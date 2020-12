Previsiones 2021: dólar oficial en $150, inflación hasta el 60% y un crecimiento en torno del 5%

26/12/2020 - 20:56 Economía

Distintos economistas consultados por EL LIBERAL revelaron cuáles son las perspectivas que tienen desde sus diferentes análisis para factores claves de la economía modelo 2021 como el tipo de cambio oficial, la inflación y el crecimiento que se espera para el año venidero.

Rubinstein

En primer término, el director de Rubinstein y Asociados, Gabriel Rubinstein indicó a EL LIBERAL que “la previsión para el tipo de cambio es que va a estar en $122 y la inflación va a ser del 45%”.

También señaló que “la actividad va a subir un 6% el año próximo y en materia de empleo aún no tenemos números definitivos pero creemos que va a subir la tasa de desempleo y por más gente buscando empleo, va a aumentar la tasa de actividad”. Agregó que “el año próximo aunque haya más empleo, va a haber también un mayor desempleo”. La consultora de Rubinstein, acumula la mayor cantidad de aciertos (5) en 11 meses según el ránking que elabora mensualmente el Banco Central a partir del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

Daniel Marx

A su turno, al ser consultado por EL LIBERAL el ex secretario de Hacienda, Daniel Marx de la consultora Quantum Finanzas, apuntó que “nosotros esperamos para el 2021 un crecimiento del 7%, una inflación del 49% y un tipo de cambio oficial de $150, en estos últimos dos casos punta a punta del año’.

Daniel Artana

Por su parte, el economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel) Daniel Artana, en diálogo con EL LIBERAL se refirió también a estas variables. “Nosotros tenemos una proyección de alrededor del 4% de crecimiento, quizá un poco más porque las condiciones externas son muy buenas pero va a depender que el Gobierno firme un acuerdo con el FMI en el primer trimestre del año porque sino la cosa se va a complicar”.

El economista, señaló además que ‘en inflación tenemos 55% y el tipo de cambio depreciándose en línea con la inflación a lo largo del año pero, eso supone que hay un acuerdo con el FMI’.

Jorge Colina

A su turno, el economista del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa) Jorge Colina, sostuvo a EL LIBERAL que ‘en actividad económica, va a haber una recuperación pero lejos de la magnitud de la caída del PBI en 2020 que se espera sea del 12%.

La recuperación será de un 5% en el mejor de los casos”.

Explicó además que esto será así “porque la pandemia no se fue, no se sabe cómo va a seguir esto. La vacunación no es automática ni masiva y la vuelta a la actividad es limitada porque hay que cumplir con protocolos que lo que hacen es disminuir la capacidad instalada. Por ejemplo: un bar que tiene que trabajar a una capacidad del 60%. Eso significa que la recuperación va a ser parcial”.

Por otra parte, se refirió al tipo de cambio. “El tema del dólar va a ser complicado porque en la medida que haya una brecha muy amplia, que se está ensanchando hacia fin de año, la gente no le vende dólares al Banco Central y el Banco Central va perdiendo dólares, esa tendencia no se revierte, así que va a ser complicado”.

En cuanto a la posibilidad de recuperación del empleo, indicó que “lo que se va a recuperar es el empleo informal, el cuentapropismo y por detrás, el empleo asalariado en negro que es lo que sucedió en el tercer trimestre. Pero, el empleo asalariado en empresas no se va a recuperar y posiblemente caiga aún más cuando se caigan los ATP”.

Sobre la inflación, Colina indicó que “en la medida que vuelve el consumo, la inflación va a recrudecer, mientras haya estancamiento y problemas con el dólar, significa que la inflación va a subir, seguro que va a estar por arriba del 50% y posiblemente llegando al 60%”.