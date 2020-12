Ricky Montaner: “Es una locura lo que pasa con Amén, es histórico para todos”

26/12/2020 - 20:21 Pura Vida

No es la primera vez que Ricardo Montaner le pone su voz a una canción de contenido religioso. Ya lo había hecho con “La Gloria de Dios”, cuya interpretación compartió con su hija Evaluna, y más atrás en el tiempo con otros temas como “Su luz”. Sin embargo, sí es inédita la repercusión que tuvo “Amén”, la canción que escribió en sociedad con sus hijos. Ricky, Mau y Evaluna y su yerno Camilo, la cual también cantan juntos y que estrenó en vísperas de la Navidad.

El día de su estreno, a solo dos horas de haber debutado en el canal de YouTube de Ricardo Montaner, con un video austero, grabado con una sola cámara que se centra en las expresiones en primer plano de cada uno de los miembros de la familia cantando, ya tenía 2 millones de reproducciones; y a dos días, más de 15. El conteo sigue fluyendo, como la canción que hará su propio camino, según lo explicó Montaner desde su cuenta de Instagram adonde se mostró conmovido por la respuesta del público.

“No puedo creer el regalo de Navidad, el amor que le están dando a Amén. Esta canción no es nuestra, le pertenece a Jesús, a Dios, es como un regalo de cumple para Jesús”, dijo Mau desde las redes sociales, y agregó: “Estoy muy agradecido por cada uno de sus ‘ views’ y comentarios..., la gente ha estado escribiendo testimonios bonitos de la canción y eso ya valió toda la pena. No puedo creer, en serio, lo que está sucediendo”. Y ahí cerquita, aprovechando el video en vivo de su hermano, Ricky aseguró: “Una locura la cantidad de gente que ha visto el video y escuchado la canción, esto es histórico para la carrera de todos, no tiene precedentes en la carrera de ninguno”.

Si bien Ricardo Montaner aclaró que no pretende que la canción “Amén” sea asumida como un himno navideño, su estreno en esa fecha tan especial redobló su efecto, más aún en el cierre de un año en el que el ser humano ha experimentado su vulnerabilidad y a recurrido muchas veces a Dios, en sus plegarias, ante la incertidumbre del coronavirus.

Precisamente el tema empieza con un clamor: “Hey, estés donde estés necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad”, se oye en su primera estrofa.

El tema revela qué pilares los sostienen como familia

La canción “Amén” podría convertirse pronto en un hit mundial y revela las fuertes creencias religiosas que une a los miembros de la familia Montaner, encabezada por Ricardo y su esposa Marlene, quien, según lo expresó el cantante fue la que los inspiró con el video, tan austero, íntimo e impactante.

“La primera idea era hacer el videoclip en Jerusalén, queríamos viajar todos a Tierra Santa, pero no podíamos hacerlo en exteriores y no sabíamos a dónde ir. Por la pandemia ya no había aviones y no había posibilidad de ponernos demasiado creativos. Hasta que un día dijimos: ‘¿Sabes qué? Dejemos de pensar. Que Dios se encargue de ponernos creativos.’ Y Marlene, que es la creatividad andante, creó este concepto”, señaló Ricardo en une entrevista con Clarín, sobre el video producido por Ricky López.

Por su parte, Ricky admitió que “esta canción deja en claro también dónde estamos parados todos en cuanto a nuestra fe”, y muestra al mismo tiempo otro de los pilares que los sostienen: “el respeto y la admiración”, que los lleva a ser muy colaborativos entre todos.

En el tintero hay un disco de Navidad y una gira

Las redes sociales han potenciado el encuentro de los “ídolos” con sus seguidores, quienes comparten cada vez más espacios “familiares”. Así Ricardo Montaner va abriendo cada vez más las puertas de su casa y dejando que el público conozca qué sucede, por ejemplo, en una sobremesa como la de Navidad, adonde a través de Instagram se pudo ver y escuchar a su esposa Marlene Rodríguez hablar del nacimiento de Jesús y asegurar que a ella le gustaría tener la disposición de María para aceptar siempre la voluntad de Dios. Esa idea que los motiva, hizo también que Evaluna compartiera su deseo de producir juntos una disco de Navidad. “Pasa la Navidad con los Montaner”, lanzó rápidamente al respecto Mau, durante su charla con Clarín, y confesó que su sueño es poder hacer una gira todos juntos.

Como se recordará en la familia no solo cantan Ricardo, Ricky, Mau y Evaluna, sino también Camilo, el esposo de ésta, que se luce junto a ellos en Amén.