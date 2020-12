“Cristo, la señal de Dios para el mundo”

24/12/2020 - 02:11 Opinión

“Por tanto, el Señor mismo os dará señal; he aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel”. (Isaías 7:14). Nombre que significa Dios con nosotros está. “Dios está con nosotros. Tomad consejo, y será anulado; proferid palabra, y no será firme; porque Dios está con nosotros” (Isaías 8,10). Justamente se da comienzo a la Vigilia de la Navidad con las oraciones del oficio de las Completas Mayores, con la solemne entonación de “Dios con Nosotros” y las palabras de la profecía de Isaías: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite” (Isaías 9:6-7).

La señal es un niño envuelto en pañales, tal como nos dice Lucas 2:12 “Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre”.

En esta Navidad celebremos y reflexionemos en el regalo perfecto de Dios para nosotros: su único Hijo, Jesús que vino al mundo como un humilde niño, con el propósito de salvarnos. Tal como nos dice Filipenses 2:6-8 “el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo…”.

Por medio de su encarnación, el Hijo de Dios asumió nuestra naturaleza humana y se hizo hombre para santificarnos y librarnos de las consecuencias del pecado.“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:14). La Palabra se hizo carne y así el Verbo de Dios que es Cristo, abrazó la limitación humana (nuestra transitoriedad, temporalidad y pobreza). Dios asume la carne humana para sanarla de todo lo que la aparta de Él. De modo que nos eleva a la condición de Hijos de Dios. Por lo que en esta Navidad al contemplar el rostro del niño Jesús en el pesebre y meditar en el nacimiento del Hijo de Dios, que es lo que estamos celebrando, debemos asombrarnos ante el Misterio de la Encarnación por el cual Dios viene a habitar entre los hombres, entrando en el tiempo y en la historia para comunicarnos su propia vida. Así también nosotros debemos abrirnos a esa presencia del Señor para que el niño Jesús encuentre un lugar en el pesebre de nuestros corazones y se traduzca en acciones concretas en nuestras vidas de una forma sencilla y profunda.

La fiesta de la Natividad de Cristo es la celebración de la salvación del mundo mediante el Hijo de Dios quien se hizo hombre por nosotros a fin de que, mediante Él, podamos llegar nosotros mismos a ser santificados por la obra y acción del Espíritu Santo.

Asimismo, en la Primera Oda del Canon de la Navidad cantamos: Cristo ha nacido, glorifícale. Cristo ha venido del cielo, ven a su encuentro. Cristo está sobre la tierra, elévense. Canta al Señor, toda la tierra. Canten con alegría, oh pueblos. Pues Él ha sido glorificado.

Por lo tanto, en esta fiesta de Navidad vayamos al encuentro del Señor y glorifiquemos el Nombre de Cristo, el nacido en Belén, que siendo Dios se hizo hombre y se nos ofrenda como un don de Dios desde lo alto, para que el rostro de Dios se manifieste en nosotros y seamos hechos hijos de Dios, a fin de que elevemos nuestros espíritus a Dios, para que la imagen de Dios y su presencia se muestre en nosotros. Para que al igual que los ángeles cantemos: “Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres” (Lucas 2:14).

¡Feliz y bendita Navidad para todos! l