Holywood se alista para el 2021 con muchos títulos

El año 2021 se prepara para recibir una gran cantidad de películas, desde las de terror hasta las de superhéroes, pasando por las reversiones y el cine de autor, pero sin la certeza de saber si podrán ser vistas en sala o si la pandemia las llevará al streaming directamente.

“Viuda Negra”, el tanque de Marvel con Scarlet Johansson, debía verse en 2020, pero los cambios constantes por el coronavirus llevó a Disney a elegir, por el momento, el 7 de mayo para su estreno mundial.

Algo similar pasó en Argentina con “Tenet”, de Christopher Nolan. La cinta se pudo ver en gran parte del mundo y ha liderado una taquilla deprimida por la falta de estrenos, pero las restricciones sanitarias locales, sumado a las exigencias del realizador para que se vea en cines y no en plataformas, impidieron que esta cinta llegara al país en 2020.

Aclamada en el Festival de Sundance, en febrero se espera la proyección de “Una chica prometedora”, ópera prima de la actriz Emerald Fennell, mientras que unos días después llega la esperada “Nomadland”, de Chloé Zao y el protagónico de la oscarizada Frances McDormand.

Otro de los filmes que llamará a fanáticos será “The Many Saints of Newark”, cinta dirigida por Alan Taylor que evocará los inicios del recordado Tony Soprano en New Jersey, o “La crónica francesa”, la postergada nueva película de Wes Anderson. Otro título esperado es ‘Dune’, la adaptación de la novela homónima de Frank Herbert por Denis Villeneuve y que ya fue llevada al cine por David Lynch en 1984.