De Santiago a Múnich con la música

27/12/2020 - 02:11 Santiago

Gregorio Gómez Cantos, hijo de Ricardo Manuel Gómez Oroná (Jacinto Piedra), tenía 8 años cuando su padre falleció trágicamente en la madrugada del 25 de octubre de 1991 como consecuencia de un accidente automovilístico en las cercanías de San Carlos en las afueras de la ciudad santiagueña de La Banda.

Cuatro años más tarde, su madre se radicó con España con él y sus otros hermanos y vivió en la casa de su tía Graciela, hermana de su mamá. Allí, Gregorio pasó su adolescencia y juventud. Aprendió a trabajar a los 16 años en el área de la construcción.

Después desplegó varios oficios, entre ellos pintor, jardinero, modelo de pinturas en el taller de su tía, profesora de artes plásticas y trabajó en almacenes de alimentación.

También fue socorrista en verano y aprendió a cocinar en restaurantes. Y cuando la crisis golpeó severamente a España. Se fue a Alemania, donde consiguió trabajo en el área de la gastronomía y también como músico. Hoy, junto con su compañera y sus dos hijas, Gregorio vive en Múnich. Desde esa ciudad alemana, Gregorio habló con EL LIBERAL.

¿Hace cuántos años que te fuiste de Santiago del Estero?

Tenía 12 años cuando me fui de Santiago rumbo a España para vivir. Fuimos a parar, el primer año, a casa de mi tía Graciela, hermana de mi papi. Ahora tengo 36 años y hace 28 años que me fui del pago. Actualmente, vivo en Alemania.

¿Qué fue lo que determinó la partida?

Lo determinante para mi partida fue simplemente porque se hizo muy dura para mi madre la pérdida de mi viejo. Le costó mucho salir adelante con los tres hijos. El continuo recuerdo de la figura de mi padre, que fue creciendo con el paso del tiempo, fue muy difícil pasar página de semejante pérdida para nosotros. Así que, entendiendo que podíamos empezar de cero, partimos hacia Europa.

¿Cómo fue la adaptación, en ese entonces, en España?

Pasé mi adolescencia en España y la adaptación fue difícil, otra cultura, otras maneras y costumbres. Los primeros años sufrí bullying en la escuela por jugar bien al fútbol. Nosotros, en la Argentina, jugábamos con mi hermano Francisco todos los días hasta que llegaba la noche. Cuando llegamos a España y jugamos Fútbol 5 con los equipos de la escuela hacíamos lo que queríamos en la cancha y esto nos creo muchos celos con compañeros de la escuela. Las chicas nos animaban en los partidos y eso también nos trajo más celos. La adaptación en la escuela fue muy mala. El sistema educativo opresor y disciplinario nunca llegó a poder motivar mis estudios sino todo lo contrario: fui rebelde y a los 15 años dejé el fútbol y la escuela para trabajar en la construcción con lo cual ganaba mucho para mi edad. Tenía moto, el mejor teléfono, el último teléfono móvil y contribuía en la casa con los gastos. Así que nunca terminé los estudios. Creo que la infancia libre y saludable que tuvimos en Santiago ya marcó una ruptura y una rebeldía con los métodos de educación españoles. El abandono escolar es el más alto de Europa. En mi época rozaba el 40 % y en la actualidad no ha cambiado mucho.

¿Hace cuántos años que estás radicado en Múnich?

En Alemania estoy radicado desde el 2013. Llevo ocho años viviendo aquí. Después de la crisis española, donde se quebró la economía y la construcción se paró por completo y las fábricas y todo se fue en cadenas, nos quedamos sin trabajo toda la familia en España. Ante esto, mi mamá regresó a la Argentina y yo partí hacia Alemania a visitar a un amigo. Aquí, a la semana, encontré trabajo en el sector de la gastronomía y me quedé.

¿En qué estás trabajando en Múnich?

Actualmente soy músico y compagino la música y mi trabajo a media jornada, de lunes a viernes, en gastronomía, y los conciertos los realizo los fines de semana con “Enseo”, mi banda actual. Con este grupo musical llevamos cinco años y estamos cerca de terminar un nuevo disco que estamos trabajando durante esta pandemia. Ya llevamos cinco canciones nuevas que estamos mezclando en México y que se mandará a masterizar en Nashville (EE.UU.). Esperamos terminar otras cuatro canciones en proceso de composición, producción y grabación que tenemos para completar el disco. Lo estamos haciendo en forma autónoma en nuestro estudio y produciendo con lo que sacamos de los conciertos que, lamentablemente, este año se suspendió todo el calendario por la pandemia que está retrasando un poco el trabajo, pero estamos avanzando en lo creativo y en la grabación.

¿Tienes la ciudadanía española o visa de trabajo?

Tengo doble nacionalidad: española y argentina.

“Ojalá la humanidad logre sacar lo mejor de sí en este nuevo mundo donde una revolución moral sea la que lidere las nuevas generaciones”

¿Cómo sobrellevas el coronavirus?

Esta pandemia me enseñó a intentar tener una opinión desde un punto de vista crítico y neutral, a dudar de todas las corrientes de información e intentar sacar una conclusión propia e intuitiva del asunto. Está más que en evidencia la guerra informativa y económica por lo cual los medios son el hilo conductor por donde intentan llegar a las mayorías. Entiendo que hay muchos intereses ocultos por los cuales la información está condicionada a esos intereses. Es muy difícil distinguir lo real de la fake news. Esta es la era de información e internet es la herramienta correcta para intentar hacer sus propias investigaciones y darle forma a tu pensamiento siendo siempre consciente que en internet está la guerra informativa. Hay que ir con cuidado y dudando de todo, pero informándose de todas las posturas. Los trabajos científicos independientes pueden arrojar algo de luz a esta sobrecarga informativa. Creo que es muy importante no mezclar política con información ya que la política en sí está muy manchada y no politizar la información. Quiero decir… por pensar de una forma u otra quiere decir que pertenezco a izquierda o derecha. Y esto, lamentablemente, pasa en la Argentina y cada vez la división es mayor cuando esto debería de unirnos como especie independientemente de la política. La unión solo se conseguirá sacando lo mejor y lo positivo de cada pensamiento que sea diferente al nuestro. Pienso que toda esta locura estará cerca de establecer una nueva normativa de conducta social que esperemos pueda ser positivo y que de momento está siendo nefasto para los más vulnerables. Ojalá la humanidad logre sacar lo mejor de sí en este nuevo mundo donde una revolución moral sea la que lidere las nuevas generaciones revolucionando el sistema educativo y pensándonos más unidos como especie y menos manipulados y divididos por la política y medios que atienden a intereses económicos que destruyen el medioambiente y nuestra madre la tierra. Desde mi lugar como músico y como artista defenderé siempre e intentaré contribuir en esa revolución moral hacia un nuevo mundo más autosostenible y menos dependiente, por el derecho a la vida de cada ser y la evolución del lado bueno de nuestra especie y su expansión.

¿En Múnich se respetan las medidas adoptadas para frenar el coronavirus?

Ahora en Alemania estamos en toque de queda de 21 hasta las 5 de la mañana. Hay que tomar distancia en espacios cerrados y usar barbijo. Los restaurantes, tiendas y escuelas están cerrados hasta el 10 de enero de 2021.

Creó puentes y llevó a Múnich a“Riendas Libres” y Orellana-Lucca

Gregorio Gómez Cantos, tal como le dijo a EL LIBERAL, tiene la “gran ilusión de seguir creando puentes para los artistas que quieran y puedan venir a difundir nuestra cultura santiagueña. Ya he compartido peñas aquí en Múnich con “Riendas Libres” (“Peteco” Carabajal, Homero Carabajal y Martina Ullrich) y el Dúo Orellana Lucca. Esperemos que vengan mejores tiempos para seguir tendiendo puentes”.

¿Volviste a Santiago?

Después de 27 años de ausencia, en el 2018, pude volver a Santiago del Estero. Fue para participar en el Festival Nacional de La Salamanca. Allí, junto con “Peteco” Carabajal y Juan Saavedra, realicé un homenaje espontáneo a mi padre. Fue muy lindo. Fue emotivo y cumplía para mí un cierre de ciclo muy importante en mi vida. También compartí momentos inolvidables en el Festival Nacional de la Chacarera siendo invitado a cantar con el Dúo Coplanacu, El Mailín, “Demi” Carabajal, “Tucho” Rufa y Kike Oyola.

Mi regreso a Santiago fue una caricia en el alma y un reencuentro con mis raíces, con mi familia, mi infancia, mi padre. Espero volver pronto a mi querido Santiago y compartir en cada juntada en cada escenario y cada momento nuestra manera de ser y hacer cultura

¿Qué extrañas de tu provincia?

Extraño mucho la sencillez del día a día del santiagueño, el ritmo calmado y desestresante. Extraño a mi madre, a mi hermano, a mi gente, las juntadas, las guitarreadas y el asado. Pero, sobre todas las cosas, extraño los recuerdos que cobran vida cuando estoy ahí y vuelvo a ser un niño travieso y libre.