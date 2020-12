Rusia autorizó el uso de la Sputnik V en mayores de 60 años

26/12/2020 - 08:52 Mundo

El ministerio de Salud de Rusia aprobó hoy el uso de la vacuna Sputnik V en personas mayores de 60 años, luego de la enorme polémica que se generó cuando el presidente Vladimir Putin dijo que había decidido no aplicársela porque no estaba indicada para ese rango etario.

La noticia fue revelada a través de Twitter, con un comunicado que indicaba que: "El Ministerio de Salud de Rusia aprobó la vacuna Sputnik V para personas mayores de 60 años después de que los ensayos clínicos mostraran una seguridad y eficacia completas de más del 90% para este grupo de edad. Sputnik V también proporciona una protección completa contra los casos graves de la enfermedad para este y otros grupos de edad".

BREAKING: Russia’s Ministry of Health approved Sputnik V for 60+ population following clinical trials that showed complete safety and efficacy over 90% in this age group. #SputnikV also fully protected from any severe cases in this and other age groups.https://t.co/2XUaHpbgs3