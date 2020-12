El “Indio” Ortiz apuntó contra el arbitraje

26/12/2020 - 00:49 Deportivo

Si hay alguien a quien le gusta mantener el perfil bajo, ese es Hernán Darío Ortiz, entrenador de Mitre. El “Indio” no es de polemizar ni declarar cosas fuertes, pero esta vez se salió de su libreto. El DT del Aurinegro expresó su malestar al sentirse perjudicado por algunos fallos arbitrales.

Mitre todavía no pudo ganar en la Primera Nacional y sus posibilidades de clasificación son escasas. Quizás por eso Ortiz salió a decir que siente que “nos está jugando una mala pasada”, al referirse al tema arbitral. Y seguramente mucho tuvo que ver también que su equipo sea señalado reiteradamente como uno de los supuestos “beneficiados” por tener como presidente a uno de los vicepresidentes de la AFA. Justamente uno de los que cuestionó la “preferencia” arbitral, no solamente por el Aurinegro si no por todos los equipos santiagueños, asociando la figura de Pablo Toviggino por su cercanía al presidente de la AFA Claudio Tapia, fue Ricardo Caruso Lombardi, entrenador de Belgrano de Córdoba. Y aunque Ortiz no lo nombró, parece hacer alusión también al DT del “Pirata” en sus declaraciones.

“No es excusa, pero el arbitraje nos está jugando una mala pasada. No nos quejamos, pero es algo que nos viene sucediendo en contra. Algunos personajes se quejan de nosotros, pero nosotros no lo hacemos y entramos a tratar de ser mejores que el rival”, dijo Ortiz, rompiendo el molde de su perfil bajo.

El equipo

Luego de su queja contra el arbitraje y alguien más, Ortiz volvió rápidamente a su perfil bajo y habló de la realidad de su equipo en el certamen, de cara al partido de mañana ante Alvarado, desde las 21 y en el estadio de Roca y Tres de Febrero. “Haremos algunas variantes para ver si podemos seguir mejorando en el juego. Se nos escaparon dos partidos ganables, sobre todo el de Nueva Chicago, que no hizo nada y nos empató en la última jugada. En San Juan me gustó el segundo tiempo del equipo”, señaló.

“Cérica tuvo un inconveniente físico, vamos a esperar a ver si llega. Tendremos a Roldán, que está totalmente recuperado de su lesión y ojalá pueda estar a la altura, es un chico que conozco mucho y nos puede dar muchas variantes”, agregó.

El Aurinegro está obligado a ganar mañana y aunque Ortiz elogió al rival, confía en conseguir los tres puntos. “Alvarado juega muy bien, sale jugando siempre, no es como los equipos que enfrentamos. Intentaremos jugar mejor que ellos. Tenemos muchas ganas de regalarle un triunfo a la gente. Fue un año difícil para todos y sería muy lindo que podamos conseguirlo”, finalizó.