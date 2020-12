La soja sumó U$S 4 y cerró en su mejor valor en 6 años a U$S 462 la tonelada

23/12/2020 - 23:30 Economía

El precio de la soja mantuvo la tendencia alcista al sumar más de U$S 4 para cerrar por encima de los U$S 462 la tonelada, el valor más alto de los últimos seis años y medio.

El contrato de enero subió 0,92% (U$S 4,23) hasta los U$S 462,51 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 0,80% (U$S 3,67) para concluir la jornada a U$S 462,97 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en el recorte en la estimación de producción de Brasil debido al clima seco.

A esto se suma la continuidad del paro de actividades -ya suma 15 días- en puertos agroexportadores de la Argentina por parte de los trabajadores, en reclamo de una mejora salarial. En lo que respecta a Brasil, la merma estimada en el país sudamericano, considerado el principal productor mundial de soja, se ubicaría en dos millones de toneladas al retroceder de 129 a 127 millones de toneladas, según la Asociación de Productores de Soja (Aprosoja).l