La santiagueña Sol Buzatto vestirá la camiseta de Las Leoncitas en los duelos amistosos de enero

25/12/2020 - 21:34 Deportivo

La jugadora de hockey sobre césped del Santiago Lawn Tennis Club, Sol Buzatto, quien participó a mediados de diciembre de la primera concentración nacional en el Cenard, junto a la preselección argentina de Las Leoncitas, tendrá una nueva oportunidad para seguir demostrando que puede quedar en el plantel argentino ahora para enero del 11 al 20.

Así se desprende de la nueva convocatoria que lanzó recientemente la Confederación Argentina de Hockey sobre Césped y Pista, tras un comunicado oficial en el que aparece en la lista nuevamente la defensora cental del elenco santiagueño, para sumarse a lo que será su segunda chance junto a las mejores jugadoras del país en Buenos Aires.

Cabe recordar que Sol Buzatto estuvo en la primera concentración que se hizo diciembre en el Cenard durante una semana, bajo las órdenes del entrenador Fernando Ferrara, quien vuelve a tener en cuenta a la santiagueña para ser parte del plantel nacional, y vestir la camiseta de Las Leoncitas. El equipo tiene planificado realizar partidos amistosos ante el seleccionado de la India.

Esta preparación del seleccionado Junior se viene desarrollando con vistas al Panamericano que se iba a jugar en Chile en abril pasado y que se pospuso debido a las circunstancias sanitarias derivadas de la pandemia.

Sol Buzatto tuvo que esperar la habilitación de la cancha en Santiago para poder entrenar. Así y todo, con poco trabajo, dejó una buena impresión ante los entrenadores nacionales, quienes ahora la vuelven a tener en cuenta para una segunda convocatoria.

Chance

La santiagueña está más que contenta con este nuevo desafío, en donde deberá mostrar todo su potencial en los dos amistosos ante el seleccionado de la India, para poder ser tenida en cuenta por el cuerpo técnico nacional para conformar el plantel de Las Leoncitas.

Ésta es la lista de convocadas: Adorno Guadalupe (Bs. As.), Alias Sol (San Rafael), Almada Busso (Bs. As.), Andrade Catalina (Bs. As.), Bruggesser Brisa (Bs. As.), Buzatto Sol (Santiago del Estero), Cairo Sodía (Bs. As.), Cerundolo María Constanza (Bs. As.), D’Odorico Ana Luz (Córdoba), Di Santo Celina (Bs. As.), Gabutti Martina (Rosario), Guggini Juliana (Bs. As.), Manuelle Victoria (Bs. As.), Miranda Victoria (Bs. As.), Nardi Josefina (Mendoza), Nobile Candela (Rosario), Pacheco Daina (Córdoba), Palet Gianela (Mendoza), Pineda Mariana (Bs. As.) Ramallo Sofía (Córdoba), Raposo Valentina (Salta), Riera Ana Paula (Tucumán), Santa Marina Paula (Tucumán), Sirena Micaela (Bs. As.).