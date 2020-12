Tevez: “Nos tocaron el orgullo y salió el Boca que queríamos”

24/12/2020 - 02:23 Mundo Boca

Otra vez volvió a ser de los mejores de Boca, que anoche revirtió la serie ante Racing y se metió en las semifinales de la Copa Libertadores de América. Carlos Alberto Tévez se mostró feliz por la clasificación y destacó después del partido la reacción de todo el grupo para dar vuelta el 0- 1 de Avellaneda la semana pasada.

Carlitos, de gran partido a pesar de no haber convertido, resaltó el espíritu que tuvo el equipo. Y rápidamente puso paños fríos: “No éramos los peores ni ahora los mejores. Tenemos que buscar equilibrio para que todos los partidos sean igual. Pudimos conseguir la clasificación y nos pone muy felices”.

Luego, Tévez contó por qué no ejecutó el penal que finalmente terminó convirtiendo el colombiano Sebastián Villa y que, a la postre, le valió a Boca el pase a semifinales.

“Ayer (por el martes) yo pateé tres penales y me los atajó Esteban Andrada. Hoy Villa me pidió patear, ayer había metido todos y me pareció justo que pateé él”, confesó “Carlitos” después de la victoria ante Racing por 2 a 0.

A su vez, el “Apache” declaró: “Nos tocaron el orgullo y hoy salió el Boca que todos queríamos”.

Y en este sentido, el Nº10 “xeneize” aseveró: “Tenía que salir el espíritu. Era más psicológico que otra cosa. Sabíamos que teníamos que presionar, no podíamos jugar a esperar. Por eso reitero, creo que salió el Boca que queremos todos”, sentenció.

La rompió

El “Apache”, acompañado por Soldano en ataque, realizó un buen partido a pesar de no haber podido convertir. Arias le sacó dos bolas bárbaras en la primera parte. No obstante, el 10 terminó festejando junto a sus compañeros en la “Bombonera”. Generoso, le cedió además el penal a Villa para el 2-0.

Por último, Tévez aseguró: “Este Boca, como veo a mis compañeros y al grupo, es el que todos queremos. Por eso creo que debemos trabajar y buscar ese equilibro para que todos los partidos sean iguales”, cerró el máximo emblema que tiene Boca Juniors en su plantilla actual. l