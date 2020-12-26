CARTELERA TV / 27 DE DICIEMBRE DE 2020

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CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
16.00 CINE. HOMBRES DE HONOR
17.45 30 AÑOS JUNTOS. ¿QUÉ CULPA TIENE FATMAGÜL?
18.45 30 AÑOS JUNTOS. MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS
20.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
20.15 MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (CONTINÚA)
20.30 POR EL MUNDO EN CASA
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.30 MASTERCHEF CELEBRITY. GALA DE ELIMINACIÓN
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 CHIKUCHIS
14.30 RECORDANDO
15.30 RUIDO DE MOTORES
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TICKET AL SHOW
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: BELGRANO vs. DEFENSORES DEL SUD
22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO