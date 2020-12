Hablemos de liderazgo

27/12/2020 - 02:18 Opinión

Comparto a continuación tres de las consultas más comunes que suele realizar la gente sobre el liderazgo en nuestra vida:

¿Cómo podemos dejar de ver a un líder como una mamá o un papá?

Si bien, un líder no es mamá ni papá, muchas veces, uno los proyecta en la imagen del liderazgo porque nuestros primeros líderes fueron precisamente nuestros padres. Entonces si mi papá no me felicitaba, esperaré que mi líder me felicite. Si mi mamá se enojaba a menudo y no me hablaba, cuando mi líder esté enojado, tendré miedo de que no me dirija la palabra. Para evitar estas actitudes, es fundamental llevar a cabo un trabajo interior para sanar las heridas y los recuerdos tristes que cargamos desde la infancia. Muchos, por falta de sanidad interior, idealizan al líder, caen en la trampa del autoritarismo y terminan desilusionados. No idealicemos a nadie, pues todos somos seres humanos que vienen al mundo “fallados de fábrica”. Es decir, con virtudes y defectos.

¿Por qué un líder no da directivas claras?

Cuando un líder no da directivas claras puede ser porque esa persona no tiene claridad en la comunicación. Este es un elemento importante. Todo líder debe ser muy claro y preciso a la hora de comunicar. ¡Cuántos problemas de comunicación tenemos en nuestras relaciones! Alguien en una posición de liderazgo debe explicar, tanto grupalmente como individualmente y en lo posible por escrito, las metas y las tareas que se llevarán a cabo para alcanzarlas: “Vamos a hacer esto y lo vamos a hacer así”. Así toda la tropa sabrá cuál es el objetivo grupal y qué es lo que cada uno tiene que llevar a cabo, sin malentendidos ni cortocircuitos en la comprensión.

¿Cómo se hace el cambio generacional en el liderazgo?

En realidad, no hay que hacer un cambio generacional, sino que el líder tiene que trabajar con todas las generaciones juntas. ¿Qué quiero decir con esto? Que vejez es “experiencia” y juventud es “fuerza”, y ambos elementos son necesarios en el trabajo grupal. He recorrido la Argentina ocho veces y he conocido a empresarios, empleados y cuentapropistas. Y la conclusión a la que llegué, al compartir estos temas y recoger la experiencia de tantas personas, es que todos, independientemente de nuestra edad, tenemos que crecer permanentemente. Entonces, si soy joven, tengo que buscar la experiencia. Y, si soy mayor, tengo que buscar la fuerza. Así se logra cruzar las generaciones.

Los mayores no deberíamos pararnos solo en la experiencia; tenemos que permitir también el suministro de fuerza de los que vienen detrás de nosotros. Y de, igual manera, la gente joven debería incluir la experiencia para evitar errores innecesarios. De ese modo, se logra un balance o una dinámica constante que nos une y nos mueve hacia el mismo objetivo.

Todos los seres humanos nacemos con la semilla del liderazgo en nuestro interior. Pero necesitamos reconocerla y alimentarla para que dé fruto, primero liderando nuestra propia vida para ser capaces de liderar a otros, si escogemos hacerlo, con eficacia y resultados que nos acerquen a la meta.