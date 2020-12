Pablo Echarri se anima a “Dos solos” con Gastón Pauls

26/12/2020 - 20:36 Pura Vida

Pablo Echarri y Gastón Pauls comparten profesión y una exitosa trayectoria en el mundo de la actuación. Pero hoy, a las 21.30, el segundo asumirá el rol de entrevistador a través del programa “Dos solos” que se ve por la TV Pública, e invitará al primero a echar una mirada sobre los momentos que le ha regalado la actuación y aquellos que han marcado su vida.

En esta ocasión, el actor de cine, teatro y televisión recordará, por ejemplo, aquel angustiante episodio que vivió con su padre, cuando lo secuestraron y le pidieron un abultado rescate, suponiendo que por tratarse de un actor con ascendente fama tendría el monto que le exigían.

“No hay paralelismo entre los actores de Hollywood y nosotros, se piensa que nosotros nos paramos con un buen trabajo, eso es realmente parte de una fantasía. Yo estaba viviendo en un departamento con muy poca plata, con mi viejo secuestrado y gente pidiéndome un millón de dólares... fue un momento donde puse las cosas sobre la mesa y dije ¿Valió verdaderamente la pena haber cumplido este sueño?”, señalará en referencia a lo que trae aparejada la fama, según un adelanto del programa que compartió Televisión.com.

Echarri inició su carrera actoral muy joven, y rápidamente pasó a ocupar el lugar de galán. Después se fue inclinando por la producción, un área compleja, según le dirá a Pauls. “Ese galán original no fue una búsqueda mía, irrumpió en mi vida, y siempre sentí que tenía que hacer un esfuerzo mayor para lograr credibilidad”, expresó.

Por otra parte, Echarri también se abrirá para revelar las sensaciones que le produce estar lejos de las cámaras, y la manera en la que le hace frente a esa situación. “Cuando no estás con cinco cámaras, cuando no hay prensa, cuando no hay un trabajo, agarrate... mi cerebro dispara cantidad de interrogantes, cuando no tengo algo específico en qué ocuparme, algo en que crear”, se lo escuchará decir.

Y agregará: “Soy un tipo que naturalmente desbarata, interiormente, lo construido. Cuando el pensamiento es nocivo y se empieza a hacer carne, empiezo a dudar absolutamente de todo, entonces me transformo en un tipo peligroso para mí mismo y peligroso para lo que he construido. Pero encontré caminos que me hicieron diluir esa pulsión interna”.