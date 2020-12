Ortiz reforzó aspectos tácticos y pelota parada

24/12/2020 - 02:14 Deportivo

Mitre tendrá domingo su última oportunidad de seguir soñando con la clasificación, cuando desde las 21 horas reciba a Alvarado de Mar del Plata. El Aurinegro está obligado a ganar en el cotejo de la quinta fecha de la zona Reválida A, del Torneo de Transición de la Primera Nacional y su entrenador, Hernán Darío Ortiz, es consciente de eso.

Por eso el “Indio” ayer reforzó varios aspectos tácticos durante la práctica que se desarrolló en el predio deportivo de San Marcos. El DT de Mitre también puso mucho énfasis en las jugadas con pelota parada, tanto en ataque como en defensa, porque sabe que, en partidos cerrados, puede ser la llave para destrabarlos.

Tras la práctica de ayer, el volante Israel Roldán dialogó con la prensa del club y dejó sus impresiones sobre el andar de Mitre en el certamen, en el que ocupa la penúltima posición de su grupo con 3 puntos (tres empates y una derrota), a siete del líder Barracas Central y a cinco del escolta San Martín de San Juan.

“Sacando el partido con Madryn, en los otros tres anduvimos muy bien. Sé que nos falta esa cuotita de suerte para poder ganar, sobre todo cuando pasamos arriba en el marcador. Se lo merece el cuerpo técnico y el equipo. Creo que este domingo se nos va a dar porque venimos trabajando muy bien”, dijo.

Para Roldán, no es excusa tener un equipo nuevo: “Ya venimos trabajando juntos de hace cuatro o cinco meses, no hay que poner excusas. Los árbitros tampoco nos están ayudando, todas las divididas son para los otros, pero no hay que poner excusas. Creo que el domingo va a ser un lindo partido y tenemos la confianza de poder ganar”.l