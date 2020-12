FÚNEBRES | 24 de diciembre del 2020

24/12/2020 - 02:32 Funebres

FALLECIMIENTOS

24/12/20

- Luis Alberto Sepúlveda (Los Telares)

- María Aidé Tolosa de Aide (Frías)

- Rafael Arcángel Arce

- Celia Maguicha (Loreto)

- Liliana Bersabé Jugo

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALICIA ENRIQUETA BRAVO COLLADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/12/20 en C.A.B.A. y espera la resurrección.

Sus hijos Ana María Mema, Guillermo Alegre, sus nietos Ana Karina, Jorge Guillermo y Eleonora Alegre, sus bisnietos Valenttina, Emir, Yamil, Samir, Nahir y Safir Alegre, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ALICIA ENRIQUETA BRAVO COLLADO

(q.e.p.d.) Se durmió en C.A.B.A el 22/12/20 y espera la resurrección.

Su hermana Perla Bravo de Ducca, sus sobrinos Carlos A. Ducca y Cristina Infante de Ducca, Ana Inés Ducca y Marcelo Cioccolani y Hugo Camilo Ducca y Ana María Santillán de Ducca participan su fallecimiento ocurrido en la ciudad de Bs. As. y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALICIA ENRIQUETA BRAVO COLLADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/12/20 en C.A.B.A. y espera la resurrección.

Sus hijos Jorge Lionel, Ana María, Ricardo Daniel, Alicia del Valle Mema y Patricia Alejandra Ibáñez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROGER ANTONIO GODOY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/12/20 y espera la resurrección

"Que Dios te bendiga y te lleve a su paraíso, porque sembraste sabiduría y buenos ejemplos”. Prof. Martín Acuña, su esposa Prof. Elena I. Broggi, sus hijas María Laura y María Elena y sus respectivas flias, lamentan profundamente y acompañan a su esposa Negrita Grecco, sus hijos, nietos, demás fliares. y amigos más próximos ante la irreparable pérdida de nuestro distinguido y apreciado amigo. Roger querido tu amado Mitre está de duelo. Oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCELO ALEJANDRO MALDONADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/12/20 y espera la resurrección.

Su tía Blanca Eusebia Reyes Vargas, sus primos Carlos y Liliana con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCELO ALEJANDRO MALDONADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/12/20 y espera la resurrección.

Su primo Luis Carlos Falcione, sus hijos Pablo, Diego y Ana Gabriela con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCELO ALEJANDRO MALDONADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/12/20 y espera la resurrección.

Su prima Liliana Falcione de Asar, su esposo Carlos Alberto Asar, sus hijos Charly y Mariana con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCELO ALEJANDRO MALDONADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/12/20 y espera la resurrección.

Alicia Vilanova, sus hijos Pablo, Diego y Ana Gabriela con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NILDA AZUCENA PÉREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Cipolletti - Río Negro, 22/12/20 y espera la resurrección.

Tus hijos Nené, Zulma, Julio, Poli y Martha Elena Cruz con mucho dolor participan tu partida. Como gran madre que fuiste entregaste tu vida por tus hijos, nietos y bisnietos. Has sido un ejemplo de un ser solidario y comprometido con el otro y seguro desde el cielo nos seguirás cuidando. Por el amor que tuviste a Dios, nos legaste muchos testimonios de fe. Hoy rogamos por tu eterno descanso en paz. “Que brille para ti la luz que no tiene fin”. Elevamos oraciones en tu querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SARA SERAFINA AGÜERO DE PERALTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/12/20 y espera la resurrección.

El Colegio de Odontólogos de Santiago del Estero, a través de su honorable consejo directivo participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su colegiada Dra. Mariela Alejandra Peralta, acompañan a su colega y familia en estos momentos de dolor y elevan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

RITA GRACIELA DEL VALLE GALLO (Cucusa)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/12/09 y espera la resurrección.

“Hija querida, todavía me cuesta creer que no estás a mi lado. No hay un minuto que no piense en vos, te extraño tanto. Si parece que fue ayer todo lo que me pasó. Que cruel fue la vida conmigo. Estés donde estés, te pido que me ayudes a seguir adelante por tus dos hermanos. Hasta siempre hija de mi alma”. Su madre Nena Trejo.

RECORDATORIO

CARLOS ALBERTO ZEBALLOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/12/19 y espera la resurrección.

A un año de tu partida, sus amigos de toda la vida: José Patricio Herrera, Miguel Ángel Pernigotti, Rolando Moretta , Julio César Corbalán, Raúl Lami, Jaime Coron

el y Darío Díaz, te recordamos por siempre, que Dios te tenga en la gloria.

INVITACIÓN A MISA

OLIMPIA MIRANDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/12/20 y espera la resurrección.

Querida madre: hace nueve días el Señor te llamó a su presencia, nuestro dolor y nuestra angustia, el Padre Eterno, la transforma en paz, al recordar que fuiste madre ejemplar, luchadora incansable, nos formaste por la senda del amor a Jesús y María. Tuviste las virtudes que más le agradan a Dios “humildad auténtica y caridad profunda”. Fuiste legionaria de la Pquia. San Roque y durante muchos años perteneciste al Grupo de Adoración y Alabanza al Santísimo de la iglesia Catedral Basílica.

Vivirás eternamente en el corazón de tus hijas, Fidelia y Mirta, tus nietos, bisnietos y demás familiares. Invitamos a la misa que se oficiará en la Catedral Basílica a las 20 hs. el día 25 de diciembre al cumplirse nueve días de su partida al reino celestial.

RECORDATORIO

HUMBERTO BERNABÉ QUIROGA (Rudy)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/10/15 y espera la resurrección.

Mi Negro querido otras fiestas más sin tu presencia, ya nada es como antes, solo el amor que siento por vos, la ilusión de verte llegar, la falta que me haces.

Te amo y te respecto como siempre y lo seguiré haciendo hasta el día que nos encontremos nuevamente. Te quiero, te quiero mi Negro querido.

Su esposa Noemí Herrera lo recuerda con mucho cariño.

RECORDATORIO

RENÉ ORLANDO ABREGU DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 24/06/19 y espera la resurrección.

Que no daría por regresar el tiempo atrás, por volver a darte un beso y decirte lo mucho que te amo y me arrepiento si alguna vez no me comporté bien contigo.

“Te has ido para siempre de este mundo y jamás podré borrar de mis oídos el sonido de tu voz, en mi mente me parece estar escuchándote sonreír, mi corazón parece que latiera más fuerte porque siente que estás llegando para visitarme. Todo lo que tenga que ver contigo lo seguiré conservando porque quiero mantener vivo tu recuerdo”.

“Aunque te hayas ido para siempre, no habrá nadie que pueda llenar el vacío que estás dejando dentro de mí. Mi amor por ti ha sido tan inmenso que así volviera a nacer me enamoraría nuevamente de ti.

Han pasado muchas cosas desde tu partida, que sin duda con vos aquí sería todo más fácil.

Cuida siempre de nuestros hijos mi viejo. Guiarlos para que hagan las cosas bien. Y que siempre sean unidos.

Hoy nos toca brindar por segunda vez mirando al cielo con lágrimas en los ojos, es imposible no extrañarte.

Te amo para siempre Orlando

Tu esposa Luisa Silva, tus hijos, nietos y bisnietos lo recuerdan con cariño al cumplirse un año y seis meses de su partida a la Casa del Señor.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

PAULA ADELINA FERREYRA DE NAVARRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/12/92 y espera la resurrección.

No existe el tiempo ni la distancia cuando se ama de verdad, ni mucho menos el olvido cuando Dios es su infinita misericordia. Te tiene en el cielo, como una estrella que ilumina, irradiando amor eterno de esposa y madre. Su familia invita a la misa que se oficiará hoy a las 21.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse veintiocho años de su fallecimiento.

RECORDATORIO

AGUSTÍN OSCAR CHÁVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/5/07 y es pera la resurrección.

Querido Polo, esta Nochebuena, en ensueños, te regalamos este inmenso ramos de rosas rojas y blancas… y muchos, muchos abrazos y besos de parte de todos nosotros los que muchos te queremos y recordamos en todo momento de todos los días y esto es para decirte y desearte un ¡Feliz cumpleaños, Polito! Que lo cumplas feliz, allá junto a Dios, nuestro Señor, en su morada santa, donde vives y vivirás eternamente.

Sigue protegiéndonos y acompañándonos. Su esposa Celia, hijos, nietos y bisnietos: Marisa y Buby; Susana y José; Judith y Ramón; Santiago y Silvina; Javier y Carolina; Iván y Eliana; Jesús y Gise; Facundo y Lourdes; Andrea, María Belén, Pablito, Pili y Samanta. Rogamos una oración. Que descanse en paz y brille para el la luz que no tiene fin.

RECORDATORIO

JOSÉ LUIS CÁCERES – MARÍA DEL C. RODRÍGUEZ DE CÁCERES – REYNALDO NARCISO CÁCERES

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 30/12/02 – 21/06/04 y 24/12/10 y espera la resurrección.

“Oh, Dios hoy queremos honrar a nuestros queridos padres y hermano. Darte gracias por los padres que tuvimos con sus trabajos y desvelos nos han ayudado a crecer y caminar por la vida. Concédenos Señor largos días de vida en la tierra y tengamos la alegría de vivir eternamente con ellos en el cielo. Sus hijos Cristina C. de Godoy, María Teresa C. de Ledesma, Luciano Joaquín Cáceres e Isabel del V. C. de Ledesma y sus respectivas familias los recuerdan con inmenso amor en estos tiempos de Navidad.

INVITACIÓN A MISA

LUIS RAMÓN TOBAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/11/20 y espera la resurrección.

"Aún te sigo amando de la misma forma que te lo prometí, aún guardo tus hermosos recuerdos, aunque la vida hizo que te fueras para ser nuestro ángel guardián. No puedo arrancarte ni borrarte de mi mente, hoy sigues viviendo dentro de mí, me acompañas en mis alegrías y en mis ratos tristes, como siempre lo hiciste. Que en vos brille la luz que no tiene fin y nos sigas bendiciendo y cuidando como siempre lo hiciste, te recordamos siempre". Tu esposa Blanca Azucena Coronel, sus hijos Luis Ernesto, Luciana Carina y Lorena Vanessa Tobar Coronel, tus hijos pol. Christian Silva y Patricia Figueroa, sus nietos Luisina, Agostina, Pilar, Ignacio y Luciano, invitan a la misa al recordarse un mes de su partida en la Pquia. Santa Rita hoy a las 20,30 hs. Elevamos oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

MARGARITA IBARRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/12/19 y espera la resurrección.

“Madre, tu partida fue triste y muy dolorosa. Danos fuerza para seguir adelante y paz para encontrar el consuelo definitivo. Te amamos y te extrañamos, hoy más que nunca. Tus hijos Héctor, Marta, Kiki, Sandra, Daniel, Oscar y Karina; tus hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 12 en la parroquia Santa Rita del barrio Jorge Newbery, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

ARCE, RAFAEL ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/20|. Sus hijos Miguel, Rafael, Guillermo, Soledad, h. político Verónica, Karen, Ema, nietos Maria, Anabela, Juan Cruz, Ailen, Macarena, Gaspar, Edgar, Santiago, Ángel, su bisnieto Augusto y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Piedad. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ARCE, RAFAEL ARCÁNGEL (PACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/20|. Su hermano Juan María Arce su cuñada, Ebe Luz Jiménez y familia participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 9 horas en el cementerio de La Piedad .

ARCE, RAFAEL ARCÁNGEL (PACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/20|. Su hermana Graciela Arce (Tota),sobrinos y su ahijado Diego participan con dolor su fallecimiento,sus restos serán inhumados hoy a las 9 horas en el cementerio La Piedad

BRAVO COLLADO, ALICIA ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A el 22/12/20|. Su prima hermana Sara Alicia Bravo de Collado, sus hijos Walter, Antonio, José, Rafael y Daniel con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DELLA ROSA, SANTA FLORENTINA (FLORINDA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Eva Beltrán lamenta participar su fallecimiento, acompaña en el dolor a la estimada Carolina y familia. Florentina descansa en la paz del Señor. Eleva oraciones en su memoria.

GODOY, ROGER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/20|. Hoy fue para siempre, como vos, que serás eterno para nosotros. Descansa en paz Gordo, luchaste más de lo que podías, nos dejaste tu legado, fuiste ejemplo de padre, hijo, esposo y amigo. Sos nuestra esencia, sos nuestra raíz, en todos y en cada uno de nosotros siempre estarás. Gran luchador y guerrero, te despedimos de pie y con aplausos, hasta pronto. Te amamos. Su esposa Negrita, tus hijos Cecilia y Pablo Llapur, Verónica y Pablo Giangreco, Laura y Patricio Gasidolfi, Constanza y Matías, tus nietos Santiago y Emilia, Guillermina, Federico y Francisco Paz y Amparo.

GODOY, ROGER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/20|. Querido abuelito. Sus nietos Guille, Fede y Fran te despedimos con profundo dolor y elevamos oraciones en tu memoria.

GODOY, ROGER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/20|. Dios nos promete fuerza para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino. Dios guarde tu alma, querido cuñado. Sus hermanos políticos José Emilio y Aída, sobrinos Fernanda Lorena, María Belén y José Grecco, sobrino pol. Ramiro Fernández, sobrinos nietos Valentina María y Nicolás Fernández Grecco, acompañan con profundo dolor su partida.

GODOY, ROGER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/20|. Su madre política Beatriz Pellene de Grecco e hijos participa con profundo dolor su partida al reino de Dios.

GODOY, ROGER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/20|. Su tía Isabel Arjona de Sosa, sus hijos Susana, Héctor y Fernando y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria. Acompañan a su esposa, hijos y nietos en tan doloroso trance.

GODOY, ROGER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/20|. Gerardo Di Lullo y Miriam Pereyra de Di Lullo, Martín Di Lullo, Germán Di Lullo y Noelia Amoedo de Di Lullo, Andrea Di Lullo y Martín Abutti, Luis Guantay, participan con dolor el fallecimiento de Roger. Acompañan a su esposa Negrita, a su hija Cecilia y Pablo y demás familiares, con mucho cariño y oraciones en estos momentos de tanta tristeza.

GODOY, ROGER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/20|. Chini Filippa de Guber y sus hijos Rosita y Daniel despiden a su queridísimo amigo Roger y acompañan a Negrita, Matías, Cecilia, Verónica y Laura en este doloroso y triste momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

GODOY, ROGER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/20|. Querido consuegro y amigo acompañamos con mucho dolor a la familia. Teddy Gingreco, Lorena y Miguel participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GODOY, ROGER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/20|. José Rafael Ingratta, su esposa Teresa Silvia Giangreco, sus hijos Silvia Paola y Javier Taborda, Mónica Analia y Arnaldo Soria, Mariela Nataly y sus respectivas flias. participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GODOY, ROGER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/20|. Teddy Giangreco, sus hijos Lorena y Miguel Brandan, Pablo y Verónica Godoy y flia. Participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

GODOY, ROGER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/20|. Esmeralda Filippa e hijos acompañan a su esposa y familia ante tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

GODOY, ROGER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/20|. Juan Delicio Camuz y familia participa su fallecimiento, acompaña a toda su familia en el dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

GODOY, ROGER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/20|. Ada Beatriz Flores de Ferreira, sus hijas Soledad y Carolina Ferreira y familias, participan con dolor el fallecimiento del amigo Roger Godoy y acompañan a su familia. Ruegan una oración en su memoria.

GODOY, ROGER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/20|. Las amigas de su hija Laura, participan de su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su memoria.

GODOY, ROGER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/20|. AGK Estudio de Arquitectura acompaña a su socia Verónica y a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

GODOY, ROGER ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/20|. Guadalupe Anna y Germán Ebrecht participan de su fallecimiento y acompañan a sus hijas Verónica y Laura y a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Directores médicos: Dr. Roberto Costilla y Dra. Teresa Sánchez Cantero, Gerente CPN. Roxana Menard, cuerpo médico y personal de Clinica Arcadia participan el fallecimiento del padre del contador de la Institucion , CPN Claudio Gómez Toledo y elevan una oracion a su memoria.

GÓMEZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Dr. Jorge Acosta, su esposa Dra. Teresa Sánchez Cantero y sus hijos Milagro y Jerónimo acompañan al querido Claudio en este difícil momento.

GÓMEZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Héctor Daniel y Hada Betsabé Carrizo Sosa, participan con profundo dolor el fallecimiento de Fernando, su dilecto primo hermano y acompañan a sus hijos Fernando, Claudio y Marcelo Gómez Toledo, hijas políticas y nietos, a sus hermanos Mercedes, Pedro y Estela con sus respectivas familias y demás deudos. Elevan oraciones en su querida memoria. "Que la Estrella de Belén ilumine su camino al encuentro con el Señor".

GÓMEZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Sus ex-compañeros del Nuevo Banco Santiago del Estero Allones, Arriazu, Basualdo, Biasoni, Castillo, Cavalotti, Cortez, Dorado, Fernández, Fini, Galván, González, Herrera, Ibáñez, Isorni, Ledesma, Moreno, Pellizari, Pittati, Renner, Richard, Robato, Rojas, Rhuiz, Saban, Suárez, Tonsic, Yocca. Participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. César Manzur, sus hijos José, Rafael y Anita, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Fernando, Claudio y Marcelo en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Tato González, Betty Manzur y sus hijos Fernando, Sebastián y Ángeles y sus nietos Juan Cruz y Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a sus hijos en tan doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Sus hermanos Germán Jantzon y Cristina Josefina Cardoso Venti, sus sobrinos: Christian Jantzon y Solana Remis, Juan Manuel Jantzon, Josefina Jantzon y José María Corral, Maria Emilia Jantzon y Gonzalo Paez De La Torre, sus sobrinos nietos: Tomas Jantzon, Ignacio Jantzon, Felicitas Jantzon, Consuelo Corral y Emilita Paez de la Torre, participan con gran dolor del fallecimiento de su hermana y tía, rogando por su eterno descanso a la derecha de Dios Padre todopoderoso, contemplando la Luz de su rostro por toda la eternidad.

JANTZON, MARÍA BERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/12/20|. Washington Inca Cardoso (h), sus hijos Ana Lucia Cardoso y Juan Facundo Cardoso, y su hermana Teresa Josefina Cardoso Venti, y su hijo Patricio Tracey, participan con profundo dolor del fallecimiento de la querida Maria Berta, rogando que descanse en paz a la derecha de Dios Padre y que brille para ella la luz que no tiene fin.

JUGO, LILIANA BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/20|. Su madre Nelli Juárez, sus hermanos Nancy, Ricardo, sobrinos Gastón, José, Maricel, Walter, Dani, Melina, su cuñada Magali y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10hs en el cementerio Los Núñez. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Sus primos Ing. José Gigli, Lic. Cecilia Falcione, Dra. Constanza Gilgli y flia; Dra. Julieta Gigli y familia ; y contador Federico Gigli participan su fallecimiento y acompañan a Martita e hijos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Su prima María Inés Falcione y sus hijos Aldo Nicolás, Antonella y Franco Luciano participan con mucho dolor el fallecimiento del esposo de su prima Martita y piden consuelo para toda la flia.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Sus tíos Elsa Romero, Pedro Santillán, sus primos Pablo y Daniela, Andrea, Ian y Lorena. sus sobrinos Nara, Milagros e Ignacio Santillán y Mateo Zapater, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Su tía Ada Montenegro y sus primos Silvia, Puchi y Marisa Romero y sus respectivas familias participan con dolor de su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Equipo directivo y personal de la Escuela Especial Nº 240 Dr. Ramón Carrillo, acompañan a la Lic. Marta Moyano y familia en el fallecimiento de su Sr. esposo. Elevamos una plegaria por su eterno descanso.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Sus amigos: Dr. Luis Fernando Castillo Argañarás. Lic. Bibiana Castillo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Guillermo, Cristina, María Alejandra y María Florencia Azar despiden al querido amigo Marcelo y acompañan a Martita y sus hijos en este doloroso momento.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. El Colegio Profesional de Psicopedagogos de Santiago del Estero participa del fallecimiento del esposo de la colega y socia Lic. Marta Moyano. Se ruega una oración en su memoria.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. "El Señor te bendiga y te guarde y te muestre su santo rostro". Sus amigas Liliana Remersaro, María Amestegui, Cristina Martinez y Michelle Martinez ruegan oraciones por su eterno descanso.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Los afiliados y comisión directiva de APUNSE participan del fallecimiento del hermano de nuestra compañera nodocente Adriana Verónica Maldonado, acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Jorge Cejas y familia participan con profundo dolor y acompañan a la familia en este difícil momento.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. María del Valle y Luis Enrique Sgoifo participan su fallecimiento, acompañan a su esposa Marta e hijos en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de toda su familia.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Sabemos que su partida es sentida, sabemos que lo extrañaremos, pero también sabemos que ahora está en paz en el cielo. La familia de Mario Ángel Cavallotti hacen llegar sus sinceras condolencias por ésta pérdida.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Ese día me quedé pensando que algunas personas jamás nos dejan, nunca se van por completo, aunque ya no estén. Su esencia queda, su voz se escucha, las sentimos sonreír. algunas personas jamás no nos dejan… son eternas" (San Agustín). Querido Marcelo te extrañaremos y siempre te recordaremos. Luis Angel Moyano, Elizabeth Villagra y sus sobrinos Luisito y Felipe.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Tomás Eugenio Lucio, Ricardo Schiava, Ricardo Alejandro Schiava, participan el fallecimiento del hijo de nuestro amigo y compañero de tareas, Ciro Maldonado. Ruegan por su eterno descanso y por el consuelo de Ciro y su familia.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. "Dios te espera en el cielo, querido Marcelo descansa en paz". Rebeca Fline, acompaña a Marty en este difícil momento y ruega bendiciones en su hogar.

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Los socios del Sanatorio 9 de Julio, acompañamos a familiares y amigos con dolor por su partida, a quien fue integrante de la Tercera Orden Franciscanas. Rogamos oraciones en su memoria

MALDONADO, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá." Juan 11:25.

La comunidad educativa del CEIJA "San José Obrero" acompaña con profunda tristeza en este difícil momento, a su compañero de tareas Prof. Gustavo Rafael Maldonado, ante la partida a la casa del Padre, de su hermano Marcelo. Rogamos una oración a su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ARCE VDA. DE MANSILLA, ADELAIDA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/20|. Su hijo Alfredo, su hija política Yolanda, y Héctor, sus nietos Lucas, Sebastián, Natalia y Roxina, bisnietos y demás familiares la recuerdan a un mes de su partida a la Casa del Señor. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

AUAD, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/18|. Al cumplirse dos años de su fallecimiento, su esposa María Elena Santillán de Auad, sus hijos Alejandro, Daniel, Ana María, Ana Cristina con sus respectivas familias, sobrinos y amigos lo recuerdan con el cariño de siempre. Elevan oraciones en su memoria, rogando por el descanso eterno de su alma.

CORIA, ELDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/12/14|." Cuando lamenten mi partida, cierren sus ojos al mundo y pronuncien una oración ferviente, que llegue a mi espíritu, pues ya me he elevado a la vida eterna. Su hija Alejandra, su hijo político Williams, sus nietas Ludmila y Guillermina y demás familiares ruegan oraciones en su memoria al cumplirse 6 años de su fallecimiento.

GÓMEZ, MILAGRO DE JESÚS (Mochita) (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/07|. A ti hermana amada y demás ancestros que nos precedieron: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Noche Buena! Allá en vuestros nuevos cielos. Es de dignos recordarlos a nuestros amados padres, hermanos que ya no están con nosotros y en forma especial a ti querida hermana Milagro ¡Bendita seas! Desde el cielo el sol naciente les abre camino hoy y con la misma velocidad de la luz estás aquí, están todos para hacerme compañía en este día tan especial, esta noche tan sagrada para mí hoy el cielo desangra su rojo dolor, los árboles de pie muestran su presencia resignada. La casa todo está como entonces solo esperando que se produzca vuestros regresos de alguna manera ¡qué hermosos! fueron otros tiempos con aquellos días, aquellas tardes, aquellas noches estrelladas, aquel amanecer cuando moría la última estrella como dando paso a la luz de un nuevo día, pero hoy es distinto es otro amanecer y es aquí donde se detiene mi barcaza para llorar tu ausencia, que a pesar del tiempo transcurrido a estas horas no he logrado superar. En este día y en esta noche la Navidad está vibrando con intensidad en mi vida como en aquellos tiempos, como despidiendo el año viejo que se va y el año nuevo que llega enseguida nomás y yo estoy aquí en el mismo lugar de siempre como queriendo resucitar el tiempo que se fue o que sigue aquí, aquel cuando tú estabas y todos rodeando la mesa familiar en esas noches tan sagradas para nosotros y para el mundo cristiano. Cuantos años han pasado, por eso me sorprende que nada está congelado para mí, ¡Salve! rincón florido de mi casa campesina, mi casa pequeña, eras como el sol que alumbrabas nuestras vidas, la presencia de mis adorados padres y hermanos ellos mismos eran nuestro ejemplo, por su compartamiento dentro y fuera del lugar, supieron sembrar las mejores semillas en el corazón de sus hijos, existía la union familiar, el amor filial, el respeto, la solidaridad, el amor al trabajo, han fijado muchos su atención en la Educación, la moral, la espiritualidad y también en lo material, mi papá era un viejo agricultor de la la zona tenemos finca y ahí trabajaba, jamás aspiró a ser rico, si bien es cierto que es un medio pero no era un fin, colaboraba mucho en la escuela y con los maestros, en todo sentido era muy solidario, siempre estaba dispuesto a tender una mano desinteresadamente. Así de simple. Por eso doy gracias a Dios, por los padres que hemos tenido en esta vida, si hay algo que tendría que pedirle a Dios, antes de irme, le pediría que quisiera tener los mismos padres en mi próxima vida encarnada. ¡Señor, qué educación era la de antes tanto de padres como la de maestros ! padres y hermanos y vos Mochita, que ahora se han roto las cadenas que los tenían prisioneros aquí en la tierra y son libres y vuestras almas pueden volar por el mundo sideral, ustedes que se llevaron el misterio de mis esperanzas y el silencio de mis tristezas. La vida todo se lleva, pero nuestros recuerdos no, nuestros padres y hermanos que nos precedieron están ahí, como un ejército en marcha, caminando sobre mi corazón y golpeando nuestros recuerdos, dando sol y sombra a mi vida, pero hoy como ayer llevo mi dolor a cuesta, aunque intento superar, más crece en la profundidad de mi ser. Ahora que son libres pueden llegar a donde quieran, por eso mismo sé que en esta noche que nace el "Niño Dios" hecho hombre, para enseñar y alumbra el mundo con su luz; estarán compartiendo la mesa conmigo como otrora y habrá una copa por brindar. Mochita quisiera decirte muchas cosas, pero no puedo, tú ya sabes, la luz del sol no basta para alumbrar la noche de esta tierra. Hoy estaré rezando por ti, por mis padres y mis hermanos que se fueron, seguiremos unidos en el recuerdo. Padres amados, hermanos y vos Mochita les pido mi "bendición". Amén, amén, amén. Tu hermana que no encuentra consuelo. Farides Gómez de Orieta.

MENDOZA, JULIO MARTÍN (Machín) Cabo 2do. de la Armada Argentina. (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/82|. Homenaje Póstumo. Desaparecido el 2/5/82 con el hundimiento del Viejo Barco guerrero Manuel Belgrano, en conflicto bélico con las Islas Malvinas y Gran Bretaña. Con gran behemencia y sentimiento, en las postremerías del año 2020, te rindo este postrer homenaje, lleno de dolor y recordación permanente por haberse cumplido el 2/5/20 pasado, treinta y ocho años (38 años) de su desaparición y que por sentirme acuertelada en esa fecha no pude rendirte el homenaje como te merecías al igual que tus compañeros, por mar, cielo y tierra lo que pudo el valor y heroísmo de ti y de todos los demás combatientes enfrentando a una de los mayores potencias, evocamos a Julio Martín Mendoza Patrono de la Escuela Nº 885, la cual lleva su nombre de la localidad de San Lorenzo Dpto. Banda, de la cual revisto el cargo el cargo de directora titular en situación de revista. Que dicho establecimiento tiene el alto honor de llevar el nombre de un héroe de Malvinas Argentina. Que dio la vida por su Patria, caído en el hundimiento del Crucero Ara Gral. Manuel Belgrano en el conflicto bélico en las Islas Malvinas con Gran Bretaña en el Atlantico Sur, pasando a la inmortalidad aquel 2/5/82, desde aquella fecha para mí es un recuerdo permanente de todos los que dieron la vida por la Patria, como se recordará este marino tiene sus raíces en esta localidad de San Lorenzo, concluído sus estudios secundarios en la Escuela del Centenario y llevado pro su vocación de marino ingresó en la Escuela de Mecánica de la Armada, egresando con el título de Mecánico de Armas, de allí fue trasladado al viejo Barco Guerrero Ara Manuel Belgrano, del cual hizo su hogar, pues allí vivía, hasta que se produjo su desaparición física. En reconocimiento al héroe que supo vivir y morir por la Patria, se impuso su nombre a dicho establecimiento y se descubrió un Monolito que se encuentra a la vista y a la vera del perímetro de la Escuela para todo aquel que quiera visitarlo, repito es un honor no solo para el establecimiento llevar su nombre, sino también es un privilegio para los lugareños. Este monolito que se encuentra ahí ha quedado como testimonio de una época y un tiempo, época y tiempo que han marcado a sangre y fuego la ruta por la que debe transitar el Pueblo Argentino. Aquel día que vino a su casa paterna, como un vuelo sin retorno y con el pañuelo flameando al viento te despedías dejando caer de tus ojos color de cielo gotas de lágrimas de sangre que no alcanzaron a caer en tierra y así te marchaste, sin duda lejos de imaginar o tal vez sí, que el abismal regalo del océano recogería el último latido de tu carazón de marino, recibiendo por caja mortuoria el casco magestuoso del navío y hoy estás allí, en el mismo que fue tu hogar o tal vez en una lejana estrella custodiando como ayer la soberanía de la Patria eternamente como los demás caídos. Quiera el Altísimo y Señor del universo, para tu mayor gloria, te reencuentres con tus amados padres, que nunca pudieron superar tamaña tragedia. Por ti, por ellos y todos los muertos en combate, en este día elevaré mis pensamientos a Dios para implorar por sus eterno descanso de vuestras almas. Valientes guerreros. Los héroes mueren de pie ¡Viva la Patria! Amén, Amén, Amén. Tu atribulada tía Farides Gómez de Orieta.

ORIETA, VIRGINIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/14|. Mi bien amado esposo ¡Feliz Noche Buena! lleguen a ti, mis caricias a tu corazón y un "te amo eternamente", en estas fechas tan especiales, mi Cristo saluda a tu Cristo y tu Cristo saluda a mi Cristo. En aquel día en los brazos de la Virgen María te alejabas de mi destino, ese vallado impío, te vas a la distancia quiero alcanzarte y no puedo y aquí me quedo buscando el camino que te dio la eternidad y en esta triste orfandad ya me resulta imposible, mi corazón tan sensible y en mis días y noches de dolor pensando en ti me desvelo, pues tu muerte ha golpeado fuertemente mi corazón y es como hubiese sucedido hace un momento, es una imagen y una visión que nunca cambia, un viaje muy doloroso y sangriento pero el poder del amor, dura más allá de la muerte y es por eso yo siendo la misma, no soy la misma ahora, mi lucero del alba, vos has sido para mí como la línea vital, hoy nuestro hogar está vacío, hay un silencio sepulcral, este silencio es lo que más duele, es el silencio lo que vive con uno, para mantener vivo los recuerdos, quiero que sepas que siempre tendré un vacío en mi corazón, hoy me siento desangrar, mis lágrimas están surcando por mis mejillas, no es para menos, ya no veo ni veré más tu presencia física y es lo que mata, quisiera oírte cantar como antes, reírte, que me vuelvas a mirar con esos ojos cautivadores que me hacían tan feliz, por eso mi mente se mantiene pensando en ti, lo mucho que te extraño, quisiera contarte todo como voy viviendo los días de mi existencia aquí, mientras sigo viajando, no es tan fácil, pero tampoco es difícil, la lucha está siempre y bueno la vida es eso lucha yo no retrocedo ante nada ni ante nadie... ni jamás me daré por vencida, sigo siendo "Maestra" y me dedico a escribir para educar al soberano. Sarmiento nos enseñó que la violencia es atrevida, ¡ que acertadas sus palabras ! La Educación está primero, si no hay Educación no hay nada. Punto. Un pueblo educado practica el comportamiento humano, procede bien porque piensa bien, actúa bien, pero claro necesitamos Escuelas completas desde el principio hasta el fin. Esto es lo que estoy haciendo por ahora. Siempre estoy rezando por vos para que Dios te lleve a un plano de luz, es mi deseo que sigas evolucionando espiritualmente, yo nunca te abandonaré y estoy segura que vos tampoco me olvidarás y me darás una mano mientras puedas, siempre estaremos unidos por el amor que nos profesamos en vida terrenal y eso será eterno, yo como siempre sigo por el camino real, vivo con dignidad y respeto como siempre y siguiendo el buen ejemplo que nos dieron nuestros padres en ese tiempo, por eso en tu corazón había mucho amor y eras carismático en tu paso por aquí, por todo ello que Dios te tanga en la gloria y te lleve a descansar. Esta noche es muy sagrada para aquel que tiene poder de entendimiento, la mesa familiar es también sagrada porque recordamos con solemnidad el nacimiento del "Niño Jesús" hecho hombre que viene a dar luz al mundo y apagar la estrella negra que nos circunda, Dios tiene poder ante todo y es el único importantente en la tierra. Punto. Él nos presta la vida por un tiempo, de la vida no es dueño nadie, solamente Dios. Él es el que dispone de nuestra aparición en la tierra y desaparición también, mientras seamos sus hijos Él nos cuida. Por eso esta noche es de oración y recordación sagrada. Por eso yo estaré elevando mis pensamientos a Dios y rogando por los vivos y por los que no están. Amor de mi vida sé que esta Noche Buena y bendecida estarás conmigo como siempre para hacerme compañia y brindar simbólicamente con un fuerte abrazo como otrora y decirnos ¡Feliz Navidad! Amor, como siempre. Dame tu bendición. Tu esposa que no tiene consuelo. Faride Gómez de Orieta.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PALAVECINO, ENZO LIZANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/20|. Ex docentes de la Escuela N ° 341 " Padre O. Perillo " Sras. Ana María Prados de Díaz y Susana Chipoleti de Mitre participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Enzo, quien fuera director y luego supervisor de nuestra escuela. Excelente persona y profesional e incansable trabajador. Elevan oraciones en su memoria y abrazan a su familia en esta irreparable pérdida.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AGÜERO DE PERALTA, SARA SERAFINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Acompaño en tan difícil momento a su esposo Feliciano Peralta, hijos, Daniel y Mariela. Esposa, madre y docente ejemplar. Que brille la luz que no tiene fin. Condolencias a toda la familia Peralta. Faci Guiscafre, Marta Valdez, e hijos Juanci y Romina.

AGÜERO DE PERALTA, SARA SERAFINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Comisión directiva y empleados del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de la Dra. Mariela Peralta, socia de nuestra Institución. Se ruegan oraciones en su querida memoria, y por la pronta resignación de su familia.

MAGUICHA, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Sus hijos Albia, Claudio, Nilda, Silvia Tana, Estella, Cuny, María, Daniel, Juan, Negro, Beatriz, h. politico, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

MANZUR DE MALDONADO, SEFERINA SUCEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/12/20|. Nada de estéril en tu vida, en la que prodigaste ternura, amor, ejemplo y entrega a quienes tuvimos la inmensa dicha de compartir este largo camino".Dr. Luis Delfin Richetta, Dra. Liliana R. Salomon, Dr. Luis Alfredo Richetta. Cra. Sofia Rosella Richetta ruegan una oración en su memoria.

ROMANO, RAÚL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Sus hermanos que siempre lo recordarán: Valentína, César y Mary participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz. Frías

ROMANO, RAÚL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Su hermana Valentina de Zurita, Manuel Zurita, sus sobrinos Gustavo, Ruben y Patricia y sus respectivas flias, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

TOLOSA DE LUNA, MARÍA AIDÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Su esposo Héctor "Chingo" Luna, su hija María José, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en cementerio San Agustín el día 23/12/20. Casa de Duelo: F.M. Esquiú 577 B° Oeste. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

TOLOSA DE LUNA, MARÍA AIDÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/20|. Familia Cisterna participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de María José Luna. Elevan una oración en su memoria. Frías.

-