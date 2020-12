Prisión preventiva por abusar de su hija la primera noche de convivencia

27/12/2020 - 01:28 Policiales

La jueza de Control y Garantías de Añatuya, Gladys Liliana Lami, dictó la prisión preventiva en contra de un vecino del departamento Avellaneda, cuya hija adolescente lo acusó de haberla abusado la primera noche de convivencia y tras un asado con amigos.

“Abuso sexual con acceso carnal agravado” son los cargos enrostrados al individuo, de 36 años, por la fiscal Cecilia Rímini, quien está a cargo de la causa y cuya víctima tiene 14 años.

Según la investigación, la menor sufría problemas emocionales y requirió a su madre que accediese a que ella conviviera con su padre.

En efecto, la madre le dijo sí y coordinó con su ex pareja el traslado de la hija.

Encuentro con su padre

La jovencita arribó a la casa. La esperó su abuela paterna y la primera noche la llevó a dormir a la cama de su padre, quien se encontraba de asado con un grupo de amigos.

De madrugada, el individuo retornó a su casa. Fue a la habitación y atacó sexualmente a su hija, sujetándola del cabello.

Minutos después, la víctima envió un mensaje pidiéndole ayuda a un amigo, confiándole que fue abusada por su padre, ahondó en su relato la fiscal. “Venite a buscarme o iré caminando”, le habría solicitado la joven al amigo.

Un cuadro delicado

La fiscal Cecilia Rímini ahora impulsa una causa delicada, ya que el médico confirmó el ataque sexual.

Más allá del abuso del padre, la funcionaria no se aferra a una sola teoría y no descartaría que no haya sido el único abusador, léase otras vejaciones pasadas.

Ante ese escenario, la funcionaria habría ordenado pericias psicológicas; Cámara Gesell (cuya concreción guía a Rímin); testimoniales, en especial de los amigos de la joven.

En audiencia, Rímini se explayó sobre todas las pruebas científicas en las cimentó los cargos.

Por su parte, la defensa, a cargo de Román Nasif, habría planteado y formuló oposición al dictado de la prision preventiva.

Finalmente, la jueza Lami desestimó el planteo de la defensa y dijo sí a la preventiva del detenido.