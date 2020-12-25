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CARTELERA TV / 26 DE DICIEMBRE DE 2020

- 21:35 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.30 CINE. LA NAVIDAD DE KARROLL

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 FINDE EN NICK

17.15 CINE. DESEO DE NAVIDAD

18.45 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS

19.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

19.30 MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (CONTINÚA)

21.30 CINE NACIONAL. LA CORDILLERA

22.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.30 CINE NACIONAL. LA CORDILLERA (CONTINÚA)

23.30 CINE NACIONAL. ANIMAL

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

CANAL 14

13.00 FANÁTICAS

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 RECORDANDO

15.30 SÁBADO SAGRADO

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 RECORDANDO (R)

22.30 100 % BÁSQUET


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