and the City” atrás, lo que calificó también en los medios de “una decisión empoderada de terminar un capítulo y comenzar otro”.l