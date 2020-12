Un senador santafesino que está a favor podría votar en contra del aborto legal

26/12/2020 - 22:53 País

A días de que el Senado vote una ley que garantizaría el aborto casi en forma irrestrica, en Santa Fe hay visiones encontrabas sobre el voto del senador Roberto Mirabella, que ya adelantó que no se va a abstener, pero aún no dijo si votará en forma afirmativa o negativa.

Al ser entrevistado y consultado sobre el particular sobre los últimos días de noviembre Mirabella declaró: “"Ya tengo posición, porque presenté un proyecto para despenalizar el tema". "Hay una posición tomada, es un tema de salud pública, tomo el fallo de la Corte (Suprema de Justicia de la Nación) de 2012 (se refiere al fallo FAL); la legislación argentina y el Congreso Nacional no han reaccionado en los últimos ocho años. Tomo posición sobre el tema porque hay un consenso generalizado en que ninguna mujer puede ir presa por practicarse un aborto. A partir del fallo de 2012 me dio pie para tomar una posición", dijo el senador nacional.

Frente a estos dichos, algunos se animaron a afirmar que el voto del legislador por Santa Fe será positivo, pero en realidad esto no aparece tan claro cuando uno evalúa detenidamente el obrar de Mirabella a partir de que asumió el cargo y lo afirmado hasta la fecha.

El santafesino, que se autodefine católico, piensa y vive con la convicción de que nos encontramos ante un caso de salud pública; que no se puede criminalizar a la mujer, y que por ello debe avanzarse con la despenalización. Comparte lo dicho por la Corte Suprema en FAL. De hecho, el oriundo de Rafaela, quien reemplazó a Perotti luego de que este asumiera como Gobernador de “La Provincia Invencible", inmediatamente después de asumir su cargo, presentó un proyecto para modificar el código penal y regular las causales de eximición de sanción penal ampliándolas. Sobre el particular el mismo, luego de señalar los casos de no punibilidad, dice: “El juez podrá disponer que la pena se deje en suspenso o eximirla de ella, teniendo en cuenta los motivos que impulsaron a la mujer a cometer el hecho, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar pena privativa de la libertad.”

Asimismo, en la propuesta presentada ante la Cámara Alta, sugiere la modificación de la ley 25.673 de Salud Pública, para garantizar el derecho de las mujeres o personas gestantes a acceder a la interrupción legal del embarazo de conformidad con las disposiciones de esta ley y del código penal.

Lo dicho ha generado que muchas personas se animen a afirmar seriamente que existe la clara posibilidad de que Mirabella no acompañe el proyecto enviado desde la Cámara de Diputados. Su propuesta es mucho más moderada que el que se pretende aprobar, pues no contempla el aborto a simple demanda durante las primeras 14 semanas. Además, el actual proyecto fue redactado de modo tal que los abortos podrán llevarse a cabo a simple demanda incluso hasta el noveno mes (Art. 4 Inc. B, causal “salud integral” según lo entiende la OMS), mientras que el postulado por el senador fue confeccionado siguiendo la línea de del fallo FAL, con supuestos precisos y sin fomentar el aborto.

Mirabella tampoco previó en su propuesta la posibilidad de restringir en forma irrazonable el derecho constitucional a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, y la limitación al consentimiento informado de las mamás previo al aborto. No ha propuesto criminalizar a quien piensa distinto y trata de ayudar a la mujer, sino garantizar los derechos de las mujeres respetando los derechos de terceros.